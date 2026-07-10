《沙丘：第三部》史詩最終章 原班人馬全回歸

AI重點 文章重點整理： 重點一： 《沙丘：第三部》釋出官方預告，宣告三部曲最終章即將登場。

《沙丘：第三部》釋出官方預告，宣告三部曲最終章即將登場。 重點二： 保羅與荃妮情感決裂，沙蟲衝鋒與大規模戰爭場面全面升級。

保羅與荃妮情感決裂，沙蟲衝鋒與大規模戰爭場面全面升級。 重點三：原班人馬回歸並加入新角色，電影將於12月16日IMAX上映。

獲全球影迷盛讚為近年最具代表性科幻 史詩的《沙丘 》，終於迎來三部曲最終章！《沙丘：第三部》今天正式釋出官方預告，一開場便以壯闊戰場與震撼視覺，宣告最終決戰將全面引爆。「甜茶」提摩西夏勒梅飾演的保羅亞崔迪，以君王之姿率領大軍迎戰宿命，卻與由辛蒂亞飾演的荃妮，從深情相擁瞬間轉為激烈對峙，兩人情感關係急遽崩裂，也讓影迷揪心不已。

更令人驚喜的是，首集為保護保羅而壯烈犧牲、由傑森摩莫亞飾演的鄧肯艾德侯，竟意外現身最新預告，瞬間引爆全球粉絲熱議。預告最後更可見巨大沙蟲再度現身，以排山倒海之勢朝荃妮狂奔而去，震撼場面全面升級，讓影迷直呼「真正的大戰終於來了！」。

《沙丘：第三部》劇照。圖／華納兄弟 提供

由名導丹尼維勒納夫執導的《沙丘：第三部》，改編 自法蘭克赫伯特經典小說《沙丘：救世主》，故事延續上一集結局，描述保羅亞崔迪在成為皇帝後，逐步走向命運安排的終極抉擇。最新預告中，保羅不僅展現更加成熟霸氣的領袖姿態，也迎來前所未見的大規模戰爭場面，從近身肉搏、刀劍決鬥，到浩浩蕩蕩的軍團對決，以及鋪天蓋地的沙漠戰役，每一幕都充滿壓迫感與史詩氣勢。導演丹尼維勒納夫延續前兩集廣受好評的IMAX攝影美學，再次打造浩瀚壯麗的厄拉科斯星球，搭配震耳欲聾的戰鼓、飛行器艦隊與沙蟲衝鋒畫面，全面升級觀影震撼，也讓《沙丘：第三部》被視為今年最受期待的年度史詩鉅作。

《沙丘：第三部》故事背景發生在保羅亞崔迪奪取帝國統治權的近二十年之後。如今已成為冷酷皇帝的保羅，在昔日盟友重現、可怕的新威脅接踵而至，而背叛的陰影更潛伏在每個角落之際，保羅必須面對他極權統治所帶來的後果。帝國崩塌的幻象與不幸身亡的愛人重現的交織景象不斷地困擾著保羅，將他捲入一場縝密又宏大的陰謀之中，而荃妮正是這重重謎團中的核心人物。隨著叛亂暗流湧動、強敵步步緊逼，保羅必須面對終極權力的真正代價，以及他摯愛之人的命運。

《沙丘：第三部》劇照。圖／華納兄弟 提供

《沙丘：第三部》劇照。圖／華納兄弟 提供

《沙丘：第三部》劇照。圖／華納兄弟 提供

《沙丘：第三部》再度集結好萊塢夢幻級演員陣容，包括提摩西夏勒梅、辛蒂亞、佛蘿倫絲普伊、哈維爾巴登、蕾貝卡弗格森等原班人馬全數回歸，更加入安雅泰勒喬伊正式飾演保羅的妹妹厄莉婭亞崔迪，以及首次加盟系列的羅伯派汀森，飾演神秘且關鍵的新角色斯凱泰爾。同時，傑森摩莫亞也將重返《沙丘》，與新加入的納寇亞沃夫摩莫亞、艾達布魯克共同壯大卡司陣容。集結金獎導演與全明星演員，搭配全面升級的戰爭規模與情感衝突，《沙丘：第三部》勢必將為丹尼維勒納夫打造的《沙丘》三部曲，劃下最史詩、最震撼的完美句點。《沙丘：第三部》以IMAX®特製拍攝，將於12月16日（週三）大銀幕鉅獻。更多資訊請留意華納兄弟官方專頁。

精華 FAQ Q1：《沙丘：第三部》這次公開的預告，主打哪些視覺與情節亮點？ 預告以壯闊戰場、近身肉搏、軍團對決與沙蟲衝鋒為主軸，並呈現保羅與荃妮關係決裂、鄧肯艾德侯驚喜現身等關鍵情節，整體氣勢全面升級。

Q2：《沙丘：第三部》的故事時間點與主線衝突是什麼？ 故事發生在保羅奪取帝國統治權近20年後，他已成為冷酷皇帝，必須面對極權統治的後果、帝國崩塌幻象與新威脅逼近，並在陰謀與叛亂中做出終極抉擇。

Q3：這部片有哪些主要演員回歸，還新增了哪些關鍵角色？ 提摩西夏勒梅、辛蒂亞、佛蘿倫絲普伊、哈維爾巴登、蕾貝卡弗格森等原班人馬回歸，另有安雅泰勒喬伊飾演厄莉婭亞崔迪、羅伯派汀森飾演斯凱泰爾，強化整體卡司陣容。