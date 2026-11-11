一改熱血風格！《航海王》導演谷口悟朗挑戰少女成長，《綻放的巴黎之星》11/27 重現百年浪漫花都

曾打造賣座片《航海王 劇場版：紅髮歌姬》的知名動畫 導演 谷口悟朗，首次攜手吉卜力 動畫大師近藤勝也，推出青春電影《綻放的巴黎 之星》，動畫界兩大重量級人物破天荒合作，消息一出便掀起話題。這次他們把故事舞台搬到1912年的浪漫巴黎，以繪畫跟芭蕾交織出夢想的輪廓，身處異國的日本 少女們即使面對傳統觀念的束縛和現實考驗，仍不願向命運低頭，勇敢追尋屬於自己的人生，這部溫暖動人的作品將於11月27日全台上映。

《綻放的巴黎之星》集結日本動畫界實力堅強的幕後陣容，由谷口悟朗執導、近藤勝也擔任角色原案，並邀請《紫羅蘭永恆花園》、《K-ON！輕音部》編劇吉田玲子操刀劇本，從導演、角色原案到劇本，3位創作者過去分別以不同風格的作品深受動畫迷喜愛，也創下奇蹟票房，如今難得攜手打造全新原創故事，讓這部電影備受矚目。

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谷口悟朗過去以鮮明的人物塑造與充滿戲劇張力的敘事風格聞名，2022年執導的《航海王劇場版：紅髮歌姬》結合熱血冒險與音樂元素，在日本掀起觀影熱潮。這次他一改過往擅長的科幻與戰鬥題材，將目光轉向20世紀初的歐洲，以兩名少女的成長 與友情為核心。谷口在訪談中透露，企劃最初便決定以女性為主角，希望嘗試不同於過去的創作方向，但初期構想始終欠缺理想中的真實感，因此邀請擅長細膩情感描寫的編劇吉田玲子加入團隊。

谷口悟朗表示，當時他希望吉田玲子自由加入她認為美好的事物，經過多次討論才逐漸確立故事方向。至於巴黎則是企劃初期便選定的舞台，在研究員白土晴一的協助下，他們把背景設定在19世紀末至第一次世界大戰前的「美好年代」（Belle Époque），當時的巴黎正值藝術與文化蓬勃發展的時期，讓電影充滿濃厚的歷史氣息與浪漫色彩。

另外，近藤勝也的加入也是《綻放的巴黎之星》一大亮點，他自1986年參與《天空之城》製作後，又擔任《魔女宅急便》角色造型設計，並陸續參與《崖上的波妞》、《來自紅花坂》等吉卜力經典作品，他的畫風以溫潤的手繪質感和柔和線條著稱，賦予角色自然靈動的生命力。谷口悟朗透露，從企劃階段他便認定近藤是最適合的人選，因此請製作人卡爾基・拉吉夫親自邀請，近藤除了擔任角色原案，更參與部分重要場景的原畫製作，讓谷口相當欣喜。

《绽放的巴黎之星》角色照片。圖：華映娛樂

電影以繪畫和芭蕾串起兩名少女的命運，也透過她們的視角，呈現百年前巴黎的城市風貌，從充滿藝術氣息的街道、歐洲風格的建築，到少女們日常生活中的服裝和室內陳設，製作團隊試圖重現那個年代特有的優雅氛圍，讓觀眾跟隨主角腳步，一同走進繁華而充滿未知的巴黎。

《绽放的巴黎之星》前導海報。圖：華映娛樂

在配音陣容方面，製作團隊找來新生代女星當真亞美和嵐莉菜獻聲，兩人過去曾在電視劇《花牌情緣：巡》中合作，此次再度攜手，以聲音詮釋個性截然不同的少女，其他參與配音的演員還包括早乙女太一、門脇麥、尾上松也、角田晃廣及津田健次郎等人。音樂部分同樣不容小覷，電影配樂由曾為多部影視作品像是高收視電視劇《半澤直樹》、《電影多啦A夢》系列操刀音樂的服部隆之負責，並由人氣樂團「綠黃色社會」演唱主題曲及插曲，透過音樂襯托少女們追逐夢想的心情。谷口悟朗表示，希望觀眾看完《綻放的巴黎之星》走出戲院時，能感受到幸福，並從故事中找到屬於自己的感動。

《绽放的巴黎之星》劇照。圖：華映娛樂

《綻放的巴黎之星》描述20世紀初，熱愛繪畫的藤子和嚮往芭蕾的千鶴，遠赴浪漫花都巴黎追夢，童年曾在橫濱相遇的兩人重逢後相知相惜，卻也因東方人的身分面臨種種偏見與挑戰。就在她們努力朝理想邁進之際，擔任藤子在法國的監護人的叔叔竟突然失蹤，讓原本充滿希望的異國生活再起波瀾，面對接踵而來的考驗，兩名少女能否突破命運的束縛，找到屬於自己的舞台？

精華 FAQ Q1：《綻放的巴黎之星》最大的創作亮點是什麼？ 最大亮點是《航海王劇場版：紅髮歌姬》導演谷口悟朗，首度與吉卜力資深美術名家近藤勝也合作，並搭配吉田玲子編劇，組成罕見的黃金陣容。

Q2：這部電影的故事背景與主題在講什麼？ 故事設定在1912年前後的巴黎，描寫熱愛繪畫的藤子與嚮往芭蕾的千鶴遠赴異鄉追夢，並在偏見、現實壓力與親人失蹤事件中尋找自我。

Q3：本片還有哪些值得關注的製作與配音陣容？ 配音找來當真亞美、嵐莉菜、早乙女太一等人，音樂則由服部隆之配樂、綠黃色社會演唱主題曲與插曲，強化電影的浪漫與青春感。