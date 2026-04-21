小時候母親是孩子的全部 長大後孩子卻只在節日回家

「你走之後，世界變得很安靜。」我一直以為，這句話說的是孩子長大離家。

兩歲以前，媽媽是孩子的全部；幼稚園和國小，媽媽是孩子的晚上和假日；國高中，媽媽是孩子的晚上；大學，媽媽是孩子的假日；而工作以後，媽媽只剩是孩子的節日。

我一直以為，這些都是在說一個母親，如何一點一點學會接受孩子長大。孩子長大，本來就是一場安靜的退場，不是忽然有一天就走遠了，不是某一個瞬間突然不需要你了。而是從某一天開始，他哭不再只找你，放學不再第一個衝向你，心事不再全部告訴你，假日不再整天黏著你。

你是一點一點看著他長大的，也是一點一點，看著自己從他的全部，退成他的晚上、假日、節日。

兩歲以前，媽媽真的是孩子的全部。

那時候孩子還小，小得連路都走不穩，哭起來卻像天要塌了一樣。半夜發燒，媽媽抱著孩子在客廳裡一圈一圈地走，拖鞋擦過地板，發出很輕很輕的聲音。媽媽會把額頭貼在孩子肩上，會聞得到孩子身上淡淡的汗味，還有洗衣精曬過太陽後留下來的味道。

「媽媽，你不要走。」

「我沒有走啊，我就在這裡。」

那時候的我以為，全世界的夜晚都會有一個人，這樣抱著我。但我不知道，你也會累，也會睏。也會在天快亮的時候，坐在床邊偷偷揉自己發酸的手腕。那些我看不見的地方，你都藏得很好，只讓我記得，你總是在。

幼稚園和國小的時候，媽媽是孩子的晚上和假日。

早上媽媽送孩子出門，蹲下來替孩子拉正衣領，書包揹好，水壺放進側邊。傍晚放學，只要一走出校門，看見媽媽站在那裡，孩子就會一路跑過去。那時候孩子一天裡有好多話想跟媽媽說，哪個同學哭了，老師今天說了什麼，午餐哪一道菜最難吃，操場邊那棵樹好像又長高了一點。

媽媽總是一邊聽，一邊說：「慢慢講，媽媽有在聽。」

我從來沒想過，一個人怎麼能真的把那些細碎到不值一提的小事，一件件都收進心裡，可你做到了。

你記得我喜歡吃蛋黃、不愛吃蛋白；記得我最怕體育課跑步；記得我下雨天鞋襪濕掉就會悶悶不樂；記得我睡前一定要摸到床邊的小熊才肯閉眼。那時候我以為，人生就是這樣。白天去外面跑，晚上再回到你身邊。世界很大，可我只要回頭，就一定看得見你。

國中的時候，孩子開始把房門關上。

媽媽還是在，還是會問孩子晚餐吃不吃、牛奶要不要熱、衣服放哪裡、明天幾點叫我起床。

只是孩子不再像小時候那樣，什麼事都要跑去跟媽媽分享。

「今天學校怎麼樣？」

「就那樣。」

「飯在電鍋裡，記得吃。」

「知道了啦，你不要每天都問一樣的。」

我把門關上時很用力，門外安靜了一會兒，然後是你很輕很輕的腳步聲。那時候我只覺得終於清靜了，終於可以把自己藏回房間裡，不必回答那麼多問題，不必解釋為什麼心情不好，不必承認自己其實也不知道怎麼回事。

很多年後我才明白，原來你不是愛問一樣的話，你只是怕我一句都不肯說。現在想想，那其實是你學會了退後。

高中以後，媽媽變成晚歸孩子的一盞燈。

孩子白天出門，補習、考試、社團、朋友，生活越來越滿，滿到像一個再也不需要留空位給家的年紀。回到家的時候常常很晚，屋子裡大多數燈都關了，只剩餐桌上那盞小黃燈還亮著。桌上有時蓋著一碗湯，有時是一盤留給我的菜，電鍋裡的飯還是溫的。

媽媽總會從房間裡探出頭，壓低聲音問一句：「回來了？吃了沒？」有時候我說吃過了，有時候我說等一下，有時候我心情不好，連回答都很敷衍。可那盞燈一直都在，我後來才明白，原來有些愛不是很大聲地說出來的。它只是每天晚上替你留一盞燈，留一碗湯，留一個再晚都還有人在等你的理由。

