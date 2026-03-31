湯茹君／阿公阿婆的環保課

苗栗縣獅潭鄉向來以優美的仙山勝景和道地客家料理及仙草美食吸引遊客造訪，不過，我這幾次到獅潭既不登山攬勝，也不為大快朵頤，而是應獅潭樂齡學習中心的邀請，為長輩們上課。

這是一堂環境教育課，但我把內容設計成一場為長輩量身打造的生活對話。上課的教室就在各村的活動中心，每當我提著教材走場地時，教室裡已經坐著一群等待聽課的阿公阿婆，他們的笑容溫厚，白髮在光線下顯得柔軟。他們的神情開朗，眼神中透露著隨時準備接受新的學習。

獅潭是典型的客家庄，阿公阿婆幾乎一輩子與土地為伍，因此，他們比誰都懂得如何愛物惜物，善用自然資源，只是從不把這些生活習慣稱作「環保」。像是利用稻稈、棉花和客家花布做成可以讓熱茶保溫的「茶壽」；善用巧思把蘿蔔變身成蘿蔔絲、蘿蔔乾和醃漬蘿蔔；果皮菜葉稍加處理，就成了最天然的堆肥。當我拋出一個個與環境相關的問題，長輩們此起彼落的回應，讓人聽見一種深藏在日常裡的智慧。

課堂中，我問大家吃完柚子後，通常怎麼處理果皮？阿公阿婆們立刻分享：「可以做成清潔劑！」「曬乾後可點燃驅蚊。」接著我又問：「那柚子皮可以吃嗎？」話才說完，教室裡立刻笑成一片。就在笑聲中，我請大家試吃用柚子皮做成的柚甘糖，長輩們一邊品嘗，一邊讚不絕口，還興趣高昂地詢問製作方法。那一刻，我看見的是長輩們對新事物、新觀念敞開心胸的接受度。

課程結束後，我向阿公阿婆們道謝。其實，在這幾次的課堂中，與其說我是教學者，倒不如說我是一個被提醒的人。大家提醒了我，學習不必快，但一定要溫柔；不必多，卻要和生活緊緊相連。

我也更加確信，只要有人願意陪著、用適合的方式和節奏，阿公阿婆依然能在學習中找到樂趣，讓身心靈都環保！