漫遊在東京的那場冬雪：定格最浪漫的家庭回憶

琅琅悅讀／ 曦宏

【目的地之外】

那一天的夜晚我們搭乘著JR電車來到了，經過了「吾妻橋」後；眺望著不遠方著名的景點「東京晴空塔」停留片刻後，入宿於十分平民化的淺草區「寅飯店」家庭旅館，各自忙著將行李定位及沐浴後；沉沉的睡意帶著我們進入了夢鄉。

當破曉那一剎那，銀白色的雪花漸漸的落下；不經意間已把這座熱鬧繁華的都市變成像般夢幻的色調。爾後步調緩慢的掀開了各自溫暖的棉被，也準備好前往下一段計畫中的旅程「上野公園」。

熱門小說

不肥小姐鬧出閣

凡夏

【2025新編版】他與她 犯罪偵查的伙伴

泰瑞藍

靈異故事集

花生

荒城殺手Ⅰ荒城繁櫻

佚名的倚柳望河圖

洛梧

轉換時空我們已持著儲值過的電子錢包「Suica」，快速的通關，穿梭地鐵後抵達上野公園，我們放慢旅程的腳步駐立於雪中，感受著宛如一幅現代浮世繪的漫天飛雪；目不轉睛的注視著冬季「上野公園」裡，已披上銀白色外衣的樹木和東照宮相互輝映。

漫遊在冬季東京的那場雪，不但讓我們體驗著旅途中的風景，也能共同留存那段美麗時光於家庭成員們的回憶裡；在多年後隨著時間雖然會淡忘了旅程中過往的記憶，但那份特有冬日東京的沁涼雪花仍會一直保留在我們內心的深處。

【月月話題投稿】將於每兩個月推出當期推薦話題，邀請您記錄生活所感，不論故事、觀察或真實心情，都歡迎投稿分享。

延伸閱讀

【月月話題投稿】當期推薦：神明接單中，不限文字圖像，投稿錄取享獎勵。2026/6/30(二)止

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
東京 北歐 琅琅專欄 徵文 旅遊

延伸閱讀

漫遊在東京的那場冬雪：定格最浪漫的家庭回憶

台南老診所：行醫父親於休診時間遇到的老太太

談樸素的聰明：新潮迷因「高麗菜煮蛋那桌」與慈禧愛的菠菜豆腐

憶起故鄉人情味：電線桿上的「夜啼貼」過往君子唸一遍

猜你喜歡