《燕雲十六聲》V2.3青州改版登場！11月支援DLSS 5黑科技、8款聯名icash2.0上市

由網易遊戲 旗下 Everstone Studio 打造、龍邑遊戲代理的武俠開放世界動作冒險 RPG《燕雲十六聲》10 月 15 日正式推出V2.3「青州」版本。

在不見山的故事暫告一段落後，遊俠的江湖旅程也將繼續向東延伸。作為不見山之後開放的全新區域，青州將帶來不同於山地秘境的文化風貌，玩家將在此感受到以孔夫子為代表的地域特點，展開截然不同的江湖體驗。

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《燕雲十六聲》2.3 版本將於 10 月 15 日正式開啟，首個「主題區域」 — 青州，踏海而來。以「古青州（九州之一）」為藍本的齊魯大地上，將率先開放【東嶽】作為玩家登上的首個區域；自 10 月 29 日起，玩家還可前往【蓬山】深入探索更多故事。全新門派「文津館」將開館授業，新武器「舞綾鼓」與新流派「牽絲 · 翊」登場亮相，此外，兩段全新俠跡、三位野外首領也將一併到來，還有青州開帷月、監考玩法等應景活動陸續推出。本次更新後，世界等級將提升至 Lv.18，單人等級上限維持 100 級，裝備上限則提升至 100 級。

此外，《燕雲十六聲》預計於11月底推出 NVIDIA DLSS 5 搶先體驗，成為全球首批支援該技術的遊戲之一。透過與 NVIDIA 深度合作優化，全面提升江湖場景的材質、光影與真實感，兼顧畫面品質與效能表現。同時，《燕雲十六聲》現正攜手 icash推出全8款icash 2.0 聯名卡，並於全台 7-ELEVEN 門市同步開賣。

● 全新主題區域：青州 · 東嶽&蓬山

青州與清河的曠野、開封的市井、河西的壯麗，以及不見山的群山有所區別，青州是在主線大區域間隙登場的首個「主題區域」，將山海交匯的孔夫子思想傳承地，搬進江湖之中。自清河一路東行，便來到青州首個子區域【東嶽】。沿山路拾級而上，松石相映、雲氣流轉，登臨絕頂可見雲海翻瀾、朝暾流金；翻山而下，黃河裹泥入海，鋪就平闊沙洲，潮來潮去、日升月落，偶見鷗鷺驚飛，化作鯤鵬扶搖而上。

再循海風而行，10月29日起可前往青州另一片子區域【蓬山】。海氣與墨香在此交織，傳說中的蓬萊仙境也在山海之間有了另一番落筆：臨海樓閣、聖人高像與層叠書院依勢而建，四時書聲與潮聲相和。這裡的「仙山」並非天生洞府，而是文津館中人一磚一瓦築起、以學問與傳承守護至今的所在。

山海之外亦有文脈：摩崖石刻隱現於松石之間，天外村落、悠然逸居、林中古刹散落雲林山徑，一程看盡山河形勝與人間煙火。通過探索青州區域，遊俠可領取配飾等外觀，以及【俠名】、【裊裊之音】、裝飾等豐厚獎勵。

「青州」將山海交匯的孔夫子思想傳承地搬進江湖。圖：龍邑遊戲

● 全新門派：文津館

傳承千年的天下儒門文宗——文津館，將於版本更新後正式開館！文津館以「知識、傳承與記錄」為使命，信奉「有教無類」——無論遊俠出身何門何派，皆可前來求學。入門須先通過蒙學考試，禮儀、文學、常識、德行、算數同堂開考，才思卓絕者更可直升傳習。館中晉升只問才學，玩家需在全新書籍系統中搜求典籍、研習經典；農隙假後，還將開放課程、宿舍、食堂等區域主題玩法，盡覽書院日常。

雙門派玩法同步開啟：玩家可保留現有門派身份，赴文津館訪學，門規、地位與現有門派並行；正式弟子達到「入室」後首次退門，可獲「文津薦書」，憑此直接向天下各大門派推薦加入。

傳承千年的天下儒門文宗文津館。圖：龍邑遊戲

● 新武器「舞綾鼓」& 新流派「牽絲 · 翊」

全新武器「舞綾鼓」攜全新流派「牽絲 · 翊」踏歌而來，梨園門派武學正式登場，以戲韻舞樂演繹梨園風華！新輔助武學不僅具有更多控制與增益效果，也在畫面與音效上帶來全新體驗。

「舞綾鼓」武學「文動霓裳」靈感來自《霓裳羽衣曲》，以舞蹈與音律作為武器，動作融入漢唐宮廷舞蹈的舒展感，是一種以長綾、旋身、鼓點與樂曲共同組成、極具視覺與聽覺記憶點的新輔助武學。舞綾雖為軟兵，卻可抽擊、纏繞並限制敵人，造成擊退、沉默等限制效果；亦可在戰鬥中擊鼓奏樂，為隊友提供增益。

另一門扇武學「杏遊草野」承自青溪門派，從治療武學延伸至攻擊武學：掀起的風場既可退敵，亦可增益友方；攻擊技能則帶來酷炫的瞬移傷害。遊俠可在探索中先行尋獲「牽絲 · 翊」的武學線索，搶先一步備好新流派的入門之鑰。

