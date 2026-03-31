前陣子兒子跟先生回老家，我留在住處享受難得的單身假期，順便照顧後院花草。

那晚講電話，我隨口告訴兒子：「院子裡的草莓紅了，我今天吃了幾顆，草莓味很濃，超好吃。」

語音剛落，兒子立刻在電話那頭哇哇大叫：「那是我的草莓！你不要摘，我回去要吃！」

他爸在旁邊安撫：「草莓沒辦法放那麼久，還會再繼續生，現在紅的先讓媽媽吃沒關係。」

沒想到兒子反應很快，立刻想出變通之道：「吃不了新鮮的我可以吃草莓果醬！你幫我熬成果醬等我。」

我想也不想地拒絕他：「一天也就三、四顆草莓，還沒熬成醬就黏鍋底了，要真熬出來可能也就一根湯匙的量，根本沒辦法放。」

兒子為了吃到自己種的草莓，無所不用其極。他停頓了一下，彷彿在那幾秒的時間裡，腦袋高速運轉，試著找出解方。最後他說：「那烘成草莓乾吧！」

好吧，看在你這麼努力的份上，草莓乾就草莓乾吧。

隔天巡視後院的草莓們，成功找出幾顆已紅豔豔的，再回廚房找出烘焙紙，將草莓洗淨切成厚片，放進烤箱實驗。數小時過去，廚房裡充滿濃郁的果香。沒想到成品還不錯，就像穀物脆裡吃到的那種微酸微甜的草莓乾。

再次講電話時，我特地打開視訊，從房間走到廚房，讓兒子看看他珍貴的草莓乾。小小幾片、一口都不到的草莓乾，被我收進夾鏈袋，冰進冰箱等著他回來品嘗。

兒子在螢幕另一頭看著那只占據夾鏈袋小小角落的草莓乾，心滿意足地笑了。好像那不只是幾顆草莓烘出的果乾，而是自己想出的解決辦法加上媽媽兌現的承諾，與一整個冬天的期待。