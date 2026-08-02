時差的線香與祂的無聲接單：二十四小時不滅柑仔燈

它卡在兩棟三十層樓高的鋼筋水泥縫隙裡，像一塊都市皮膚上結痂的硬塊。那是街角的土地公 廟。

早晨的陽光穿透對面科技大樓的帷幕玻璃，折射出一道近乎冰冷的銳利光束，恰好打在土地公座前那對因經年煙燻而泛黑的石獅眼窩裡。蔣勳 老師曾說過，美是物件在歲月裡安靜下來的模樣。但在這座每秒鐘都在汰舊換新的城市裡，神明的安靜，更像是一種帶著台式固執的魔幻守候。祂的廟頂後來加蓋了藍銀雙色的鐵皮，用來抵擋梅雨季的滲漏，每當暴雨落下，鐵皮如同一面巨大的交響樂鼓，咚咚作響，那是神明與這座現代叢林最粗獷的對話。

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我總是在深夜加班後，帶著滿身便利商店便當的微波氣味與疲憊，繞到這座沒有廟公的小廟前。我不拿香，只是遠遠地看著那兩盞二十四小時不滅的紅色柑仔燈。在那個瞬間，燈光在濕潤的空氣中暈染開來，像極了張曼娟 筆下那些關於寂寞與等待的隱喻——現代人習慣在社群軟體上已讀、在生活裡焦慮地「接單」變現，唯有這裡，時間慢得像一冊泛黃的線裝書。

跨進那道不過半寸高的水泥檻，喧囂的車流聲彷彿被一道隱形的結界隔絕。我注視著神龕前凹陷的紅木桌面，那上面有一圈圈被香灰燙出的焦黑圓環，如同樹木的年輪，默默記下了這條街幾十年來的集體焦慮。

有時，案桌上會放著一包尚未拆封的夾心餅乾，或是一罐貼著姓名貼的小學生水壺。隔壁賣彩券的阿伯、剛下補習班的高中生、甚至是在外送空檔跨下機車的青年，每個人都把一截短短的、帶著微溫的線香插進爐中。那裊裊升起的青煙，在神像斑駁的漆面與神明慈悲的眉宇間交織成密密麻麻的經緯線。

這是一場沒有聲音的「接單」過程。

神明不曾說話，祂指甲縫裡彷彿還帶著開墾這片土地時的泥土墨水，在金紙與硃砂的氣味中，安靜地翻閱著每個人口中的碎念。那些願望往往很小，小到只是「希望明天的考卷不要太難」、「希望外婆的感冒快點好」。

我吐出一口積壓在胸口的濁氣，朝著神龕微微點頭。我沒有說出任何具體的祈求，但當我走出鐵皮簷口，重新跨入城市的霓虹光影時，風吹過梢頭，帶走了一絲掌心的微熱。

我知道，在這座冷漠的科技城市裡，我的疲憊與荒謬，已經被這位街角的老者溫柔地簽收。

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