● 全新野外首領

「青州」山海之間，三位全新野外首領已候於前。

「觀潮客」高帽斜花、足踏竹馬高蹺，肩頭木偶隨步輕晃，戲樂聲高亢嘹亮，竟與海潮共鳴；舞步回旋輕巧，花槍勢如流星，戲藝與武藝已熔於一爐。

「放排翁」草帽遮面、簑衣掛雨，立於木排之上順流而下，長棍輕點，便馭滿江木排如列陣而行。其棍法暗合水勢之柔韌，又有剛勁頓挫的刻鏤之意——虛招如漣漪惑目，實招似暗流崩石。

「花毽魁主」祝英晗坐鎮降龍寨，身為一方寨主，卻將花毽技藝練至出神入化。赤羽花毽破空而來，騰挪、踢擊間攻勢接連不斷；她事事爭魁、不甘落於人後，如今再以花毽較技，爭定寨主之位。

● 全新劇情：殘章與俠跡

青州之行由殘章「來，且去青州」啟程：文津馳書相邀，酉時行舟橫渡江河，乘夜登東嶽，待雲開霧散、天光乍亮，始知山河浩大。等級達到 32 級並完成清河主章「神仙不渡」的遊俠即可接取，完成後可獲得豐厚獎勵。

兩段全新俠跡靜候探尋：

卷一「夜台良辰」——流星隕墜，岱嶽之下沉埋千年的地宮重見天日。石頂封門、水銀設毒的墓穴深處，卻是一座連酒都已斟好的宴會廳與關卡重重的謎題。身邊那位「同行之人」，所求果真只是師門失物嗎？

卷二「八仙過海咩」——海岸邊，與立志駕馭風浪的小女孩一起騎著小羊「一咩渡海」，出發尋找傳說中的蓬萊仙山。

● 全新閒趣&PvP玩法，帶來更多挑戰與獎勵

版本活動「青州開帷月」即將開啟：文津館農隙之期特啟杏壇開帷，遊俠可參與話術新試、問津解惑、溯跡探索與萍蹤紀聞等玩法，贏取帽子、俠名等好禮。

文津館雄辯之術「話山論見」同步登場——三路心防「俠膽、文心、洞察」任意一路被攻破即告敗北，玩家可打出話術卡、妙語卡、箴言卡發起文字攻勢，還可前往「同遊 - 閒趣」進行 PVP 匹配對戰，以口舌之才一決高下。

文津館監考玩法也將隨版本更新登場：遊俠可擔任副監臨考官維持考場秩序，在規定時間內識別、反制考生的種種作弊手段；還可參與「監場擬練」，以監試官或學子身份模擬考場，兌換情境姿態等限定獎勵。

同日也將開啟「童趣冒泡」玩法，遊俠可施展奇術吹出泡泡，將首領、路人乃至動物托至空中，還可參與趣味挑戰，收集不同樣式的表情畫影。

本次 V2.3「青州」更新還會上線 100 級試劍【定極分更】、BOSS 司南劍客和打更人等候挑戰；還有 100 級俠境【玉魄染青蒼】，只要擊敗柏楚玉和青即可獲取獎勵。

海岱有朋來，不亦樂乎。10 月 15 日，與遊俠青州相見！

V2.3「青州」版本有著豐富的內容，並帶來多樣化活動和福利。圖：龍邑遊戲

● 即將正式支援NVIDIA DLSS 5，畫質體驗重大革新

《燕雲十六聲》預計於11月底正式支援NVIDIA DLSS 5 技術，並同步開放搶先體驗。屆時，《燕雲十六聲》將成為全球首批正式支援DLSS 5 技術的遊戲。

在DLSS 5技術加持下，遊戲的畫面表現將迎來重大升級，整個江湖的材質與光影表現都將更具「真實感」。這份「新」，不僅是單純導入新技術——該版本歷經開發團隊與NVIDIA 官方多次深度客製化打造優化，在效果與性能表現上，都更為出色。

開啟DLSS 5前。圖：龍邑遊戲

開啟DLSS 5後。圖：龍邑遊戲

● 《燕雲十六聲》× icash 2.0 聯名卡登場！

自 2026 年 9 月 30 日起，《燕雲十六聲》攜手 icash推出全8款icash 2.0 聯名卡，並於全台 7-ELEVEN 門市同步開賣。

本次聯名卡卡面由七大門派（九流門、墨山道、醉花陰、天泉、狂瀾、梨園、青溪）與鵝霸共同組成，每一款卡片皆搭載一組實體虛寶卡，收藏與實用兼具，喜愛的玩家千萬別錯過！

《燕雲十六聲》攜手 icash推出全 8 款 icash 2.0 聯名卡。圖：龍邑遊戲

精華 FAQ Q1：《燕雲十六聲》V2.3青州版本何時正式推出，首波開放哪些內容？ V2.3「青州」版本於10月15日正式上線，首波開放主題區域青州的東嶽，並安排10月29日起解鎖蓬山，讓玩家逐步探索新地圖與故事。

Q2：這次青州改版新增了哪些門派、武器與玩法特色？ 版本新增門派文津館、新武器舞綾鼓與流派牽絲 · 翊，並加入監考、話山論見、童趣冒泡等閒趣與PVP玩法，強化劇情、戰鬥與互動體驗。

Q3：官方還公布了哪些跨界合作與技術升級資訊？ 遊戲預計11月底支援NVIDIA DLSS 5，成為首批支援作品之一；同時與icash推出8款聯名icash2.0，並於全台7-ELEVEN門市同步開賣。