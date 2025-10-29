記得幾天下來，午後的雷聲在遠方隱隱作響，一步一步地低鳴朝向所望出的窗而來，黑壓壓的烏雲也早已霸佔了天空大半天的時間，只是少了個信號，一個可以開始洗劫的第一槍。

望著天空，我望著，其他人也望著，信誓旦旦的說出各式版本的天氣預報，也在內心裡雀躍著不用運動跑步的理由，在不同的時間裡，窗前旁依著許多人的預期與期盼，也許是跟自己打賭自己預報天氣的準確，又或許是想看見氣勢磅礴的大雨橫掃空地的壯闊，聽聽那落在鐵皮屋頂上乒乓響的雨落聲。

窗前，每個人望出的是一樣的空地，一樣的沿著馬路並排的芒果樹，一樣的停著車的鐵皮鋼棚，一樣的天空，唯一不一樣的只有風景，看著共同的物，卻有不一樣的景，窗前，不同的人佇足，僅是隔著玻璃便是不一樣的天空。

即逝的閃光在不遠處乍然落下，轟隆一聲，尖銳的撕裂聲扯破了四周細碎的寂靜，一面雨牆從圍牆外的田野上襲來，第一槍已起，再也忍不住那過分的沉重，瘋狂地，重重地把所有狠狠地砸向地面。

柏油路與水泥地上瞬間鋪滿了彈痕，只是轉眼間，那證明的痕跡消失的無影無蹤，留下的是ㄧ叢叢的坑孔，盛著無數無名的殞落，稀稀落落地流向排水溝，彷彿從出現的開始就是註定要消失，墜落僅是為了聚集，消失於漣漪中，流於川流，止於大海，只是不知曾是哪個雨落，因為能記得的是窗前的注目，但留下的都是閃電的即逝與驟雨滂礡，因為僅是雨落。

