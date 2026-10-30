繼《鈴芽之旅》後催淚新作！《你與花火與約定》長岡祭煙火下的時空奇蹟，12/4 全台上映

改編真戶香青春愛情 小說 timelesz成員與原菜乃華聯手配音

約好了喔，總有一天為了能再次與你相遇！《你與花火與約定》（You, Fireworks, and Our Promise）改編自日本 作家真戶香同名青春愛情小說，由《神之塔》導演鈴木慧執導，人氣團體「timelesz」成員佐藤勝利與《鈴芽之旅 》原菜乃華為兩位主角「夏目誠」、「葉山煌」配音！電影 主題曲同樣是由「timelesz」所演唱。《你與花火與約定》將於12月4日（五）全台大銀幕上映！

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佐藤勝利首度挑戰配音 盼有朝一日親賞長岡煙火

對於參與《你與花火與約定》的感想，佐藤勝利表示：「我一直很想接觸動畫 的相關工作，這次能參與這樣的故事，真的非常開心。也很感謝製作團隊溫暖對待第一次挑戰配音的我，為了報答各位的心意，我希望能自然地為『誠』這個角色配音。」佐藤勝利也透露他希望總有一天能親自去觀賞長岡煙火，也希望別再發生戰爭：「我也衷心期盼能一直維持這樣的和平。」原菜乃華則表示：「讀了《你與花火與約定》的劇本後，強烈感受到長岡煙火所蘊含的祈禱之意，以及背負著那些回憶的人們的心意。這是段敘述閃耀青春與描繪命中注定的兩人的相遇，令人感動的故事，而且也蘊含前人的強烈願望『不要再發生戰爭』，我認為這是一部與下個世代之間擔任橋梁的作品。」

圖：車庫娛樂

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初次配音從基礎學起 佐藤勝利坦言最難掌握動畫自然演技

而對於配音時印象深刻的部分，佐藤勝利表示：「這是我第一次為角色配音，所有過程都讓我印象深刻。首先是劇本的拿法等，真的從最基礎的部分接受了指導，我學到了各式各樣的事物，真的很開心。」佐藤勝利也分享最困難的部分，他表示：「這對我而言全都是第一次的經驗，很難掌握該如何展現動畫世界中的自然演技的訣竅。因為我是第一次為角色配音，所以在正式收錄前有兩次的練習機會，也因此獲得許多指導。」

圖：車庫娛樂

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原菜乃華被長岡煙火感動 盼讓年輕世代認識背後歷史

此外，對於本作的故事舞臺「長岡祭大型煙火大會」，原菜乃華表示：「我以前在YouTube上看到長岡煙火的影片時，覺得很感動，我從未見過規模如此盛大的煙火大會。」原菜乃華也透露雖然很羨慕住在新潟的當地居民每年都能看到這樣的煙火，但同時也再次學到了長岡煙火背後所蘊含的心意與歷史，她表示：「在我參與這部作品前，並不知道長岡煙火是如此蘊含前人心意的活動，真的很希望能透過這部電影，也讓和我差不多年紀的年輕人知道那樣的事。」

圖：車庫娛樂

劇情簡介：曾祖母的預言與煙火畫 橫跨時空 的約定即將揭曉

《你與花火與約定》以每年吸引數十萬民眾到場觀賞的「長岡祭大型煙火大會」為故事舞臺，此煙火大會的目的是為了要安撫當年因空襲而逝的罹難者，以及感謝重建家園的前人們並為世界和平祈禱。《你與花火與約定》故事敘述高中入學後的某天，夏目誠遇見了同年級的葉山煌。曾祖母在煌小時候，就曾對煌說她「總有一天會遇見夏目誠」，並交給她一幅煙火的畫。在尋找自己不記得的和那幅畫有關的祕密的過程中，兩人愈來愈接近過去曾被立下的「某個約定」。終於，橫跨時空所締結的命運之意義即將揭曉。