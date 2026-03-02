五年前我自認資歷很完整，便充滿自信申請調動到台東擔任小學老師，帶著對台東的嚮往與熱情，獨自前往完全陌生的地方。

開學相見歡，六個眼神充滿好奇的五年級小朋友，對來自西部的老師提出許多問題，其中一個孩子突然說：「老師，您明年還會教我們嗎？我們已經換第四位級任老師了。」我想都沒想便回答：「當然會啊，如果沒有意外的話，我會陪你們到畢業。」結果意外就發生了！

學校的校長作風十分專制，無法與老師溝通。他會在假日隨意將學生叫到學校服務，我希望他以孩子的安全為考量，他卻說：「這裡的孩子就像他們家裡養的羊，晚上就會自動回家，不用擔心。」怎麼西部的孩子都是寶，東部的孩子成了草？

此外，當我提醒主任不宜在會議中談論家長的隱私時，校長卻警告我：「這裡不是大學校，不要用你以前的那一套。」隱私權是法律賦予每個人的權利，難道可以因為東部的家長不計較，就任意而為？

不僅如此，防疫期間規定全校要一起在餐廳用餐，我以班上的學生一直有人感冒為由，委婉建議：「是否准予我們班的學生在教室用餐？」校長不以為然地說：「這裡不是台中，防疫不需要這麼緊張。」

校長的「行政裁量權」更彷彿無限上綱，不但命令研習時使用手機做紀錄的老師寫「悔過書」，也會指派老師調課去參加與教學無關的研習，連颱風天縣府宣布停課，都可以強迫老師全部留下來參加校內研習……

一年後的級任老師安排，校長將曾經有意見的老師來個大風吹，而我的五年級學生迎來他們的第五位級任老師。最後，編制僅僅十一位老師的學校，逃的逃，病的病，而我也申請提早退休，成為「落跑」教師。

我落跑不是因為學校設備不好，也不是因為沒有提供老師宿舍，更不是家長愛投訴，或者薪水太差，而是面對家長和學生已經壓力山大，還要再加上一個恐怖的管理者。

我很慶幸還有選擇，而非坐以待斃，唯獨對於沒有實現自己的承諾，陪伴學生到畢業深感遺憾。如今教師荒年年上演，或許治校方式也該好好被檢視才是。