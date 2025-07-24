每天，我給自己設定的運動目標，除了肌力訓練三十分鐘外，還有日行一萬步，這些習慣多年如一日，從來沒有因為任何事而改變，因此練就我健康的身體，精神充沛的體力，還有勇於向前走的心態與活力。

人間七月天的一個週日早晨，我在自家附近陰涼處健走步行，看到智慧手錶上的步行數字遞增，心裡就不自覺地產生喜悅感，覺得往目標前進的感覺真好，但同時腦海裡也會偶爾竄出另一種不一樣的想法「隨著步行數字的增加，我生命的存在也漸漸往倒數的方向前進」。

不過這樣的想法沒有持續太久，立馬被迎面而來的陽光哨兵給消滅，因為向陽之光賜予我的智慧語是：「不會因為你不健走，時間就為你而停留，健走是為了健康而走，而時間的過去會為我們帶來智慧成長，因此，莫固步自封，思考過多，就勇敢邁開步伐，向前走吧！」

早晨的鳥語聲清脆有活力，桂花的香味也陣陣飄香，晨起健走的同好者不少，我們時而並肩，時而交錯，一聲清亮有力的「早安」招呼，得以消除人與人之間的陌生感，即使時間分秒過，人生在倒數，大家皆無懼，能夠一起活力向前走，為保衛身強體健的狀態而努力，是我們現階段最值得追求的生活目標。

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