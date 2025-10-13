別再耳根軟！用心碎換來的人際清醒

之前的我，是個單純卻耳頭輕的人，只要感受到別人對我好，我就死心塌地地對對方好，不管別人對這個人的評論為何，我都不會受其講法所影響，自始至終都端出「死忠」的念想以對，忠於和對方凝聚的情誼。

這樣的做法，可以獲得許多長久的友誼，但有時候也會為自己帶來傷害。過去以這樣的方式交朋友，真的是友誼長存，不過以科技資訊取勝的現代，若還以這樣的方式交朋友，一定會肇致人際關係傷痕累累之果，不可不慎。

一年前，我的心受傷就是源自於忠誠與耳頭輕。職場上，通常看不得別人好的人居多，所以之前若有我自認跟我比較好的同事跟我說哪個同事如何如何，我就聽進耳裡，存放到心裡，然後對同事口中的那位同事產生壞印象，之後更有排他的言行出現，厭惡之情全寫在臉上。

直到某一天，我突然頓悟，因為我看到在我面前講那個人不是的人，沒過多久，正和他口中不好的人有說有笑；還有，原本這個人和那個人水火不容，互在背後說小話，卻因為某件事就聚合在一起，變得團結一致，讓人十分驚訝。

之前我還為了挺跟我感情甚篤的朋友，而跟他不喜歡的人斷線，最後的結果則是裡外不是人。

這些事讓我智慧線開啟，人生事頓悟，發現自古迄今皆然之道：「人，沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人」，想想那些我曾因他人言說而討厭的人，並沒有對我不好，是我自己沒想開。

而自己對人好，別人不感恩是剛剛好罷了，如此一來，把人際關係待人處事的方式做調整之後，好像自己的人生也跟著開闊起來，前程變得有光了。

