【琅琅悅讀‧抽獎】你也是社恐I人嗎？如何降低社交疲勞？投票抽好書《I人的快樂生存指南》

被旁人說一點小事就emo、聽到電話響就焦慮、出門五分鐘就想回家躺平……

因為太I所以人生好難？社恐人特別容易事事卡關？

你，也是有苦說不出的大寫Ｉ人嗎？

39萬人次追蹤的精神科醫師，教你強勢發揮內向潛力，用自在心態攻略人生大小關卡！

5大內向者典型課題 ╳ 57項生活職場情境問答 ╳ 9個攻略幸福人生的原子習慣

從快速上手「主動出擊」、「降低社交疲勞」等I人自我微調的9大原子習慣，

將「以他人為軸心」的思考模式，轉換為「以自我為軸心」，

讓你不再受困一個人的小圈圈，停止內耗，輕鬆攻克生活、工作、人際關係，一路闖關幸福人生！

書名：《I人的快樂生存指南：57個自在生活的情境問答，人氣精神科醫師寫給內向社恐的你》 作者：Tomy 出版社：麥田出版 出版時間：2026年1月6日

注意事項：

1. 獎項：《I人的快樂生存指南》紙本書一本，共計2名，紙本書由【合作單位：麥田出版】寄出（寄送僅限台灣）。《I人的快樂生存指南》電子書一本，共計3名，電子書將於琅琅書店贈送。

2. 票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填email務必以常用信箱為主。

3. 得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。

4. 如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤/資料不完整，恕不補寄敬請留意！

5. 對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。

