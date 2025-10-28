《8號出口》觀影感想：迷宮中的循環與現實隱喻

本文感想含有《8號出口》劇情內容，尚未觀影者請自行斟酌閱讀。

劇情中描寫一位通勤的上班族，當他從列車下來時，接聽到來自女友告知懷孕的消息，剎那間，他六神無主且不由自主的氣喘吁吁，無法回答女友，將如何承擔即將為人父的事實。

迷惘下他闖入了奇異的地下道，但卻無法離開有如「鬼打牆」的詭異空間。此時，地下道的看板出現異變，主角依遊戲規則操作數字變換，逐步完成遊戲程序時；突然間看板的歸零，讓他陷入崩潰的絕境。

經一番掙扎後，主角重新理好思緒，開始為自己不斷的打氣。此時在迷宮中，他遇到了一位孩童來向他招手；在不斷變化的地下道循環空間裡彷彿多重時空的疊加。中年大叔來回的穿梭，現實及未來時空的交錯；大洪水災難及停電時恐怖的景象。

縱時最後經過了千辛萬苦離開了8號出口，並於離開出口後做出決定，回覆對女友的承諾。然而回到原列車，他仍然看到影片開場時嬰兒的哭聲，還有無奈但仍使不上力的自己繼續無限遞迴中。

電影傳遞核心讓人聯想現代人生活如同遊戲，總想擺脫迴圈般的窘境，但現實卻深困其中、難以脫困。從遊戲中拓展至電影，觀者得以從旁觀者的角度，看見真實社會的樣貌。

