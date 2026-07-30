青春列車駛向未知：回顧那年盛夏的珍貴時光

青春像一列緩緩前行的火車，駛過紅色小石遍佈的大操場，穿過笑聲繚繞的教室，也輾過被雨水 打濕的排球場。我們聽著鐵軌規律的震動聲，穿越漆黑的山洞，向著遠方的陽光緩慢前行。車廂裡，有人上車，也有人悄然離席。那些相遇與別離，就像數學習題中的排列組合，我們走過錯綜、調整步伐，最後排出最適合彼此並肩前行的方向。

回首當初，拾伍歲的我懵懂青澀，如同嫩綠的枝椏；而歷經一年的淬鍊與打磨，我彷彿成了含苞待放的花苞，在風雨之後更懂得堅韌與溫柔。那一年，我們攜手寫下了最珍貴的回憶──大隊接力賽場上，槍聲劃破天際，我們奮力起跑。風聲呼嘯，加油聲此起彼落。我手心緊握接力棒，把一滴滴落下的汗水交付給下一棒，最終集結成第二名的光芒。名次固然重要，但同心協力完成的過程，早已勝過一切獎賞。而班際 排球賽時，太陽未曾探頭，突如其來的雨水濕透了衣裳，但我們卻在每一次傳球、每一次躍起殺球，把默契凝聚成一團火焰。

然而，若說最刻骨銘心的一段回憶，還是共同攜手規劃營隊課程的那段時光。經過像沸水翻騰的分組演練，我們把分歧的意見調整至理想狀態，而後在炎炎夏季將列車駛向了偏鄉。我們提前一天抵達了苗栗山區的國小，再次檢視課程內容、道具和獎品是否齊全。隔天一早孩子們個個接著走進教室，我們圍成一個會發燙的圓圈，用破冰遊戲以及自我介紹，開啟了營隊的序幕。孩子們一開始靦腆害羞，但隨著課程的推進，他們眼中的光越來越明亮。不過在我負責的地理課與公民課中，發生了一段連我自己都沒有料想到的插曲──投影設備在課前突然故障，讓我一度手足無措，還好當時我的好夥伴當機立斷，將她的平板借給我使用，才化險為夷，將課程順利完成。

也許一段友情的維繫，是當你遇到困難的時候有人陪你走過那一段路，正如同她在我擔心課程無法進行的時候鼓勵我，成為我的避風港。這份愛，也讓我意識到，我擁有一群能在風雨中並肩前行的好戰友。

而在山上的一天半裡，我真切感受到與都市截然不同的生活節奏，山上的蟲鳴鳥叫，取代了城市的複雜喧囂，那裡的天色清澈明亮，雲朵蓬鬆得像棉花糖，我們走進賽夏族傳統竹屋，檀木香與泥土的氣味撲鼻而來，滲透至肺腑，清風徐徐，榕樹的氣生根隨風緩緩飄蕩，彷彿整個屋子都在歌頌著山林裡的古老故事。體育課看著孩子們奮力奔跑，揮灑汗水，我的眼眶也悄然濕潤，或許那不是離別的悲傷，而是成長的觸動。夕陽餘暉，照映著那群孩子們的臉龐，我們在那裡告別了彼此，也同時為那年盛夏劃上了最動人的休止符，且教會了我們，要成為一個手心向下、溫柔以待世界的大人。

身為念舊的人，我早已在分班前夕，把每幀畫面用底片相機拍下，裝進心理封藏。當想念來臨時，我便打開記憶的抽屜，看著照片裡笑得燦爛的我們，回味那場再也回不去的夢。

失去與分離是我最不想面對的課題，我如此渴望過去的溫存永恆不變，但時間讓我們學會放手，歲月也被它逼向遠方駛去。詩人席慕蓉曾說：「我們一讀再讀，卻不得不承認，青春，是一本太倉促的書。」即使我再怎麼小心翻閱，再厚重的書頁也會被翻閱至最後一頁。不過在一切終將改變以前，至少我緊握住了這些光景在手裡最後的餘溫。內心裡雖充滿眷戀及不捨，但凝望著那時的我們，將青春編織成一片璀璨星空，在銀河系裡永遠發著光，或許分離，也默默地成了滋養我們的助力，讓我們在未來的生活裡，更珍惜地排列屬於自己的人生軌道。

如今列車仍在前行，鐵軌則不斷延伸向未知的遠方。未來我們不再同班、不再並肩奔跑，但那一年盛夏的光影，早被深深篆刻在彼此的生命裡。身在茫茫人海，相遇，本身就是一種極美的幸運。驀然回首才發現，我們在最美的年華裡，相互依偎著、擁抱著，成為彼此生命裡不計代價的一切，一起笑鬧人間、一起追逐夢想、一起淋雨旅行……也許大雨風乾後留下的痕跡，不是黯淡無光；也許夕陽灑落的光影，不是走向終章，而那些光影、笑聲和悸動，將永遠留在青春列車駛過的風景裡。

感謝相遇，讓我學會在離別中更加珍惜，願這份年少輕狂，繼續帶領著我們朝著夢想未完成的遠方駛去，成為我們未來前行的力量，在人生這條軌道上永遠發光。

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