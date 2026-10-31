藍星侵略計畫啟動！《KERORO軍曹☆》主題Café 11/6北中南登場，限定特典餐點引爆味蕾

喜歡《KERORO軍曹☆》的藍星人注意啦！宇宙最搞笑、最具野心的外星軍團即將登陸藍星，為所有粉絲帶來一場前所未有的美食與視覺雙重饗宴！《KERORO軍曹☆》期間限定主題Cafe即將於11/6~12/23於三創生活園區和高雄夢時代盛大展開，台中LaLaport的Café stand也同步提供飲料外帶服務，不僅精心規劃了以角色為主題的特色餐點與豐富特典，更準備了滿額特典、首週限定紀念卡、KERORO慶生專屬活動、全新抽卡機以精彩的周邊商品，喜歡KERORO小隊跟藍星人的你，快一起加入這場歡樂的Party！

活動期間，店內將以最新TV版《KERORO軍曹☆》視覺及造型推出主題店裝，同時提供呈現KERORO小隊等人獨特魅力的主題餐點，包含主餐、聖代、甜點、飲料，不僅吸睛度滿點，用餐還可獲得豐富特典，讓你在享用美食的同時，能將喜愛的隊員通通帶回家！

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享用主餐贈送專屬角色軋型卡。圖：曼迪傳播

品嚐聖代贈送對應角色軋型卡。圖：曼迪傳播

享用甜點贈送專屬可愛貼紙。圖：曼迪傳播

內用或外帶飲品即贈隨機杯墊。圖：曼迪傳播

為盛大慶祝《KERORO軍曹☆》cafe首度登台，主題期間推出多樣豐富企劃，於台北店和高雄店當日消費滿額800元，可獲得對應期間的滿額特典，前期贈送主視覺A3海報，後期贈送KERORO小隊貼紙，於首週11/6~11/12朝聖內用餐點，還可獲得前導視覺紀念卡哦！此外，12/9適逢偉大又可愛的KERORO生日，為了與全體藍星人一同慶祝這個普天同慶的日子，當天於北中南三店點任一道KERORO主餐、甜點或飲料，即可獲得生日紀念卡一張。以上好禮全都數量有限送完為止，請各位粉絲務必把握！

※台中Café stand僅提供飲料外帶&KERORO生日特企，滿額及首週活動限台北店及高雄店進行

前期滿額禮：A3海報／後期滿額禮：Keroro小隊貼紙。圖：曼迪傳播

首週內用餐點贈前導視覺紀念卡。圖：曼迪傳播

KERORO生日活動特典：生日紀念卡。圖：曼迪傳播

現場還有豐富的周邊販售，以及2款全新設計的抽卡機收藏卡即將登場，快揪親朋好友一同前往主題Cafe報到，一起度過充滿笑聲與回憶的歡樂時光！更多主題相關資訊敬請關注MyAnime Café粉絲專頁，台北店及高雄店用餐前請先上網訂位。

抽卡機收藏卡-彩虹款。圖：曼迪傳播

抽卡機收藏卡-閃亮款。圖：曼迪傳播

【KERORO軍曹☆ x MyAnime Cafe】 台北店：三創生活園區 (台北市中正區市民大道三段2號7樓) 高雄店：統一時代百貨高雄店 (高雄市前鎮區中華五路789號B1) 台中café stand：Mitsui Shopping Park LaLaport 台中 (台中市東區進德路600號3樓) ＊營業時間以各百貨公佈為準

精華 FAQ Q1：《KERORO軍曹☆》主題Cafe的活動時間與地點有哪些？ 活動自11/6至12/23舉行，台北店在三創生活園區，高雄店在統一時代百貨高雄店，台中LaLaport則設Café stand提供飲料外帶與部分活動。

Q2：這次主題Cafe有哪些餐點與現場體驗內容？ 店內以最新TV版視覺打造主題店裝，並推出主餐、聖代、甜點與飲料等角色餐點，讓粉絲在用餐之餘也能感受KERORO小隊的趣味氛圍。

Q3：活動有哪些限定特典與注意事項需要留意？ 台北與高雄店滿額800元可得滿額特典，首週內用送紀念卡，12/9生日當天點指定餐飲可獲生日卡；台中站僅供飲料外帶與生日特企，且多項贈品數量有限。