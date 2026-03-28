世民／【我所搭乘的捷運】月台二一四

每周六早上，我搭乘國道客運，再轉捷運到台北上課。

那天，發車沒多久就遇到高速公路大塞車，聽說是雪隧有車拋錨。快到台北，交流道也塞車，聽說有追撞事故。好不容易抵達終點站，車子卻無處停靠，司機廣播，停車位已滿，要大家耐心等候。

那刻覺得，出門真該翻一下農民曆。

下客運後轉進捷運站，向詢問處申請了視障引導。等了許久，保哥始終沒有出現，正感焦慮，詢問處人員過來說抱歉，保哥在處理乘客糾紛，請我再等一下。

我說，沒關係，不急。

唉！其實我心裡很焦急。

我的耐性就快被漫長的等待耗盡了。這時，保哥終於出現，是年輕的基隆保哥。

他先說了聲「歹勢」，接著問我今天要去哪？我回答後，他拿起對講機通報：「西門，預計二前，定位後回報。」接著，右側身體靠近我，我默契地輕握他的手肘，順勢遞上悠遊卡，保哥以人導法帶著我刷卡進閘門。

一邊引導，我們一邊聊著剛剛的乘客糾紛。才步出電梯，踏上月台二一四（二月台第一車廂四號車門），還未走至候車定點「二前」（二月台第一車廂一號車門），他的對講機就傳來急促呼叫：「保哥保哥，二號出口有乘客昏倒，請前往察看。」

引導尚未結束，他有些不知所措。事態緊急，我不假思索：「你快過去，我沒關係。」

沒有反應。我知道他在猶豫，猶豫裡帶著慌張。於是再次催促他趕緊過去，不用擔心我。

他幫我調整好方向，拋下一句：「等等車門打開，直接走進去就可以了。」隨即快跑離開。

我聽到他邊跑邊通報：「二一四西門，候車中。」接著，對講機傳來：「那位大哥自己可以嗎？」聲音漸遠，後面講什麼已聽不清了。

第一次無人引導，我才開始思考，列車進站後該怎麼判斷門開了，有提示音嗎？該死！以前都沒注意，只顧著和保哥聊天。

怎麼辦，換我不知所措了。

許是我的神情透露出無助與不安。「請問需要幫忙嗎？」一位小姐靠過來詢問。

有人協助了，我應該欣喜，應該鬆一口氣，但想到今天一路的遭遇，總覺得事情不會這麼簡單順利。接著，莫名地想起一句話：愈擔心的事情就愈會發生。

「莫非定律」四個字才在腦海出現，就聽到捷運緊急廣播：「二號出口有乘客昏迷休克，站內有醫護背景乘客請前往支援。」

聽完廣播，心裡有種莫名的預感。雖然看不見，我仍下意識地側身轉向身旁的小姐。果然，她語帶歉意地說：「大哥，我是醫生，我過去支援，等一下車子進站，你直接往前走就可以了。」說完小跑離開。

我獨自站在月台二一四，默默為那位乘客祈禱，暫時忘了無助與不安，忘了應該不知所措。直到月台空氣受到擠壓，產生氣流，那風壓讓我意識到列車即將進站。

隨後，列車進站提示音樂響起。這時，我才又緊張地回想：到底有沒有開門提示音啊？