大學之後，媽媽變成了孩子的假日。

孩子離開家去外地讀書，開始真的不常回來了。宿舍、朋友、報告、期中期末、打工，日子像被誰按了快轉鍵，一週一週過得飛快。電話裡，媽媽的聲音總是跟平常一樣：「最近過得怎麼樣？」「還好。」

「生活費會不會不夠？」

「我有在打工，還夠。」

「你要好好保重身體！」

「知道啦！」

「那……你週末要回家嗎？」

「我再看看。」

但其實，很多個週末，我有空，卻還是沒回去。總覺得來回一趟太遠，作業很多，朋友有約，下次好了，下下次也可以。反正家就在那裡，反正你也一直都在，反正我想回去的時候，門總會開著，飯總會熱著，你總會像以前那樣說一句：「怎麼瘦了？」

那時候我以為，「下次」是一件很容易的事，直到後來我才知道，原來不是每一次想見面，都真的還有下一次。

工作以後，媽媽變成了孩子的節日。

孩子開始有自己的房子、自己的工作、自己的生活，手機裡的未接來電越來越多來自主管、客戶、同事，越來越少來自家裡。

節奏越來越快，事情越來越多，日曆一頁頁翻過去。孩子回家的時間，被壓縮成端午、中秋、過年，還有那些不得不回去的日子。

「這週回來嗎？」

「再看看，最近有點忙。」

「沒關係，你忙你的，家裡都好。」

你總是這樣說，說得輕輕的，像真的不在意。可我後來才知道，原來每一句「沒關係」後面，都藏著一整桌已經備好的菜。每次回去，飯桌上還是我愛吃的菜，一樣在我說「不用那麼多啦」的時候笑一笑，說順手多做兩道而已。一樣在我待不了多久、又急著要走的時候，把水果、餅乾、醬菜、保健食品一袋袋塞進我手裡，像怕我在外面會餓著、冷著、少了什麼。

我總說你太誇張了，總說我不是小孩子了，總說不用這麼麻煩，可你從來沒有真的停下來。

你好像永遠都還記得那個兩歲前需要抱著睡的我；國小放學會一路跑向你的我；發燒時會貼在你肩上哭的小孩。

只有我，以為自己早就不是了，我一直以為，這就是長大。

孩子一直沒有想過，有一天媽媽也會老。沒有想過媽媽拿鍋鏟的手會開始發抖，沒有想過媽媽上樓時會慢慢扶著欄杆，沒有想過媽媽會在電話裡停頓一下，才想起孩子要的東西放在哪個抽屜。更沒有想過，那個永遠站在原地等孩子的人，也有一天會走。

「請問你是李女士的家屬嗎？」

「是。」

「她現在在OO醫院急診室，請你過來一趟！」

你真正病倒的時候，我正在外地加班。醫院打電話來，我還愣了一下，像聽不懂那一長串專有名詞，怎麼會跟你有關。我趕回家的路上，一直想著你上次還在廚房切水果，還在電話裡叮嚀我記得穿外套，還在笑著嫌我節日才回來一次。

我怎麼也想不通，怎麼會突然變成這樣，可後來我才明白，原來很多「突然」，其實都不是突然。只是我太久沒有仔細看你了，你在我看不見的地方，慢慢變老。在我一通又一通說著「最近很忙」的日子裡，慢慢變虛弱。你一直都在原地等我，所以我竟然忘了，原地等人的人，也是會累的。

你住院的那段時間，病房很白，很安靜。我坐在床邊削水果，動作笨拙得不像話。你看著我笑，說我連蘋果都削不好。我也笑，可眼睛一直很酸，你明明瘦了很多，聲音也小了，還是先問我有沒有吃飯、工作忙不忙，這樣請假會不會被說話，你好像到最後都還在擔心我。

那天晚上，病房裡只剩監測儀規律的聲音。我趴在床邊，有一搭沒一搭地跟你說話，說公司最近很亂，說我同事又離職了一個，說冰箱裡那罐你做的醃蘿蔔我終於吃完了。其實那些都不是重要的事，我只是很怕一停下來，就只剩機器聲。你聽了一會兒，忽然很輕地說：「你小時候最黏我了。」我笑了笑，眼淚差點掉下來。

