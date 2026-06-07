漫遊在東京的那場冬雪：定格最浪漫的家庭回憶
【目的地之外】
那一天的夜晚我們搭乘著JR電車來到了東京，經過了「吾妻橋」後；眺望著不遠方著名的景點「東京晴空塔」停留片刻後，入宿於十分平民化的淺草區「寅飯店」家庭旅館，各自忙著將行李定位及沐浴後；沉沉的睡意帶著我們進入了夢鄉。
當破曉那一剎那，銀白色的雪花漸漸的落下；不經意間已把這座熱鬧繁華的都市變成像北歐般夢幻的色調。爾後步調緩慢的掀開了各自溫暖的棉被，也準備好前往下一段計畫中的旅程「上野公園」。
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轉換時空我們已持著儲值過的電子錢包「Suica」，快速的通關，穿梭地鐵後抵達上野公園，我們放慢旅程的腳步駐立於雪中，感受著宛如一幅現代浮世繪的漫天飛雪；目不轉睛的注視著冬季「上野公園」裡，已披上銀白色外衣的樹木和東照宮相互輝映。
漫遊在冬季東京的那場雪，不但讓我們體驗著旅途中的風景，也能共同留存那段美麗時光於家庭成員們的回憶裡；在多年後隨著時間雖然會淡忘了旅程中過往的記憶，但那份特有冬日東京的沁涼雪花仍會一直保留在我們內心的深處。
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