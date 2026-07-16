畢業前夕的校園惡作劇：青春的迷惘與珍貴回憶

親愛的五十年前的我：

你好嗎？算一算時間，那時的你，應該正站在人生 最迷惘也最青春的交界處吧？

那是畢業典禮 前三天的午後，寢室裡瀰漫著一股離別的複雜空氣。你們四個大男生一面收拾著行李，一面暢談著未來。阿文意氣風發地說：「將來要向廣告界發展。」阿標眼裡閃爍著光芒：「打算進軍商業界。」經理則計畫著退伍後要去國外闖蕩。

當時的你，默默聽著夥伴們的宏圖大志。你深知自己沒有本錢出國，更沒把握在商界或廣告界呼風喚雨，當大家轉頭問起你的打算，你有些底氣不足地回答：「還不知道。」那時你眼中的迷茫 ，此時在五十年後的我看來，其實是多麼誠實而珍貴的純真。

就在氣氛有些沉悶時，阿標突然提議，應該在畢業前做個無傷大雅的小噱頭，日後可以作為校園生活中的一場精采插曲。四個臭男生開始湊在一起瘋狂動腦筋。這時，你腦中靈光一閃，脫口說道：「何不將〇仁館和〇義館的『仁、義』兩個字調換？然後在調換後的樓前合照 留念？」這個有點叛逆的點子，頓時讓眾人拍手叫好。

你們立即展開實地觀察，發現那兩棟樓面上的金字樓名，其實是木頭鋸成的楷書字體，塗上金漆後，用鐵絲綁在樓面的鏤空水泥格子上。白天的校園人來人往，不方便在眾目睽睽之下動手，於是，你們決定在當晚十二點、夜深人靜的時候展開夜襲。

你和阿文一組負責〇義館，阿標和經理一組負責〇仁館。時間一到，你們冒著毛毛雨，帶上鉗子，在黑暗中俐落地將「仁」字與「義」字卸下、調換裝上。那一夜，〇仁館變成了〇義館，〇義館成了〇仁館。一切順利得不可思議，你們在夜色中壓低聲音偷笑，以為瞞過了整個世界。

可惜，天公不作美。第二天下起了傾盆大雨，原本計畫好的合照根本無法拍攝。

到了第三天畢業典禮，雨雖然停了，但那兩個字不知在何時，早就被校方發現並默默更換了回來。這場精心策劃的惡作劇，最終只完成了一半──沒有留下照片，也沒有引起預期中的全校轟動。這個秘密，全天下就只有當時同寢室的你們四個人知道。

現在的你，或許正為了這個不完美的結局感到一絲遺憾 吧？但我想跨越五十年的時空告訴你：請不要沮喪。這個未完的計畫，反倒成了你們四人之間最完美的專屬印記。人生也是如此，很多時候我們自以為「還不知道」未來在哪裡，但只要帶著這份敢於想像、敢於行動的傻勁，生活自然會長出屬於它的風景。

謝謝你，給了我這麼漂亮又溫暖的二十歲回憶。

五十年後的我 敬上

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