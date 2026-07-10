重溫校園旋律：我們的國樂團青春記憶

致青春 時期，菊島國樂 社的同學們：

記得進入中正國中的那年，我們大約13歲，不知何故，來自各個班級的我們被入選進國樂社，每個人都有被指定的樂器。從青春期的開始，我們就在課餘時間團練國樂。

那時少女情懷總是詩的我，其實心裡比較偏愛的是古箏及揚琴，因為這兩種樂器給人的感覺比較浪漫，有種仙女彈琴的詩意情境。但當時年小位卑、缺乏自信，即使心有所願，卻不敢說出口，只能乖乖聽從老師的指示，練習那圓圓頗富鄉土味的「月琴 」。

雖然不是我心裡喜歡的樂器，但練習久了，還是從彈奏的旋律中，慢慢跟她培養起堅定的情感，也和這個原本看起來不起眼、不討我喜的樂器，漸漸成為生命的共同體。

我們在兩位兼任的國樂老師，專業認真的教導之下，慢慢成就成樂團的樣子，彼此之間培養起說不出來的默契。雖然樂器不同，但當同學們一起在老師的指揮之下，演奏樂曲時，都能在互助合作與曲樂互鳴中，締造成完美無瑕的演出。

我們平時的時間都各有學業、必須完成的功課與考試，該上體育課就到各類球場與操場就位，該國樂團練的時候就去團練每個時間……老師都幫我們分配得恰如其分、適得其所，讓我們遊刃有餘，以放鬆的心情在樂團裡歡喜練習，沒有分身乏術的緊迫感出現。

民國67年到69年之間，我們菊島中正國中的國樂團在精實專業的表現中，獲得各界的好評。於是那些年，常常在各個重要節慶時刻，應邀至政府機關辦理的活動中演出。

兩位國樂老師帶著我們這群「少年不識愁滋味，彈奏樂曲總忘憂」的青春少年少女，在禮堂裡彈奏出連我們自己都感動的樂曲。我們眼神專注跟隨老師指揮的手勢，以靈活手指，彈（吹）出屬於菊島人的詩意篇章，以及那東北季風吹不垮的勇氣與毅力──曲音優美，聲聲鏗鏘有力；演出精彩，奪人目光。當結束之音落下，獲得的是滿堂喝采的掌聲。

那是我們飛揚的青春，共同的回憶，至今四十多年過去，記憶猶新，美好的感覺永遠不忘。我是如此，相信一起演奏的老師同學們也是如此。

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