人氣漫畫 《葬送的芙莉蓮 》再傳新消息：在漫畫正篇自2025年10月起無限期休刊、至今超過一年的情況下，官方宣布推出短期集中連載新篇章《葬送的芙莉蓮 別譚》，預計自12月2日發售的《週刊少年Sunday》2027年1號開始刊載。動畫 方面，第三季「黃金鄉篇」也已確定2027年10月開播。

正篇休刊超過一年，官方先端出短期集中連載

《葬送的芙莉蓮》漫畫在2025年10月15日宣布休刊，理由是考量原作山田鐘人與作畫阿部司的身體狀況，並將調整連載步調與刊載方式，復刊日期要另行公告。至今已過一年，正篇進度仍停在第147話。就在粉絲等待之際，官方先公布了這次的短期連載《葬送的芙莉蓮 別譚》，也讓不少人鬆了一口氣，至少能先回到這個世界。

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改編自小說 《前奏》，補上正篇沒有寫的過往

《葬送的芙莉蓮 別譚》不是全新原創的劇情，而是把小說《葬送的芙莉蓮～前奏～》的故事改編成漫畫。小說由八目迷撰寫、山田鐘人監修，不同於正篇以芙莉蓮一行人的冒險為主軸，番外篇將進一步描繪角色們過去不為人知的經歷。

圖：東立出版社

首篇主角是菲倫與海塔，時間點在第1話與第2話之間

首篇故事，將描寫《葬送的芙莉蓮》第1話與第2話之間，菲倫與海塔兩人的故事。這段時間，正好是芙莉蓮正式收下菲倫為徒之前，菲倫與海塔共同生活的日子。對喜歡這對「師徒」的讀者來說，是補完角色關係的重要片段，也讓人有機會重新理解海塔對菲倫的重要性。

圖：東立出版社

作畫仍是阿部司，角色與世界觀維持一致

漫畫版作畫由阿部司負責，與正篇相同，延續熟悉的角色設計與世界觀。山田鐘人這次的角色是「監修」，而非直接擔任原作，這一點也成為日本網友討論的焦點。消息公布後，日本社群出現不同聲音。有人直呼「這是真的嗎」，也有人期待先讀完《葬送的芙莉蓮 別譚》，再慢慢等正篇；另一方面，也有網友開玩笑說「原本的故事寫不下去，只好往前畫」，並擔心正篇何時才會重新啟動。這些屬於網友推測，官方並沒有說明正篇休刊與番外篇之間的關係。

動畫第三季「黃金鄉篇」2027年10月開播

動畫部分，第一季在2023年9月至2024年3月播出，第二季在2026年1月至3月播出。官方已確定第三季「黃金鄉篇」將在2027年10月開播，內容從原作漫畫第9卷收錄的第81話開始，描寫芙莉蓮一行人與「黃金鄉的馬哈特」對峙，是讀者人氣很高的篇章。原作漫畫目前累計發行量超過3,500萬部，並曾榮獲「漫畫大賞2021」大賞。

圖：『葬送のフリーレン』公式

從正篇休刊、第三季動畫確定，到《葬送的芙莉蓮 別譚》12月2日開載，《葬送的芙莉蓮》在這個冬天，用不同的方式陪伴讀者。至於正篇何時復刊，官方尚未公布，粉絲可以先從菲倫與海塔的故事，重新感受這部作品的溫度。

精華 FAQ Q1：《葬送的芙莉蓮 別譚》什麼時候開始刊載？ 官方宣布《葬送的芙莉蓮 別譚》將自12月2日發售的《週刊少年Sunday》2027年1號開始連載，屬於短期集中連載的新篇章，先讓讀者重返作品世界。

Q2：這次番外篇的內容來源與首篇主角是誰？ 《別譚》是把小說《葬送的芙莉蓮～前奏～》改編成漫畫，並非全新原創。首篇聚焦第1話與第2話之間的菲倫與海塔，補完兩人共同生活的過往。

Q3：《葬送的芙莉蓮》正篇與動畫後續進度如何？ 正篇漫畫自2025年10月休刊後已超過1年，復刊時間仍未公布，進度停在第147話；動畫第三季「黃金鄉篇」則已確定於2027年10月開播。