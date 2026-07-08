再訪土地公廟，兒女陪伴年邁父母祈願安康

已經來過這裡第二次，上次是三月暖春時分，轉眼間，已來到六月的酷暑夏季。

從馬路對面的日照中心 二樓往下看，有漫步而過的小貓，還有匆匆疾駛經過的汽車。土地公 廟旁，一棵綠葉繁盛大榕樹映襯著藍天白雲，竟給人一種難以言喻的沉靜和諧。

帶著年邁的父母 ，我跟著步態蹣跚的他們緩緩移動，參訪完日照中心後，一行人來到了福樂福德宮。

父母依舊反覆點燃了六炷清香，殘留著拜拜 的儀式，他們有點手足無措的看著我，而我正對著神明的雕像喃喃自語。

「對不起，這一次一樣沒帶什麼供品過來，但每次經過還是來看看祢，謝謝祢保佑父母還健康，請繼續保佑下去，好嗎？」我回頭望向傴僂背脊的父母，他們如今已滿臉皺紋、白髮斑斑，「如果可以，能不能拜託土地公讓父母排隊進入日照中心的名額，好讓他們能夠在老家安享天年？也讓一百公里之外的我，還有時間再多看看他們一眼。」

戶外炎熱的高溫，讓爸爸急忙催促著我，是不是可以準備去吃飯？只好就此，在我匆匆和神明道謝後，隨即駕車離開……心裡想著，下次再來詢問中心時，會不會已過落葉的秋天還是微涼的暖冬？

原以為又會是一場漫長的等待，還好沒多久，我知道土地公爺爺聽到了我的請求。

是不是神明也感受到我的誠心誠意，毫無懸念的只希望能夠多幫忙父母一點？

這次倚靠著二樓，風景依舊藍天白雲，和大榕樹彼此相互輝映。謝謝神明的幫忙，讓一家人可以從這裡從新開始，下次會記得帶著泡麵和供品來謝謝土地公爺爺。

謝謝祢。

【月月話題投稿】將於每兩個月推出當期推薦話題，邀請您以文字記錄生活所感，不論故事、觀察或真實心情，都歡迎投稿分享。