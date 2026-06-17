諸神黃昏？梅西與C羅最後一舞 我們4年的愛情也走向了終章

週日過午，電視裡正播放著二〇二六年世界盃 的比賽專題。鏡頭切得極快，那些年輕球員的臉孔在綠茵場上奔跑。而我窩在沙發一角，手裡握著發燙的遙控器，有些恍神。

電視裡的球員名字，聽來大多生疏。四年前世界還在為一場可能是「諸神黃昏」的告別屏息，轉眼，原來，已經過了這麼久。

二〇一八年的夏天，梅西 與C羅 還站在巔峰，那是媒體冠上的絕代雙驕之爭。而那時的我們，正隔著海峽與時差談戀愛。足球 賽在國外舉行，轉播經常拖過深夜。我們把手機架在枕邊，視訊通話捨不著掛斷，各自窩在不同城市的房間裡，看著螢幕。網路偶爾卡頓，你的臉會突然停格，聲音總是慢半拍才傳來。

「進了嗎？進了嗎？」

「還沒，你先別暴雷！」

下一秒，兩個人又對著螢幕一起尖叫。那時候我們很年輕，距離很遠，卻總覺得只要守著這方發燙的發光方塊，未來一定有拉近的可能。

二〇二二年的冬天，卡達世界盃打破慣例在十一月揭幕，鋪天蓋地的新聞都在感嘆這可能是雙雄的「最後一舞」。而我們卻恰好相反，結束了長年的遠距離。

我們搬進同一個屋簷下，開始共享同一張餐桌、同一張沙發，共享那些原本以為遙不可及的日常。那屆冬日賽事撞上了我們彼此的生日。

客廳裡點著暖黃的燈，冰箱裡放著交往四年以來，第一次能夠一起吃的生日蛋糕。茶几上散落著拆開的零食包裝，還有去彩券行買回來的運動彩券，旁邊的便條紙上頭歪歪斜斜寫著彼此預測的比分。有人進球時，我們會從沙發上猛地彈起來，互相拍打對方的手臂。

「我就說吧！」

「哪有，你剛剛明明改口！」

電視機反射的光影落在你的臉上。我一邊笑，一邊感到當年隔著手機螢幕預想的幸福，真的落地實現了。

決賽那天，梅西捧起了大力神盃。金色彩帶從天而降，整座球場像下起一場盛大的雨。鏡頭裡的他笑著、哭著，被隊友高高拋起。我們坐在沙發上，吹熄蛋糕上的蠟燭，我靠在你的肩膀，心裡篤定地想：他們的時代或許結束了，但我們的時代才剛開始。

熬過遠距離的我們，便是往後餘生的起點。

只是後來才知道，命運最擅長的，就是在人最篤定的時候改寫劇本。

曾以為是起點的四週年，終究在脫離學生時代出社會日復一日的瑣碎磨損裡，慢慢磨成了句點。球星們的最後一舞有數十億人見證，而我們的散場，卻安靜得連一聲終場哨音都沒有。

如今，盛夏的夜晚依舊濕黏，我起身替自己倒了一杯冰水。打開冰箱，裡頭空出了許多位置，不再塞滿兩人份的深夜零食。茶几上空蕩蕩的，沙發另一側陷下的地方也早已復原。再沒有人問我猜比分幾比幾，也沒有人在進球時激動地抓住我的手臂。

窗外蟬聲正盛，電視的光影在客廳牆上忽明忽暗。我明白，青春從來不是在某個轟轟烈烈的瞬間結束，而是在某個再平凡不過的夜晚，終於學會獨自看完一場球賽。

四年了，願你一切都好。

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書名：《綠茵暴鋒》／作者：飯飯愛吃飯

記者：“林一鋒先生，請問你是怎麼評價自己的踢球風格？技術型？速度型？還是力量型？”

林一鋒：“啥？風格？自爆型啊！要麼，崩死他們，要麼，嚇死他們！”

記者：“……”

溫良恭儉讓？抱歉，我的字典裏沒有這幾個字。在球場上，你只會看到我獠牙閃亮的時刻。我就是最兇殘的暴鋒！認慫？不存在的！

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