孩子在同儕流行中格格不入：想法是長出的，還是被養大的？

有一天，一個剛滿十歲的孩子忽然問我：「為什麼人跟人相處這麼複雜？」我愣了一下，既覺得有趣，又有點驚訝，忍不住問他，是不是在學校發生了什麼事。

他想了一下，說最近班上常常會流行一些話，或是一些大家都在用的梗，可是並不是每一個「流行」他都能跟得上。久而久之，他開始覺得自己好像沒有辦法和同學們「好好相處」。

孩子喜歡天文，喜歡看星星，也特別迷前一陣子的3I/ATLAS。只要是能使用平板的時間，他就會打開NASA網站，看太空望遠鏡拍下來的影像，或是開著NASA Live，看著畫面裡的地球與深空。網頁是英文的也沒有關係，他會用Google翻譯整頁慢慢看。

大多數的時候，他只是靜靜地看──看地球，看星星，看那些在黑暗中閃閃發亮的畫面。然而，在他的班上和他有相同興趣的孩子並不多。就算偶爾遇到一兩個，也很少像他一樣，能長時間地沉浸其中。於是，他慢慢發現自己所關心的世界，似乎和同學們正在談論的話題並不在同一個軌道上。

他不是不想和同學相處，只是當大家說著同樣的話、喜歡著同樣的梗時，他卻沒有那麼快跟上，反而顯得有些格格不入。我聽著，心裡卻浮現另一個問題：那些讓大家突然聚在一起的想法，真的都是慢慢長出來的嗎？還是，在我們還來不及細想之前，就已經被反覆出現、反覆傳遞，慢慢被「養大」了呢？

當一個想法被不斷重複，久了就會看起來像是「大家的共識」。一群人開始習慣用同樣的詞語形容事情，也用相似的情緒回應，那種感覺很安全，因為站在多數人之中，似乎就不容易出錯。

被影響，本來就不是一件壞事。沒有人能完全不受周圍環境的影響，我們的想法多少都會在互動與分享中慢慢成形。

真正重要的，或許不是「有沒有被影響」，而是「知不知道自己正在被影響」。

孩子困惑的並不只是同學之間的相處，而是當大家都往同一個方向走時，自己卻停下來看星星，會不會就此被留在原地？

或許，想法並不只是被外界推著前進。有些想法，會在重複之中被養大；也有些想法，需要被慢慢灌溉，才會長成自己的樣子。不急著跟上，不急著說出口，只是願意多停留一會兒，看清楚自己正在想的是什麼。

那樣的想法，也許長得比較慢，卻是一步一步被自己好好養大的。所以最後我跟孩子說：「不是每顆星星都在同一條軌道上，但每一顆，都有自己的位置。你也是一顆小星星，不用急著跟上別人，因為你現在看的，是你自己在乎的世界。」

孩子似懂非懂地點了點頭，很高興我叫他小星星。我也很高興，看見一顆小星星閃閃發光的樣子。

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