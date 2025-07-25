告別工作焦慮的秘密武器？我的「回家重開機」睡眠行程

日常被事物搞得暈頭轉向。一下忘記今天到底星期幾，另一邊又看著冗長的待辦事項嘆氣。無法改變既定的行程表，心中只能帶有黑暗的心態想著可否有個「意外」降臨，稍微的拉長一下工作的時間線。但一想到事物只會累積更多，只能放下手邊的休閒，往螢幕注視。

我是一個不喜歡累積事情的人，繁複而瑣碎的事對我而言，就像有髒東西在四肢上，令我渾身不對勁。為了應付這個毛病，我通常會在開始時很有幹勁，不過能不能藉著這份幹勁做完事情，可就不一定了。

在學校的某天，我和同學S在課間閒聊，S突然告訴我：「看到你一有新事情就馬上做，就覺得這樣子的效率真好。我每次做事都猶豫不決，結果就一直拖。」我連忙說道：「不不不，我會這樣完全是因為我超容易感到疲累，所以我只能把我的時間盡量壓到最少。」課後簡易聊完，我和S道別。在說掰掰前，我們同時打了個哈欠。看來，比起幹勁，我們更需要的還是睡眠。

飯都還沒吃完就睡倒在桌前，直到深夜家人回家才驚醒。當時我還帶著眼鏡，起身時眼鏡已被壓歪。(圖/比荷葉)

我過去曾發生過一個小意外。在某天吃晚餐時，我太急著想把下週的作業提前做完，電腦螢幕打著字，飯都還沒吃完就睡倒在桌前，直到深夜家人回家才驚醒。當時我還帶著眼鏡，起身時眼鏡已被壓歪。結果事情沒做完，還把工作環境弄得一團糟。隔天修完眼鏡後，我定了一個新行程叫做「回家重開機」。

所謂「回家重開機」，就是回家後先洗澡、吃完晚餐後先睡覺一至一個半小時。也許不能算完美的配套措施，但至少能應付我焦慮的毛病。至此，回家重開機的行程一直實施至今日。

我的體力沒有辦法讓我一路工作至半夜12點，也就是我平時的睡眠時間。因此，我只能先小小補眠。睡起來之後，我就會逼我自己在剩下的時間內用最高的效率把工作做完。不過若過了12點還做不完，就一律隔天早上再做。可以早起，但不能太晚睡。太晚睡的話，過去的教訓又會浮現在眼前，我可不想再換一次眼鏡！

快到12點時，我會把手機放到書桌上，再把電腦桌上的物品清空。同時把燈關到剩下一盞小檯燈，把隔天要做的事，偶爾加當天沒做完的事，一同寫在電腦桌的便條上。最後去浴室洗漱，我靠著浴室的牆壁，鏡子反射眼皮沉重的自己，心裡默想著：「要睡覺了！終於要睡覺了！」

關上燈，拉起棉被，夢的起點就是一天的終點線。

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