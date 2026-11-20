龍邑遊戲 今(20)日宣布取得網易旗下 JOKER 工作室（《第五人格》開發團隊 ）傾力打造的木偶龐克回合制肉鴿冒險 遊戲《遺忘之海》（Sea of Remnants）台灣 代理權，並同步啟動《破曉號》CBT 封閉測試招募！

本次測試將於 12 月 4 日上午 8:00 正式啟航，採取限量「先到先得」及「資格抽選」雙軌機制，支援 PC、家機與行動裝置跨平台資料互通。參與測試與簽到活動即可解鎖專屬福利，指定獎勵更可直接繼承至未來公測帳號，且公測後將陸續實裝多人連線玩法。

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延續《第五人格》怪誕美學，打造木偶龐克航海世界

《遺忘之海》承襲了 JOKER 工作室標誌性的「木偶龐克風」與暗黑童話質感，將球形關節木偶、大航海時代風格等經典元素，融合高對比的街頭塗鴉美學與深海傳說，建構出荒誕卻極具戲劇張力的奇幻世界觀。

在核心玩法上，本作結合了「回合制策略」與「Roguelike（肉鴿）」隨機養成機制，透過招募多樣船員與不同的船歌搭配來構築編隊，在每一次充滿變數的航程中揭開沉沒深海的記憶真相。

探索全新海域。圖：龍邑遊戲

開放兩大全新海域與「絕境劇場」高難度挑戰，養成門檻全面調降

為了讓玩家在測試期間能更痛快地嘗試不同流派構築，本次測試不僅大幅擴充可體驗內容，更針對角色養成進行了全面的難度調降與流程簡化：

● 豐富船員陣容： 開放包含限時黑券船員（蓋爾、茉莉）、常駐黑券船員（小斧頭、海葬、餓貓、伊莎貝拉、鐵腕統領、焦面上校、黑格）以及 12 名各具特色的紫券船員供自由搭配。

● 主線章節與海域探索： 開放序章至第三章的船長主線任務，並解鎖【白沙海】與【渡橋海】兩大失落海域及其中豐富的歷程、漫遊任務。

● 雙船隻切換與硬核副本： 測試期間將透過信件發放【流浪煙花號】，領取後船長可與初始船隻【漂流瓶號】自由切換，體驗截然不同的海戰風格；針對喜愛硬核博弈的玩家，亦同步開放高難度挑戰副本【絕境劇場】。

● 降低肝度與系統改善： 金果子等級達 2 級即可解鎖全屬性 I 階職業；新增「快速養成」與「一鍵快速穿戴推薦行裝」功能，大幅減輕日常作業感，讓船長專注於策略與探索。

體驗多人連線。圖：龍邑遊戲

單人深度探索打頭陣，未來將實裝多人連線冒險

針對玩家高度關注的社交與連線機制，本次測試受限於伺服器規模，將聚焦於「單人沉浸式探索」上，僅針對同伺服器玩家開放部分休閒對戰小遊戲（例如：幸運對決、賽鵝圖等）配對。「多人連線冒險玩法」將於公測後逐步實裝，《遺忘之海》將致力於打造兼顧單人深度體驗與多人狂歡海盜冒險的雙軌航海體驗。

破曉先遣禮。圖：龍邑遊戲

「破曉號測試」將於 12 月 4 日早上 8 點啟航！跨平台資料互通與測試福利公開

「破曉號」封閉測試將於 12 月 4 日早上 8 點啟航，本次測試為刪檔、不計費測試，無需任何資格序號，測試名額先到先得。並支援繁體中文等 5 種語言介面與中、英、日三語配音，和多平台資料互通。

預約遊戲並參與測試的玩家將享雙重禮遇：

● 預約里程碑獎勵： 達成指定目標，公測時將透過遊戲信件發放「來一杯」銀幣 ×20，以及可自選心儀夥伴的紫券船員 6 選 1 「蹭船證禮盒」×1。

● 破曉號測試獎勵： 完成測試簽到活動即可領取限定外觀「預兆之眼」靈感時裝─羔羊之子與動態頭像「呦吼！出發」；上述簽到獎勵將於遊戲正式公測時全數繼承至同一公測帳號。

此外，《遺忘之海》同步參展本周韓國最大規模遊戲展「G-Star 2026」，將於展會現場公開更多實機畫面與最新開發情報，讓全球玩家與媒體搶先感受本作的獨特魅力。

更多「破曉號測試」相關資訊與《遺忘之海》奇幻海洋 世界觀、回合制肉鴿冒險玩法和個性船員介紹等內容都將陸續於官方社群平台公開，敬請玩家們密切鎖定。