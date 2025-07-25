年齡不設限的旅遊

琅琅悅讀／ 洪金鳳
爬上海拔3,143的番西邦峰，她也沒問題，是個樂觀人生，凡事微笑以對的長者。(圖/洪金鳳)
爬上海拔3,143的番西邦峰，她也沒問題，是個樂觀人生，凡事微笑以對的長者。(圖/洪金鳳)

趁著天氣不冷不熱，我和友人一起跟團參加沙壩五日遊，期間，吃吃喝喝，賞景玩樂，忘卻煩憂，好不樂活。

團員中，有幾位高齡75歲以上的長者，用餐時跟我們同桌，剛開始大家很陌生，各自扒飯吃菜，吃完解散，沒有進一步的認識，我只是在內心對他們的行動佩服。

第二天之後，大家經由互動慢慢熟悉，他（她）們才說起各人的家庭狀況及旅遊經驗，我聽得瞠目結舌，讚聲不斷。

A伯伯78歲，退休前從事律師工作，經常到各國出差，心胸開闊，言談有見地，他的另一半76歲，之前擔任老師，常利用寒暑假出遊，遊遍大江南北，歐美國家全都造訪過，她說她說：「沒什麼，就是吃得下、睡得著，然後很愛玩。」所以一有適合他們的旅外團，女兒就主動幫他們報名還付了費才告知他們什麼時間該出遊。

高齡80的B伯伯，行動自如，聽力視力都良好，講話幽默風趣，訴說60年前在當兵的有趣經歷，讓身為澎湖人的我有時光倒流的感覺，他的另一半也75歲了，雖然腰受傷導致行動不便一路拿著拐杖，但全程都沒影響她旅遊的快樂心情，甚至於爬上海拔3,143的番西邦峰，她也沒問題，是個樂觀人生，凡事微笑以對的長者。

每每聽見她們分享70多年的人生經驗與相處之道，我心裡都很歡喜，雖然男性長者言談之間都語帶自誇，他們的另一半卻也都笑笑以對，我知道要維持一段4、50年至今，必須有「你進我就退，你強我示弱」的智慧，才能成就髮蒼視茫，年齡不設限的相偕出遊旅程。

📣 分享你的｜就有機會登上《迷創作》首頁

延伸閱讀

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
目的地之外 旅遊 越南 夫妻 婚姻 澎湖 創新番 單篇創作

逛書店

出手吧！活著就要上C位：能力比你差，機會總是比你好？因為你沒有被人看見、聽到。高手讓我學到的變富、交友、處事最強法則。

NT$ 294

早稻田大學最有趣的經濟學聊天課：從手機、拉麵、咖啡、保險、群眾募資到拯救犀牛，聊完就懂了！

NT$ 350

人體的150個特效穴位：讓你一看就懂、一學就會的對症按摩（三版）

NT$ 294

NG土地開發即刻救援：土地買賣真實案例分享（2版）

NT$ 350

延伸閱讀

告別工作焦慮的秘密武器？我的「回家重開機」睡眠行程

年齡不設限的旅遊

Nostalgia 鄉愁｜那扇衣櫥門，通往我最深層的愛與自由

擁抱專門店

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。