一日之計在於晨：我最愛的，是那份不加濾鏡的簡單早餐

琅琅悅讀／ 瀲瀲
一天當中，我最喜歡的就是早餐。(圖/瀲瀲)
一天當中，我最喜歡的就是早餐。(圖/瀲瀲)

一天當中，我最喜歡的就是。因為早餐最簡單。

我家樓下就是間連鎖早餐店，平價且務實。鐵板滾燙，油煙熏人，阿姨的做餐速度極快。這裡沒有品牌故事，不講究餐點命名、空間裝潢。這是頓不為拍照打卡的早餐，僅是為了讓人攢足體力迎接早晨。

逛書店

NT$

NT$

NT$

NT$

NT$

我住板橋，有許多早餐店。從最早的萬佳鄉，到名字直白、價格平實的美式早餐屋，再到連鎖化、流程精準的Q Burger。後來，達利早餐在轉角冒出，以文青優雅的空間與般的氣息吸引了不少人，我曾經也是其愛好者。

實話說我曾覺得貳樓已經是早午餐界的天花板，人均五百左右，空間寬敞，菜單相對華麗。直到在民生社區看見那些更精緻、價格更令人愣住的「天價早午餐」，我才發現市場的層次遠超我想像。

但實際體驗後，我心中產生了一種微妙的落差。華麗的菜單與定價偏高的菜色，似乎與我味蕾並不完全對等。對我而言，早餐存在的意義，是陪人撐過一個早上。因此我想，我最懷念的，始終還是那種不用想太多，只要坐下來，就有人為你簡單煎好一顆蛋的早晨。

【月月話題投稿】將於每兩個月推出當期推薦話題，邀請您以文字記錄生活所感，不論故事、觀察或真實心情，都歡迎投稿分享。

延伸閱讀

【月月話題投稿】當期推薦：錢力無窮，投稿享加碼獎勵。2026/2/28(六)止

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
一餐一故事 文化 早餐 咖啡廳 創新番 單篇創作

延伸閱讀

一日之計在於晨：我最愛的，是那份不加濾鏡的簡單早餐

她沒有說不，就等於同意？在騷擾面前如何自保

過年董事會：集資8000元挑戰刮刮樂！

將書桌視為朋友 忠心相伴左右

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。