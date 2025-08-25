活到老動到老！87歲婆婆，用運動寫下健康宣言

每天下班，無事安排，我一定到健身房報到，利用短短的30分鐘，做肌力訓練，在伸展筋骨之後，才有「為一整天工作與生活劃下句點」的感覺，然後帶著豐足愉悅的心騎車回家。

健身房的會員很多，而下班後的我都是匆匆來去，因此，認識的會員並不多，也鮮少留下來和教練及會員們聊天。

這天傍晚，我仍然依照平日的行程前往健身房運動，在伸展機的伸展中，聽到旁邊兩位會員的對話，才知道站在我隔壁的資深女性已高齡87歲，我定睛一看，她的外表根本和她的年齡不符，她看起來頂多六十幾歲而已，實在無法和87歲這個數字劃上等號。

於是，伸展筋骨完畢，我特別留下來請教她的保養之道並對她的年齡發出質疑，她哈哈一笑對我說：「我真的87歲了，至於怎麼保持活力，就是多運動囉，也因為運動讓我身手靈活，我每年都會搭十幾個小時的飛機（有一次還搭了36小時）去國外找孫女們，一住就是一兩個月，還煮飯給他們吃，我跟妳說啊，人不管什麼年齡，一定要有體力，才能出國到處玩。」

看著資深婆婆丹田有力、侃侃而談她的運動及出國經驗，我怎麼也無法相信眼前的她已經87歲了，不過，她也成為所有會員的標竿，大家聽了她的故事，都更努力運動，希望未來的日子也能和她一樣，出國、旅遊樣樣行。

希望未來的日子也能和她一樣，出國、旅遊樣樣行。(圖/洪金鳳)

📣 分享你的單篇創作｜就有機會登上《迷創作》首頁

猜你喜歡