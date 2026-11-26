日本 人氣賭博 電影《賭博默示錄》系列即將推出全新續作！由藤原龍也主演的《賭博默示錄4：人生 復仇遊戲 》，正式公開本預告影片，宣布將於2027年1月29日在日本上映。距離上一部電影《賭博默示錄3：最終遊戲》上映已相隔7年，藤原龍也再度回歸飾演主角伊藤開司，將再次踏入充滿金錢誘惑、心理攻防與生死危機的殘酷賭局。

作為改編自福本伸行經典漫畫《賭博默示錄》的真人電影系列，新作延續作品一貫的高壓心理戰與人性考驗，也讓影迷期待開司這次將面對什麼樣的全新挑戰。

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《賭博默示錄4：人生復仇遊戲》劇情介紹：伊藤開司再戰帝愛集團，挑戰人生逆轉

新作故事延續前作劇情，主角伊藤開司（藤原龍也 飾）雖然曾在與黑暗金融企業「帝愛集團」的生死遊戲中倖存，卻又逐漸回到自甘墮落的生活。直到帝愛集團迎來新任掌權者——第二代接班人兵藤和也（龜梨和也 飾），開司得知昔日地下勞動時期的戰友真下（高杉真宙 飾）遭到帝愛囚禁，於是與真下的戀人結城（南沙良 飾），以及新加入的夥伴野野村（寺島進 飾）聯手，再次向帝愛集團發起挑戰。這一次，開司面對的不只是金錢與生存的考驗，更是系列史上規模最大的「開司 VS 帝愛」對決。他能否突破層層陷阱，完成真正的人生逆轉？

圖：X@映画『カイジ 人生リベンジゲーム』

圖：X@映画『カイジ 人生リベンジゲーム』

圖：X@映画『カイジ 人生リベンジゲーム』

預告公開5大致命遊戲

這次公開的正式預告中，揭露多項全新賭局，包括：

1. 衛生紙抽籤：以看似簡單的抽籤遊戲，考驗參賽者的運氣與判斷。

2. 絕體絕命高爾夫：開司面對職業高爾夫選手梶井京介，挑戰更加危險的賭局。

3. 愛與劍：以人性與選擇為核心的全新遊戲。

4. 賭命撲克：參賽者必須在心理攻防中尋找翻盤機會。

5. VR鋼骨渡橋：經典的高空鋼骨渡橋遊戲迎來科技升級，透過VR技術打造更加刺激的生死挑戰。

從心理戰、運氣考驗到極限生存，五種遊戲各有不同規則，也讓開司必須再次賭上人生，尋找逆轉局勢的機會。

龜梨和也加盟！首度與藤原龍也正面交鋒

這次最大的反派，是龜梨和也飾演的兵藤和也，帝愛集團會長之子，也是原作中人氣很高的角色。他與一無所有的開司形成強烈對比，是一位含著金湯匙出生的富二代。預告中的標語只有一句話：「人不是王，就是奴隸」，直接點出階級差距的主題。

圖：X@映画『カイジ 人生リベンジゲーム』

新增角色是電影原創，由高杉真宙、南沙良、寺島進擔任

這次加入的三位演員，他們的角色都是電影原創設定：高杉真宙飾演帝愛集團員工、曾在地下帝國勞動的真下圭太；南沙良飾演經營可麗餅店、個性強勢的結城妙子，也是真下的女友；寺島進則飾演在高爾夫球場工作的野野村耕三。他們與開司組成臨時搭檔，一起挑戰帝愛。

圖：X@映画『カイジ 人生リベンジゲーム』

圖：X@映画『カイジ 人生リベンジゲーム』

圖：X@映画『カイジ 人生リベンジゲーム』

系列熟面孔回歸！生瀨勝久、光石研再度登場

除了新角色加入，系列舊班底也將回歸。生瀨勝久繼續飾演坂崎孝太郎，光石研則再度飾演石田光司，讓熟悉的角色重新與開司相遇。儘管官方目前尚未公開石田將以何種形式回歸，不過光石研也透露，自己相當期待這次會以什麼樣貌重返大銀幕。他更提到，從第一部作品至今，電影拍攝技術已有驚人的進步，希望觀眾屆時也能多加留意視覺與技術層面的表現。

圖：X@映画『カイジ 人生リベンジゲーム』

圖：X@映画『カイジ 人生リベンジゲーム』

原作的魅力，在於用賭局呈現人性的貪婪、恐懼與求生。這次的新作更直接把「富二代與底層」的階級衝突放在核心，與預告中的「王與奴隸」呼應。對現代觀眾來說，這個主題很有話題性，電影會如何處理，值得期待。

精華 FAQ Q1：《賭博默示錄4：人生復仇遊戲》何時上映，主角由誰回歸演出？ 電影確定於2027年1月29日在日本上映，藤原龍也將再度飾演主角伊藤開司，這也是他睽違7年重返系列大銀幕，延續與帝愛集團的生死對決。

Q2：這次正式預告公開了哪些新的致命賭局內容？ 預告揭露5大賭局，包括衛生紙抽籤、絕體絕命高爾夫、愛與劍、賭命撲克，以及以VR技術升級的鋼骨渡橋，強調心理戰、運氣與極限生存。

Q3：本集有哪些主要新角色與系列回歸角色加入？ 龜梨和也飾演帝愛新掌權者兵藤和也，成為開司最大對手；高杉真宙、南沙良、寺島進則演出原創角色，另有生瀨勝久、光石研等系列熟面孔回歸。