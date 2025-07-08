「屋不在大，溫暖就好」，這是我和幾位好友到阿霖家探訪後的共同感受，因為之前工作十多年，都以租屋方式運作的阿霖，過了多年漂泊生活，這兩年因為和小慈共結連理才萌生購屋意念。

去年上半年，我們都一直在陪他們看房子，但房價居高不下，尤其賣方市場熱絡，只要看屋後回家思考一下，就傳來喜愛的房子被捷足先登的訊息，於是大部分的時間，阿霖和小慈只要有看中意的房屋，就趕緊請雙方父母一起來鑑定，也把握時機，才能購得雙方都滿意的小窩。

看了不下三十場房屋的他們，終於在一個假日的午後，傳來令人振奮的好消息，在賣方與買方不斷協商及房仲的居間協調，終於讓無殼一族的阿霖，在40歲前完成「夫妻皆同心，有房萬事足」的願望。

這天，我們覺得選日不如撞日，下班後，幾位好友就一起到阿霖和小慈的溫暖小窩熱鬧熱鬧，看著兩人世界打造得溫暖及安居，在場的人都欣喜無比。

買棟足以遮風避雨的暖屋，我相信阿霖和小慈在這暖屋裡，一定有許多幸福的故事正要發生。

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