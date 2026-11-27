田曦薇又挑戰一人分飾兩角！由田曦薇、魏大勛領銜主演的都市情感劇《青風吹又生》正式殺青，並公開首支預告，消息引起劇迷關注。改編 自作家朗朗小說 《贏家》，劇情以身份錯位為起點，講述小鎮女孩意外頂替豪門 千金身分，捲入家族利益與權力鬥爭的故事。最受矚目的莫過於田曦薇繼《嫁金釵》後，再度挑戰雙重角色，這次從古裝宅鬥轉戰現代豪門，搭檔魏大勛上演亦敵亦友的心理攻防。

此外，本劇由《不為人知的故事》導演連奕琦執導，預告展現港風美學與電影感光影，搭配惠英紅、唐曉天、黃夢瑩等實力派演員加入，讓《青風吹又生》在殺青階段便累積不少期待。

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《青風吹又生》劇情介紹

《青風吹又生》改編自作家朗朗小說《贏家》，由連奕琦執導，故事圍繞小鎮女孩林青（田曦薇 飾）展開。出身平凡的她是一名數學系學霸，原本過著普通生活，卻因一場意外與豪門千金梁夢發生身份錯位，被迫頂替對方的身分進入梁家。然而，踏入豪門並不代表從此過上無憂無慮的生活。梁家看似光鮮亮麗，背後卻充滿利益糾葛與權力爭奪，家族成員各懷心思。林青不僅必須隱藏自己的真實身分，還得隨時提防身邊的人，稍有不慎就可能陷入危機。

圖：《青風吹又生》官微

面對接踵而來的考驗，林青沒有選擇任人擺布，而是憑藉數學系背景培養出的邏輯思維與敏銳觀察力，一步步拆解困局，從原本被動捲入豪門紛爭的局外人，逐漸成為能夠掌握局勢的關鍵人物。另一方面，魏大勛飾演的趙家安是梁家的異姓長子，雖然沒有血緣上的家族名分，卻深深牽涉梁家的權力核心。他表面溫文儒雅，實際上心思深沉、擅長暗中布局。當他遇上林青，兩人從互相試探到逐漸建立合作關係，究竟是彼此信任的盟友，還是各自利用對方的棋手，也成為劇情的重要懸念。

圖：《青風吹又生》官微

看點1. 田曦薇又一人分飾兩角！繼《嫁金釵》再挑戰雙重角色

田曦薇這次最受矚目的莫過於再次挑戰一人分飾兩角。她先前在古裝劇《嫁金釵》中分別詮釋魏嬈與君黛，透過不同角色的性格與命運展現表演層次，這次在《青風吹又生》中再度挑戰雙重身分，從古裝轉向現代都市題材。

圖：《青風吹又生》官微

劇中她分別飾演小鎮女孩林青與豪門千金梁夢，兩人擁有截然不同的成長背景與生活環境。林青理性冷靜，習慣以邏輯解決問題；梁夢則出身優渥，生活環境與人際關係都與林青大不相同。隨著兩人命運產生交錯，田曦薇也必須透過表情、眼神與說話方式，呈現不同人物的性格差異。從《嫁金釵》到《青風吹又生》，田曦薇接連挑戰一人分飾兩角，這次又會如何詮釋兩種截然不同的角色，令人期待。

圖：《青風吹又生》官微

看點2. 魏大勛化身腹黑豪門長子！與田曦薇展開心理攻防

魏大勛飾演的趙家安，是梁家的異姓長子，外表溫文儒雅，實際上卻有著深不可測的心思。他身處梁家權力核心，面對家族利益與人際關係，總是習慣暗中觀察、謹慎布局。

當他遇上突然進入梁家的林青，兩人之間的關係也變得耐人尋味。究竟是互相扶持的合作夥伴，還是各自有所盤算的競爭對手？魏大勛這次再度挑戰帶有神祕感的角色，與田曦薇的首次合作也成為劇集一大亮點。

