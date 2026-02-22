清潔教室是身為瑜伽老師的我所必修的Karma yoga（行動瑜伽），總共有多道工序。首先搬開地面上的所有物品，用吸塵器做大面積的清理，接著以濕拖把加強清掃。完工後點燃檀香，向教室鞠躬默禱：「謝謝這個空間的所有存有，照顧我們的生活與練習，我誠心向您表達感恩。」

隔日學生上課前，拿起靜電除塵拖把，再一次吸附頭髮及塵埃，才鋪上瑜伽墊等輔具，點好蠟燭，打開窗戶讓陽光照進室內，微風輕拂，令人神清氣爽。此時，空蕩蕩的教室已經準備好迎接練習者的到來。

用心清潔能讓環境保有平和美好的能量，也是靈性修行中的一環。在印度學院做打掃工作時，老師要我們保持有覺知的行動，並在心中持咒，讓心念專注而放鬆。回到台灣後，持續於日常清掃中練習，在炎熱的夏天裡拖地半個小時，頭髮和衣服都濕透了，但見到光潔的地板，喜悅油然而生，空間與心靈都獲得了淨化。

然而，灰塵是永遠也清不完的，今天才剛拖好，隔天便又髒了，得再清一遍，但每次的擦拭過程都是靜心，無論是拿著拖把時，抑或是在瑜伽墊上練習時，袪除蒙塵的心，是每天必做的功課。

近來在教室放了一盆銅錢草，經常替它澆水，見到翠綠可愛的圓形葉片，充滿欣欣向榮的生命力。植物需要剛剛好的水分與陽光，就像來到這兒做瑜伽的人們，藉由適度的伸展與靜坐來照顧自己的身心，在一吸一呼之間，釋放沉重繁雜的思緒，重新拾得活在當下的清淨。