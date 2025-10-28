《8號出口》觀影感想：迷宮中的循環與現實隱喻
【影書漫談】
本文感想含有《8號出口》劇情內容，尚未觀影者請自行斟酌閱讀。
劇情中描寫一位通勤的上班族，當他從列車下來時，接聽到來自女友告知懷孕的消息，剎那間，他六神無主且不由自主的氣喘吁吁，無法回答女友，將如何承擔即將為人父的事實。
迷惘下他闖入了奇異的地下道，但卻無法離開有如「鬼打牆」的詭異空間。此時，地下道的看板出現異變，主角依遊戲規則操作數字變換，逐步完成遊戲程序時；突然間看板的歸零，讓他陷入崩潰的絕境。
經一番掙扎後，主角重新理好思緒，開始為自己不斷的打氣。此時在迷宮中，他遇到了一位孩童來向他招手；在不斷變化的地下道循環空間裡彷彿多重時空的疊加。中年大叔來回的穿梭，現實及未來時空的交錯；大洪水災難及停電時恐怖的景象。
縱時最後經過了千辛萬苦離開了8號出口，並於離開出口後做出決定，回覆對女友的承諾。然而回到原列車，他仍然看到影片開場時嬰兒的哭聲，還有無奈但仍使不上力的自己繼續無限遞迴中。
電影傳遞核心讓人聯想現代人生活如同遊戲，總想擺脫迴圈般的窘境，但現實卻深困其中、難以脫困。從遊戲中拓展至電影，觀者得以從旁觀者的角度，看見真實社會的樣貌。
話題投稿／月光下的圓（此為主題，非文章標題，標題請自訂；長期徵稿）
一段溫馨的小插曲，一個趣味的烤肉翻車糗事，抑或那份專屬於你自己的月圓片刻。只要是記憶中獨一無二的中秋話題，都歡迎投稿。
文長300-500字內為佳，至 琅琅悅讀／迷創作頻道 點選右上角【我要投稿】，登入/註冊udn會員，點選右上「創作」>「單篇作品」>「新增單篇」，完成欄位填寫並送出，即可提交審核！
*文章標籤請選取 月光下的圓
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
📰創作投稿／別再耳根軟！用心碎換來的人際清醒
📰【走過才知道的事】《長相思》戲中虐戀，真實世界需要門當戶對？
📰【天使巡房】什麼是預立醫療決定書？做個掌握身體狀況的主人
📰【琅琅上口】鄧小樺／在台北尋覓雲吞麵
📰話題投稿／烤肉只是配角 外婆最愛「里民大會」
📢 話題投稿募集！中秋：「月光下的圓」
📢 「故宮100+」傳奇寶藏四格漫畫創意徵集！十篇小說邀您改編
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言