作家駱以軍《小兒子》動畫續作來了！《阿甯咕大戰想像蟲！2》11/7 小公視強檔線上看

台灣原創動畫 IP《小兒子阿甯咕》迎來十年重要里程碑！由夢田影像全新製作的《阿甯咕大戰想像蟲！2》動畫影集 ，日前於關渡國際動畫節盛大舉辦首映會，現場搶先放映尚未公開的全新集數，獲得現場觀眾與親子熱烈迴響。

小公視 今日正式宣布，《阿甯咕大戰想像蟲！》第一季與全新第二季將分別於11/7 及11/15日起，陸續在小公視、公視+ 以及「小兒子阿甯咕」YouTube 頻道強檔登場，邀請全台大朋友小朋友一同見證台灣優質原創動畫的冒險篇章。

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夢田影像深耕台灣 IP 蘇麗媚：透過在地故事 扎根文化認同與情感連結

夢田影像不僅希望為台灣動畫產業人才提供原創發揮的舞台，更希望讓台灣孩子與家長看到屬於自己的優質原創動畫。夢田影像執行長兼監製蘇麗媚感性分享，近十年來堅持以手繪動畫打造台灣原創親子IP《小兒子阿甯咕》，是一條無比艱辛卻堅定的路。「我們始終相信台灣文學作家駱以軍 老師的文本力量，他筆下對家庭與孩子的愛非常深刻且具感染力。」

圖：親子天下

夢田影像也持續透過「跨界 IP 發展」，深化《小兒子阿甯咕》對「家人之愛」與在地文化的傳達，包含今年 11 月 21 日至 22 日即將於新北市藝文中心演出的親子音樂劇《阿甯咕的爸鼻不見了？》，以及與蓋亞文化合作的系列漫畫作品。蘇麗媚表示：「希望台灣的家庭能一起感受從這塊土地的親子文化長出來的各種藝術創作，從故事中找到對在地文化的認同感，並讓家人之間的感情連結得更加緊密。」

圖：關渡國際動畫節、夢田影像

圖：關渡國際動畫節、夢田影像

圖：關渡國際動畫節、夢田影像

從家庭日常走入宏大冒險 導演史明輝：愛的關係永遠不變

《阿甯咕大戰想像蟲！》系列由夢田影像監製蘇麗媚攜手動畫導演史明輝團隊傾力打造。史明輝導演表示，從《小兒子》短篇動畫到《阿甯咕大戰想像蟲！》動畫影集，以動畫陪伴台灣孩子成長近十年，累積近200分鐘的製作量，相當於完成兩部動畫長片的量體。

動畫導演史明輝與角色小兒子阿甯咕快樂合照。圖：關渡國際動畫節、夢田影像

「我們從家庭日常走到了以家庭為核心的冒險，但家人之間的關懷與愛是永遠不會改變的。」史明輝指出，在全球動畫充斥高刺激作品與短影音的當下，這部作品讓孩子在閱讀動畫的過程中，對自身文化建立全新的認識與自信。

主創團隊與現場提問觀眾合影。圖：關渡國際動畫節、夢田影像

導演也溫馨分享，在製作動畫第三年時迎來兒子「小諾」的誕生，如今孩子已經六歲。前陣子他生日，收到孩子親手畫著「端端機器人」的賀卡，深刻體會到劇中父子情感在現實生活中的映照。「這是一部充滿愛與陪伴的家庭劇，無論孩子走到哪裡冒險，家永遠是最堅固的後盾。」

製作統籌黃子榕分享夢田影像的小兒子阿甯咕IP推廣之路。圖：關渡國際動畫節、夢田影像

動畫角色小兒子阿甯咕現場調皮又逗趣。圖：關渡國際動畫節、夢田影像

堅持純手繪 2D 溫度 鋪陳宏大宇宙世界觀

史明輝導演更透露，《阿甯咕大戰想像蟲！2》在世界觀上大膽擴張，加入從天而降的飛碟、動物星球的神秘訪客與營區裡的秘密調查。在 AI 盛行的大環境下，這部由台灣動畫團隊製作的作品仍堅持純手繪2D製作，希望每一格手繪畫面都能傳遞溫暖的情感。

圖：關渡國際動畫節、夢田影像

圖：關渡國際動畫節、夢田影像

圖：關渡國際動畫節、夢田影像

代表動畫團隊出席，同為北藝大動畫系校友的製作管理康哲偉表示，《小兒子阿甯咕》是台灣非常少數建立完整製作系統的原創IP，這樣的工作模式為台灣動畫從業人員提供了寶貴且成熟的創作平台。

十年深情陪伴 聲音團隊真情告白

陪伴角色多年的配音陣容也在首映活動中抒發感言。為「阿甯咕」獻聲的配音員郭蔓萱表示，阿甯咕在劇中永遠是個孩子，而自己在配音過程中，角色展現的勇氣與正能量，時常深深療癒並感動自己。一人分飾「媽媽」與大兒子「阿白」的配音員沈諠婈則提到：「能在配音中感受到角色情緒、跟著動畫一起成長，這十年來是非常幸福的事情，彷彿自己也多了一群溫暖的家人與朋友。」

圖：關渡國際動畫節、夢田影像

圖：關渡國際動畫節、夢田影像

圖：關渡國際動畫節、夢田影像

11/7 起小公視、公視+ 同步播映、小兒子阿甯咕YouTube接續上架

小公視身為公廣集團旗下專屬兒童與青少年的頻道，肩負推廣在地文化、守護兒少視聽權益與培育國產影視生態系的使命。小公視致力於為台灣下一代打造純淨、且具在地文化認同的優質媒體環境，期盼透過多元原創內容，深化世代間的情感凝聚。

圖：關渡國際動畫節、夢田影像

圖：關渡國際動畫節、夢田影像

親子音樂劇《阿甯咕的爸鼻不見了？》。圖：關渡國際動畫節、夢田影像

精華 FAQ Q1：《阿甯咕大戰想像蟲！2》何時開始在哪些平台播出？ 第一季將於11/7起在小公視與公視+登場，第二季則於11/15起接續上架，之後也會在「小兒子阿甯咕」YouTube頻道播出，讓親子觀眾可多平台收看。

Q2：夢田影像為何持續投入《小兒子阿甯咕》系列創作？ 夢田影像希望透過台灣在地故事與親子題材，讓孩子和家長看見屬於自己的原創動畫，也藉由作品傳遞家人之愛、文化認同與情感連結，並培育本土動畫人才。

Q3：這次動畫續作在製作與內容上有哪些特色？ 續作在世界觀上進一步擴張，加入飛碟、動物星球訪客與營區秘密調查等元素，但仍堅持純手繪2D製作，維持溫暖質感，同時展現台灣動畫團隊的完整製作能力。