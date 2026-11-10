高雄粉絲衝了！「San-X 90週年展」登陸夢時代：角落小夥伴、拉拉熊激萌現身，11/18限量特典票必搶

粉絲期待已久【San-X 90週年紀念展in台灣 】第二站正式抵達高雄 ，預計於12/28在高雄夢時代盛大開幕，邀請粉絲一同走進San-X筆下充滿想像與療癒 魅力的夢幻世界。本次展覽集合經典角色的創作故事、發展歷程與精彩展示，讓南部粉絲也能近距離感受角色們的獨特魅力，場外更推出多樣台灣限定原創周邊，讓粉絲在沉浸式觀展之餘，也能一次珍藏90年來的專屬回憶！

【San-X 90週年紀念展in台灣】規劃趴趴熊、拉拉熊、角落小夥伴三大重點區域，帶領觀眾循著時間軸，深入認識不同角色的誕生背景與創作故事。展區不僅呈現角色陪伴粉絲走過的發展歷程，也讓觀眾有機會從不同時期的作品與展示內容中，重新發現這些人氣角色歷久不衰的魅力。喜愛趴趴熊的粉絲絕對不能錯過展內的超大趴趴熊，超萌身影將成為展覽中吸睛的拍照亮點。拉拉熊展區則延續角色一貫慵懶自在的療癒氛圍，邀請觀眾暫時放下日常忙碌，跟著拉拉熊感受不必匆忙、好好放鬆的生活態度。而角落小夥伴也將以熟悉的角色魅力，陪伴粉絲走進溫暖又充滿共鳴的故事世界。

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展區示意圖。圖：曼迪提供

展區示意圖。圖：曼迪提供

展區示意圖。圖：曼迪提供

展區示意圖。圖：曼迪提供

【San-X 90週年紀念展in台灣】早鳥預售票將於11/18開賣，特別規劃搭配限定票券收納夾的收藏組合，共有4款不同設計，讓消費者可依照個人喜好挑選心儀角色，特別採用台灣限定圖樣，為粉絲帶來具有在地特色的專屬設計。雙人票預計12/2接力推出，搭配具有炫光質感的信封包裝，購票不只是取得入場資格，更成為值得留念的紀念體驗。早鳥票、雙人票皆限時限量販售，數量有限售完為止。

票券將於博客來售票網、Klook、全家FamiPort、MyAniｍe Square線上商城、ibon開賣。展覽期間為維持良好的觀展品質，將採線上預約制。更多展覽資訊將陸續公開，敬請密切關注曼迪傳播公告。

票券收納夾。圖：曼迪提供

單人票券。圖：曼迪提供

雙人票券。圖：曼迪提供

精華 FAQ Q1：San-X 90週年紀念展第二站什麼時候、在哪裡開幕？ 展覽第二站將於12/28在高雄夢時代正式開幕，讓南部粉絲也能近距離感受San-X角色的療癒魅力，並進一步認識品牌90年來的創作歷程與經典作品。

Q2：這次展覽主要會看到哪些人氣角色與展區內容？ 展覽規劃趴趴熊、拉拉熊與角落小夥伴三大重點區域，透過時間軸呈現角色誕生背景、發展歷程與精彩展示，還有超大趴趴熊作為拍照亮點。

Q3：票券何時開賣，購買方式與特典內容有哪些？ 早鳥預售票將於11/18開賣，12/2再推出雙人票，兩者皆限時限量。票券可於博客來、Klook、全家FamiPort、MyAnime Square與ibon購買，並搭配台灣限定收納夾或炫光信封。