十九年後的追憶：母親的愛在心中長存

民國72年高職畢業，一顆想從澎湖 出走的心早已單飛，但現實生活裡，我一直思考要如何跟爸媽提出我想到台北 工作的規劃。還好之前參加國考名落孫山，台北又有他們認識的至親好友，就有理由說服他們讓我「離家」，「出走」前往台北。

其實會想離開家，應該是長年受嚴格媽媽 的管制，一種想要逃離的心態，想在無人管控的天地裡尋找屬於自己的天空吧！

後來取得爸媽首肯，我來到燈火燦爛的繁華都市，先在阿姨家住三個月探路，了解在台北該如何生活，再搬去和幾位好友同住，在自由 度極高的時段，開啟我探索城市的敏銳之心。

人在外地，薪水低廉生活不易。於是一年後，我又聽從媽媽的指示回到澎湖工作，也在工作時遇到共度一生的另一半，然後移居高雄，再度離家。

兩個兒子出生後，送回澎湖由媽媽全職看顧是我唯一的選擇。

她對我兩個兒子的愛與付出，比對我好上千百倍，尤其對他們無微不至的照顧與撫育，讓我折服與感謝。媽媽為他們打下的良好教養基礎，更是讓我把他們帶回高雄撫育時，不必太費心思的原由──我得以當一個現成、幸福的媽媽都要感謝我的母親。

這樣的幸福在19年前卻隨著媽媽生命的消逝而不復存在。如今兒子們都長大成人，各自獨立，但每年逢各類節慶到來時，媽媽的身影與曾經的言行都會在我腦海裡反覆出現，心裡的思念更是與日俱增……只能默默合十，遙向天際，對媽媽傳遞我最深的想念與感恩。

兩個兒子出生後，送回澎湖由媽媽全職看顧是我唯一的選擇。她對我兩個兒子的愛與付出，比對我好上千百倍，尤其對他們無微不至的照顧與撫育，讓我折服與感謝。（圖/作者提供）

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