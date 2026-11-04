《孤獨搖滾！》推出劇場版《孤獨搖滾！星星的足跡》2027 年日本上映！聚焦星歌、虹夏姊妹篇章

人氣動畫 《孤獨搖滾 ！》再有新企劃！前傳劇場版《孤獨搖滾！星星的足跡》（映画ぼっち・ざ・ろっく！ 星のあしあと）確定於2027年在日本上映。

故事改編 自原作漫畫 第5集末收錄的特別篇〈星に手向けるあいの花〉，將以伊地知虹夏與姊姊伊地知星歌為核心，回溯兩人過去，以及通往下北澤Live House「STARRY」的故事。

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《孤獨搖滾！星星的足跡》劇情介紹：回溯星歌、虹夏姊妹過去，揭開STARRY成立前的故事

《孤獨搖滾！》講述患有社交恐懼、極度不擅長與人交流的高中女生後藤一里，從小夢想成為搖滾樂手，卻始終只能獨自在家練習吉他。某天，她意外加入由伊地知虹夏、山田涼與喜多郁代組成的「團結Band」，開始在樂團活動中結識夥伴、挑戰舞台演出。隨著一次次練習與表演，後藤一里也逐漸克服內心的不安，在音樂中尋找自信與歸屬感。

圖：東立出版社

劇場版《孤獨搖滾！星星的足跡》改編自原作漫畫第5集末收錄的特別篇〈星に手向けるあいの花〉（暫譯：獻給星星的愛之花），故事聚焦伊地知星歌與妹妹虹夏，從姊妹倆的過往出發，描寫她們各自走過的成長歷程，以及通往下北澤Live House「STARRY」的過程。

在電視動畫第一季中，虹夏曾提及姊姊星歌對自己的重要性，而這次電影 將進一步補足兩人的家庭故事，讓觀眾了解虹夏對音樂的憧憬，以及星歌如何逐步走向Live House經營者的道路。故事也將描寫STARRY成立前的足跡，帶領粉絲重新認識這個對團結Band而言意義非凡的地方。

吉田惠里香力挺改編，原本就期待將特別篇動畫化

本次電影劇本由《孤獨搖滾！》動畫編劇 吉田惠里香負責擴寫。吉田惠里香透露，第一次讀到原作特別篇時，就非常希望能將這段故事改編成動畫，甚至曾抱著「如果動畫第二季推出，一定要拍這段故事」的想法，因此接獲電影化邀約時便欣然接受。

圖：アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」公式

聲演星歌的內田真禮也分享，自己在閱讀原作時，就對星歌與虹夏兩人產生想守護她們的心情，一直期待有機會親自演出這段故事。這次電影終於能將姊妹倆的過去以動畫形式呈現，也讓她相當期待。從編劇到聲優都對這段故事抱有深厚情感，也讓電影不只是原作篇章的影像化，更是製作團隊希望好好呈現角色關係的重要作品。

圖：アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」公式

原作者濱路晶親自分享創作背景，補足動畫第8集姊妹伏筆

原作者濱路晶（はまじあき）表示，伊地知虹夏的故事最初是在電視動畫第一季配音工作結束後構思而成，希望透過漫畫補足動畫第8集結尾提及的姊妹過往，進一步描寫STARRY成立前的足跡。

圖：アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」公式

濱路晶也提到，這次劇場版由吉田惠里香擴寫劇本，堀口悠紀子繪製的角色設定圖讓她感受到當年下北澤的氛圍。在與若林信導演及製作團隊多次討論後，她也深刻感受到團隊對原作核心理念與世界觀的重視，期待能盡早將這段故事呈現給讀者與觀眾。對一路追看動畫的粉絲而言，這部電影不只是新篇章，更是重新理解虹夏、星歌與STARRY的重要機會。

堀口悠紀子全新繪製預售票，11月6日日本開賣

隨著電影上映消息公開，官方也宣布第一波預售票將於2026年11月6日開賣。票面採用角色設計堀口悠紀子全新繪製的星歌與虹夏插圖，售價為1,600日圓。

購買預售票的觀眾還可獲得同款圖案的插畫貼紙，贈品共有兩種款式，採數量有限方式提供，送完後便只販售預售票卡。對喜歡伊地知姊妹的粉絲而言，這次預售特典也成為電影上映前值得收藏的周邊。

動畫第二季積極製作中，2027年系列新企劃接連登場

除了前傳電影，《孤獨搖滾！》電視動畫第二季也正在積極製作中，官方已公布由山本裕介（やまもとゆうすけ）擔任第二季導演，動畫製作同樣由CloverWorks負責。從前傳電影補完角色故事，到第二季延續團結Band的樂團日常，再加上團結Band亞洲巡演計畫公開，系列在2027年將有不同形式的新內容與粉絲見面。

精華 FAQ Q1：《孤獨搖滾！》前傳電影《星之足跡》主要講什麼故事？ 電影改編自原作特別篇，聚焦伊地知虹夏與姊姊星歌的過去，描寫她們各自的成長與關係，並補足通往下北澤Live House STARRY的成立歷程。

Q2：這部前傳電影有哪些主要製作與企劃亮點？ 劇本由動畫編劇吉田惠里香負責擴寫，角色設計堀口悠紀子也繪製全新設定圖，官方並推出星歌與虹夏新繪預售票，強化粉絲收藏與觀影期待。

Q3：《星之足跡》的預售票何時開賣，還有什麼特典？ 官方宣布第一波預售票將於2026年11月6日開賣，票面使用新繪插圖，售價1,600日圓，購票可得限量插畫貼紙，送完即止。