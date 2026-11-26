CLAMP 系列經典人氣之作《庫洛魔法 使》動畫 開播 28 周年，其中深受粉絲喜愛的劇場 版《庫洛魔法使 劇場版：被封印的卡片》將於 11 月 27 日全台重返大銀幕，再度喚起粉絲的童年回憶！

本片承接電視動畫故事 結局，描繪小櫻尚未說出口的真摯心意，同時迎來小櫻作為庫洛魔法使的最終挑戰。此次重映不僅讓觀眾重溫經典篇章，更準備日本 25 週年重映紀念限定圖海報作為首週特典，並同步推出日文原音及中文配音版本，邀請觀眾再次走進充滿魔法與悸動的故事世界！

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為回饋影迷，片商木棉花特別推出首週限定特典，準備兩款紀念海報，使用日本為《庫洛魔法使 劇場版：被封印的卡片》25 週年重映特別繪製圖素而製，並採用特殊工藝，帶來不同的視覺與感官體驗！其中，[花]款海報只要輕輕摩擦花朵圖案，便能散發淡雅花香；[翔]款則搭配滿版珍珠墨印刷，呈現朦朧夢幻的視覺效果，展現兩款海報各自的獨特魅力！凡於 11 月 27 日至 12 月 3 日期間，至上映戲院購買本片電影票 2 張，即可獲得「CLAMP 繪製電影限定海報」乙組（共 2 款），一次收藏兩款 25 週年紀念海報！數量有限，送完為止。

圖：Muse木棉花

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《庫洛魔法使 劇場版：被封印的卡片》故事描述小櫻再次遇見已返回香港的李小狼，正當她鼓起勇氣想傳達自己的心意時，原以為早已封印的庫洛牌竟再次現身，甚至連自身魔力也開始逐漸消失！面對突如其來的危機，小櫻將如何迎接這場最終挑戰？本次重映也特別收錄短篇《包在小可身上！》，由小可與斯比帶來一連串為了章魚燒而引發的爆笑鬧劇！提醒影迷觀賞完正片後先別急著離場，一同欣賞這段特別加映的篇章！

圖：Muse木棉花

此次台灣重映除了推出日文原音版本，也將帶來經典中文配音版本，喚起觀眾珍貴的童年回憶。無論是喜愛日語原版演出的觀眾，或是想透過中文配音再次重溫經典的粉絲，都能透過大銀幕重新感受作品的魅力！兩種版本將於 11 月 27 日同步上映，邀請所有粉絲一同走進戲院，再次見證小櫻與小狼之間動人的情感篇章！

圖：Muse木棉花

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精華 FAQ Q1：《庫洛魔法使 劇場版：被封印的卡片》何時在台灣重映？ 本片將於11月27日全台重返大銀幕，讓粉絲再次在戲院感受小櫻與小狼的經典故事，也喚起許多觀眾的童年回憶。

Q2：這次重映除了正片，還會加映哪些特別內容？ 重映版本特別收錄短篇《包在小可身上！》，內容由小可與斯比展開章魚燒鬧劇，觀眾看完正片後不要急著離場，還能欣賞加映篇章。

Q3：首週特典海報要如何獲得，並有哪些版本？ 11月27日至12月3日間，至上映戲院購買本片電影票2張，即可獲得1組CLAMP繪製限定海報，共有花款與翔款2種，數量有限送完為止。