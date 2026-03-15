林逸欣／企業也會有用不到的可愛

曾看過一個統計，說「百分之九十八的人家中都有閒置物資」：衣櫃裡穿不到的衣服、抽屜裡不知何時拿到的小物、儲藏室那些「先留著，之後可能用得到」的東西……

有趣的是，企業也是如此喔。某知名銀行設計了一批非常可愛的Q版財神爺存錢筒，作為活動的兌換紀念品。理論上，它們應該會被帶回家，裝滿硬幣，陪伴物主展開光榮的理財人生。不過，當行銷檔期結束，卻仍有一批沒送完。

紀念品這種東西無論多麼可愛、有設計感，一旦錯過時機，便很難再出場。這些Q版財神爺於是默默轉職，成了鎮守倉庫的土地公，直到它們被放上GC平台。初見時我有些緊張，考慮到上頭印著醒目的「○○銀行」，一般人可能不會想直接在家中陳設，該不會它們就這樣被放到期滿下架吧？

結果完全出乎意料，上架沒多久，幾十尊財神爺被索取一空。仔細看，索取者人不是一般人，而是兩間性質迥異的公益團體。

第一間是位在宜蘭的普達關懷協會，陪伴身心障礙者認識並接納自己，走向自立生活。該協會在那段期間恰好準備一門「理財課」，Q版財神爺於是成為最直觀的教具──對多數人而言，儲蓄是再自然不過的概念，對心智障礙者來說，卻非常抽象：錢為什麼要留下來？為什麼不能全部花掉？「存起來」到底是什麼意思？然而，當每投下一枚硬幣，都掂得出重量、聽得見聲音，「儲蓄」一詞便不再遙不可及，而是一個看得見累積的過程。Q版財神爺的易主，不僅讓課程變得更好理解，也省下協會原本購買撲滿的費用，能將之投入其他項目，這對公益團體而言，無疑是真正的財神爺降臨。

至於另一間索取的，是台北市脊髓損傷協會。原來，許多脊髓損傷的傷友，經政府輔導經營彩券行。對彩券行來說，最重要的是什麼？當然是喜氣！這些模樣討喜的Q版財神爺，只要再貼上幾枚銅板，立刻就成為最稱職的櫃台招財擺飾。替店面加持之外，當客人不經意與它四目相交，應該也會對該銀行留下良好印象，進而創造一股三方共好的能量。

人與人之間的物資循環，其實放到企業與企業之間，一樣成立！

●「異想天開的廢物」為生活副刊版SDGs專題，由GC贈物網營運長林逸欣以溫暖而敏銳的視角，帶領我們探看贈物背後的情感連結、社會互動，以及永續發展的可能。