圖：《青風吹又生》官微

看點3. 港風美學搭配電影感運鏡！連奕琦打造豪門暗流氛圍

《青風吹又生》另一大看點，是導演連奕琦帶來的視覺風格。近期執導作品《不為人知的故事》受到討論，細膩的鏡頭調度、光影運用與情緒鋪陳，展現出鮮明的電影質感，也讓觀眾開始期待他如何透過鏡頭呈現這部都市情感劇。

連奕琦的鏡頭語言著重情緒留白與環境隱喻，不急著透過台詞交代所有情感，而是讓角色的眼神、動作與場景細節傳遞言外之意。搭配《青風吹又生》身份錯位、家族利益糾葛的故事設定，從預告曝光的畫面中，也能感受到港風美學與冷調光影交織出的視覺氛圍，營造出表面華麗、內裡暗潮洶湧的豪門世界。

此外，魏大勛過去在《我的人間煙火》中飾演孟宴臣，尤其「蝴蝶牆」場景，以克制的情緒表現留下深刻印象。這次與擅長細膩鏡頭語言的連奕琦合作，兩人對於內斂情緒與角色層次的呈現是否能擦出新火花，也讓劇迷對作品的期待值再度提高。

看點4. 改編朗朗小說《贏家》！女性逆襲結合豪門權力博弈

《青風吹又生》改編自作家朗朗小說《贏家》，故事不只聚焦身份互換與豪門恩怨，更著重描寫女主角如何在陌生環境中找回人生主導權。林青原本只是出身平凡的小鎮女孩，卻因意外踏入充滿利益糾葛的梁家。面對身分秘密、家族算計與人際角力，她必須運用自己的智慧與判斷力，在複雜局勢中尋找突破口。從被動接受命運安排，到逐漸掌握自己的選擇權，女性成長與逆襲也是本劇值得關注的故事主軸。

圖：豆瓣閱讀

看點5. 惠英紅領軍實力派配角！唐曉天、黃夢瑩加入豪門群像

除了田曦薇、魏大勛兩位主演，《青風吹又生》也集結多位實力派演員。惠英紅特別出演華少卿，為劇中的豪門權力關係增添更多看點；唐曉天則飾演陸氏繼承人陸承宇，角色因家族內部的權力鬥爭而陷入困境，與林青之間也有重要交集。

圖：《青風吹又生》官微

圖：《青風吹又生》官微

黃夢瑩、王佳怡、趙子琪等演員也加入演出，讓劇中人物關係更加豐富。不同於只聚焦男女主角的愛情故事，本劇透過不同家族成員的立場與利益糾葛，描繪豪門表面風光、背後暗潮洶湧的權力角逐。從長輩掌權、繼承人之爭到各方勢力的角力，每個角色都可能成為左右局勢的關鍵人物，也讓這場豪門博弈更添懸念。

從《嫁金釵》到《青風吹又生》，田曦薇再度挑戰一人分飾兩角，這次更從古裝劇轉向現代豪門題材，展現不同的角色面貌。搭配魏大勛的腹黑豪門長子設定，以及連奕琦擅長的電影感鏡頭語言，還有惠英紅領軍的實力派演員陣容，《青風吹又生》不只有真假身分的戲劇張力，也將透過女性逆襲、家族權力博弈與細膩情緒鋪陳，帶來不同於一般都市愛情劇的故事。劇集目前已經殺青，接下來就等官方公布正式播出日期。

精華 FAQ Q1：《青風吹又生》主要講述的是什麼故事？ 本劇改編自朗朗小說《贏家》，以小鎮女孩林青意外頂替豪門千金身分為起點，描寫她進入梁家後，面對家族利益、權力鬥爭與身分危機，逐步找回主導權的過程。

Q2：田曦薇在這部劇中最大的角色亮點是什麼？ 田曦薇再度挑戰一人分飾兩角，分別飾演小鎮女孩林青與豪門千金梁夢。兩人背景、氣質與處境截然不同，她需要透過表情、眼神和語氣，展現明顯的角色反差。

Q3：這部劇為什麼會引起觀眾期待？ 除了田曦薇與魏大勛的首次合作，劇集還有惠英紅等實力派演員加入，加上連奕琦擅長的港風美學與電影感鏡頭，讓豪門暗流、情緒張力與視覺風格都成為看點。