趁著天氣不冷不熱，我和友人一起跟團參加越南沙壩五日遊，旅遊期間，吃吃喝喝，賞景玩樂，忘卻煩憂，好不樂活。

團員中，有幾位高齡75歲以上的長者，用餐時跟我們同桌，剛開始大家很陌生，各自扒飯吃菜，吃完解散，沒有進一步的認識，我只是在內心對他們的行動佩服。

第二天之後，大家經由互動慢慢熟悉，他（她）們才說起各人的家庭狀況及旅遊經驗，我聽得瞠目結舌，讚聲不斷。

A伯伯78歲，退休前從事律師工作，經常到各國出差，心胸開闊，言談有見地，他的另一半76歲，之前擔任老師，常利用寒暑假出遊，遊遍大江南北，歐美國家全都造訪過，她說她說：「沒什麼，就是吃得下、睡得著，然後很愛玩。」所以一有適合他們的旅外團，女兒就主動幫他們報名還付了費才告知他們什麼時間該出遊。

高齡80的B伯伯，行動自如，聽力視力都良好，講話幽默風趣，訴說60年前在澎湖當兵的有趣經歷，讓身為澎湖人的我有時光倒流的感覺，他的另一半也75歲了，雖然腰受傷導致行動不便一路拿著拐杖，但全程都沒影響她旅遊的快樂心情，甚至於爬上海拔3,143的番西邦峰，她也沒問題，是個樂觀人生，凡事微笑以對的長者。

每每聽見她們分享70多年的人生經驗與夫妻相處之道，我心裡都很歡喜，雖然男性長者言談之間都語帶自誇，他們的另一半卻也都笑笑以對，我知道要維持一段4、50年婚姻至今，必須有「你進我就退，你強我示弱」的智慧，才能成就髮蒼視茫，年齡不設限的相偕出遊旅程。

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