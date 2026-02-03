一日之計在於晨：我最愛的，是那份不加濾鏡的簡單早餐
【一餐一故事】
一天當中，我最喜歡的就是早餐。因為早餐最簡單。
我家樓下就是間連鎖早餐店，平價且務實。鐵板滾燙，油煙熏人，阿姨的做餐速度極快。這裡沒有品牌故事，不講究餐點命名、空間裝潢。這是頓不為拍照打卡的早餐，僅是為了讓人攢足體力迎接早晨。
逛書店
我住板橋，有許多早餐店。從最早的萬佳鄉，到名字直白、價格平實的美式早餐屋，再到連鎖化、流程精準的Q Burger。後來，達利早餐在轉角冒出，以文青優雅的空間與咖啡廳般的氣息吸引了不少人，我曾經也是其愛好者。
實話說我曾覺得貳樓已經是早午餐界的天花板，人均五百左右，空間寬敞，菜單相對華麗。直到在民生社區看見那些更精緻、價格更令人愣住的「天價早午餐」，我才發現市場的層次遠超我想像。
但實際體驗後，我心中產生了一種微妙的落差。華麗的菜單與定價偏高的菜色，似乎與我味蕾並不完全對等。對我而言，早餐存在的意義，是陪人撐過一個早上。因此我想，我最懷念的，始終還是那種不用想太多，只要坐下來，就有人為你簡單煎好一顆蛋的早晨。
