【影評】不玩時空邏輯的奇幻劇！《欠妳的那場婚禮》描繪人到中年最深刻的自我反省

沒有一定的人生經歷，拍不出這樣以中年 回望人生的作品，嚴藝文導演的《欠妳的那場婚禮》從上一齣演藝女星生死鬥的《影后》轉型，改為以男性為主角的奇幻喜劇，加上她原本就擅長的演藝圈生態的觀察。

此劇描寫男女婚姻 關係因長久而變質的癥結。最好的朋友變成伴侶後，是否改變了情感的質，造成了關係的變。嚴藝文導演沒有刻意強調「穿越 」的規則技術，甚至也沒有任何特效場面安排，它很日常很文藝，就是角色突然就出現在現代，我自己感覺就像是香港電影《胭脂扣》那樣，如花一轉眼已經出現在現代報社中了。

而本劇的聰明之處，也就是不刻意呈現「穿越」這件事的噱頭，而是運用「穿越」的概念，讓同個角色在不同階段的自己進行「檢視」，甚至是衝撞，就宛如人生的再一次機會的時空跳躍。然後「穿越」類型最好用的淚點，就是跟自己不同時期的父母擁抱，漫威、DC都玩過，嚴藝文這次也沒有放過這個感人設計。導演還將兩個自己的責怪衝突給具象化（對打）相當有趣。

《欠妳的那場婚禮》中年輕時的男主角周可傑（朱軒洋飾演），穿越到未來。圖／公視提供

《欠妳的那場婚禮》劇照。圖／公視提供

沒有奇幻類型的硬核設定，將25歲與41歲的周可傑放置在同一個時空。當滿懷夢想的年輕樂團 主唱，目睹自己步入中年後的落魄下滑、婚姻家庭的勃谿裂痕，那種預先檢視未來的幻滅，引發了更為強烈的人生價值的省思。不及格的明星（工作）、不及格的丈夫（婚姻）、不及格的女婿（家庭），可能也不算高分的爸爸，嚴藝文將角色逼至谷底，也帶來了觀眾同情與預期振作的期盼。

《欠妳的那場婚禮》劇照。圖／公視提供

《欠妳的那場婚禮》劇照。圖／公視提供

不老女神蘇慧倫詮釋中年陳立璇，一場與兒子對話時，問她是否因為懷了他而「放棄」去美國留學深造電影的機會，陳立璇猶豫都沒猶豫地說那不是放棄，那是自己深思熟慮後的「決定」。這是成熟中年才有的智慧言語，人生本來就是各種「決定」，無論是什麼決定，人都要無悔地對自我負責，沒有遺憾。

雙男主張孝全與朱軒洋幾乎是全劇的靈魂，朱軒洋演繹年輕版周可傑那種浪蕩不羈、為愛痴狂，相當自然真摯，那幕在舞台上唱到哽咽淚崩的表演真的讚。而張孝全詮釋中年版周可傑，更是拿到人生最重要的戲劇角色，那種時不我與、無奈悔恨、中年沉澱，簡直入型入格，尤其是第九集那幕開山路迷路(現實與人生）的車內獨角戲，崩潰脆弱，光這集就可以頒給他一座金鐘獎了。

張孝全《欠妳的那場婚禮》劇照。圖／公視提供

我也喜歡李之勤飾演的陳母教女兒抽菸的那句台詞『學起來，日子難過的時候，你會需要的。』（有趣的是《影后》的那句「我也好想知道為什麼喔」本劇也有出現）。除了李之勤，幾個配角謝盈萱、姚淳耀、黃迪揚、王渝萱也都很出色，角色立體且具功能性，尤其是他們幾乎都有前後對照組。簡單來說，嚴藝文很會給每個角色至少一場演技獨秀，要挑得獎場都挑的出來。

《欠妳的那場婚禮》時空穿越的奇幻類型，其實沒有要真的改變什麼未來，也沒有出現那種一直玩時空設定的邏輯遊戲，它就是人到中年的深刻反省，只是想要重新修正人生的過往，從中得到療癒的好戲。

蘇慧倫《欠妳的那場婚禮》劇照。圖／公視提供

公視影集「欠妳的那場婚禮」首張海報。圖／公視提供 趙大智