「現在也很黏啊。」我說。

你沒有拆穿我，只是望著我，很慢很慢地笑了一下。那是我們最後一次好好說話。你走那天，天還沒亮，窗外灰灰的，像一個沒有醒透的清晨。醫院的人來來去去，腳步很輕，說話也很輕，像每個人都知道，這種時候不能太大聲。

可我什麼都聽不太清。那些聲音隔著很遠很遠，像不是發生在我身上。我只記得，你的手很冷，冷得不像那個以前會在冬天替我暖手、夏天替我搧風的人。

後來的事情都很快，通知親戚、辦手續、收東西、接電話、張羅後事。每一件事都在推著我往前走，像不讓我有空停下來，去想你真的已經不在了。

直到一切結束，我一個人回到這間老房子，我站在門口，拿著鑰匙，忽然有一瞬間不敢進去。好像只要我不推門，這個家就還停在從前，停在你還在廚房裡洗菜、還在客廳裡看電視、還會從房間裡探出頭說「回來啦」的某一個晚上。

可門還是打開了，裡面很安靜，冰箱還在嗡嗡作響，洗衣機放在陽台，電鍋也還擺在老地方。鞋櫃上那盆快養不活的植物居然還沒完全枯掉，客廳牆上的時鐘照樣一格一格往前走。這個家什麼都沒少，只是少了你，少了你拖鞋擦過地板的聲音，少了你在廚房切菜時刀碰砧板的聲音，少了你傍晚收衣服時在陽台喊我來幫忙的聲音，少了你每次一聽見我開門，就會先問一句「吃了沒」的聲音。

我站在那裡，忽然一句話也說不出來。以前我總覺得，是我一步一步長大，一步一步走出這個家，一步一步把人生拿回去，也一步一步把你留在原地，可那一刻我才終於明白，不是的。真正讓世界變安靜的，從來不是孩子長大。是那個永遠替你留燈、替你熱飯、替你記得所有細碎小事的人，真的不在了。

我替你整理衣櫃的時候，在最底下的抽屜裡翻到一疊舊東西。小學的獎狀、幼稚園畫得亂七八糟的全家福、國中時我寫得很醜的卡片，還有一張摺得很整齊的便條紙。紙已經有點黃了，邊角微微捲起，上面是熟悉的字。

你寫：如果哪天家裡安靜下來，你不要怕。那只是你長大了。

下面還補了一句：媽媽會很想你，但媽媽會替你高興。

我捏著那張紙，眼淚突然就掉下來了，掉得很兇，很安靜，一點聲音也沒有。

原來你什麼都知道，知道我會越走越遠，知道我不可能永遠是那個放學就衝回家的孩子，知道我總有一天會把更多時間，給工作、給愛人、給朋友、給我自己的人生。你明明知道，卻還是一次次站在原地等我，等我節日回家，等我深夜來電，等我終於想起來說一句「媽，我到家了」。

我以前一直以為，是我長大後一步一步走出了你的生活。後來才知道，真正讓世界變安靜的，不是我離開了你，是你先離開了這個，總等我回家的地方。

那天晚上，我沒有開很多燈，只留了餐桌上那一盞小小的黃燈，像你以前等我回家的樣子。電鍋沒有跳，廚房也沒有飯菜的香味，窗外巷口的狗照樣在傍晚亂叫，冰箱還是規律地響著。可那些聲音都很遠，很輕，像隔著一層水。

我坐在桌前，突然很想跟你說很多話，想說我其實都記得。記得你半夜抱著我走來走去，記得你蹲在校門口幫我擦汗，記得你在我青春期把所有關心都放輕，記得你替我留的燈、留的飯，記得那些我總以為理所當然的小事。

也想說對不起，對不起我總覺得來日方長，總把回家放到下次，總以為你會一直在。可你已經聽不見了，原來最痛的，不是你走了。是你走了以後，我才終於長成了一個能看懂你的人。

窗外很暗，屋裡很安靜。我坐在你曾經坐過的位置上，忽然明白，有些人的離開，不是少一個人而已，是整個家，都忽然變得安靜，而我會在這份安靜裡，想你很久很久。

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