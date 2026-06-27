《雲秀行》魔改日本經典IP《彩雲國物語》！李一桐、曾舜晞先婚後愛耍浪漫 原著粉仍意難平

古裝劇《雲秀行》自 6 月 20 日開播以來話題不斷，該劇改編 自日本 知名動漫與輕小說 《彩雲國物語》，因集結了李一桐、曾舜晞、鄧為、王以綸及田嘉瑞等華麗演員卡司，在積壓三年後上線即引起高度關注。儘管官方主打男女主角「先婚後愛」的浪漫橋段，試圖以此作為吸睛焦點，但隨著劇情推進，原著版權 爭議與魔改問題也隨之浮出水面，引發網路上不小反彈。

《彩雲國物語》台灣第一集小說、第九集漫畫 書封，與日本第一集小說書封。組圖／圖片來源：台灣角川、角川文庫出版

原著《彩雲國物語》

日本經典輕小說《彩雲國物語》是作家雪乃紗衣的出道作品，本書曾榮獲〈第1回角川Beans小說大賞〉的獎勵賞及讀者賞，繁體中文版的譯者起初為呂相儒，但自正傳第十三卷中文版〈黎明珀爍〉開始，譯者為邱香凝。小說故事發生在充滿中國風的虛構國度「彩雲國」。出身名門卻家徒四壁的主角少女──紅秀麗，是一位擁有想成為女官吏的夢想的人，某一天，她突然被引薦去做新登基的國王紫劉輝的教師，以此為契機，她開啟了通往官員錄用考試的道路而成為了官員，是一部圍繞愛情、友情、親情及宮廷權力鬥爭為題材的奇幻故事。

漫畫則是曾於《The Beans》及《ASUKA》上連載，漫畫為負責原作插畫的由羅海里所作，漫畫整體評價不錯，被視為是少女漫畫的經典之作，繪畫精緻、分鏡流暢，完美視覺化了小說中的中國風華麗場景與人物，搞笑、勵志兼備，是一部感染力極強故事。

圖／《雲秀行》官方微博

劇版高甜名場面不少！先婚後愛再雙向奔赴

陸劇 《雲秀行》是由朱少傑執導，李一桐、曾舜晞領銜主演，鄧為、代露娃、王以綸、鄧孝慈主演的古裝劇。故事講述了在傳說中的九城，名門小姐范雲（李一桐飾演）和腹黑城主齊崢（曾舜晞飾演）從最初的政治聯姻開始有了交集，兩人彼此試探、防備，到攜手對抗貴族勢力，兩人相互信任，逐漸發展成「雙向奔赴」的深情。二人一路披荊斬棘為民謀利，最終收穫友誼與愛情；范雲也助齊崢平天下破陳規，解決九城危機，攜手為民打造繁榮九城。

《雲秀行》曾舜晞（左）闖入敵陣救出李一桐（圖_愛奇藝國際版提供)

不過男女主角甜蜜互動是吸睛一大亮點，根據愛奇藝官方最新公布消息，《雲秀行》目前播出釋出兩人不僅接連上演「嘴對嘴餵藥吻」與成全理想的「離別一吻」，齊崢更為了宣示主權，在情敵面前大方親吻范雲，展現「九城醋王」的護妻狂魔本色。當然，故事也少不了一些曲折離奇見真愛的橋段，例如，神秘商人樓啟炎（鄧為飾演）介入其中，以瘋批且執著的愛意對范雲展開追求，為這段感情與朝堂局勢增添變數。

《雲秀行》曾舜晞（右）無預警送上離別吻給李一桐（圖_愛奇藝國際版提供)

《雲秀行》李一桐（右）與曾舜晞CP感滿點（圖_愛奇藝國際版提供)

不只如此，據傳，戲外花絮男女主角有愛的互動也充滿笑料，李一桐自爆在拍攝拉二胡橋段時，因聲音過於刺耳讓曾舜晞瘋狂 NG，最後劇組甚至得靠播放鋼琴曲來壓過魔音，兩人才憑藉強大的演員信念感完成這場悲傷的演奏戲碼。

《雲秀行》李一桐在劇中有不少拉二胡的畫面（圖_愛奇藝國際版提供)

開播首週正反評價一次看

雖然前期拍攝宣傳標榜改編經典，浪漫情節與演員顏值也吸引不少觀眾，但《雲秀行》在開播第一週也面臨了兩極評價。

不只是授權風波問題，以下彙整其他四大項優缺評比：

1. 劇情改編與原著差異

原著故事篇幅與世界觀龐大，包含眾多州郡、家族和人物線，不過改編陸劇《雲秀行》僅36集，勢必有大篇幅刪減與改編。

‧ 優點：節奏明快、笑點集中，成功從原著脫胎換骨成完全中國化的劇作，包括改編角色名、劇情等，也將作品轉型定位成現代人更容易理解，也是大眾愛看的「先婚後愛」權謀甜寵劇種，屬於是輕鬆舒壓喜劇小品。

‧ 缺點：原著黨則痛批這是其實是「魔改」，將作品原有核心精神從「女性靠智慧參與政治的職場成長史」削弱成為圍繞男主轉的「戀愛腦」古裝偶像劇，改編後的作品不只失去原著勵志大女主的精神與靈魂，似乎也把格局做小。

不過會有魔改也不是沒有原因的，據傳，2023年開機拍攝時，劇組原著IP 版權糾紛，是因為所使用的是短期版權，並沒有拿到日方原著的長期版權，甚至企圖原本是想透過魔改來規避版權問題強行上架，例如改名為《雲起時》送審卻仍失敗，最終雖以《雲秀行》播出，但作品拖了3年才上檔，且原作者並不認可劇版與原著的關係，相當可惜。

《雲秀行》李一桐（右）曾舜晞在劇中先婚後愛。（圖_愛奇藝國際版提供)

2. 演員名單評比

積壓三年後才登場，不少演員後續爆紅，所以演員們問題不大，其實理論上應該是一時之選。

‧ 優點：演出卡司極其華麗，配角群可是一點也不馬虎，包含鄧為、田嘉瑞、王以綸均是近三年內迅速竄紅的男演員，被讚為該劇是「全員帥哥美女」的視覺饗宴，演員的顏值不必擔心。不少粉絲包場力挺此劇，也讓這部片話題熱度不跌反升。

‧ 缺點：不過，部分重要配角劇份備受爭議，如高然（王以綸飾演）在原著中角色茈靜蘭是溫柔守護女主的兄長形象，被刪減成缺乏個性的角色，痛批猶如「背景板」。

《雲秀行》李一桐（左）王以綸情同兄妹（圖_愛奇藝國際版提供）

《雲秀行》代露娃在劇中對王以綸一見鐘情（圖_愛奇藝國際版提供）

3. 演員演技評比

演員演技好壞參半，不過男女兩人都被慘批，實在難看。

‧ 優點：演出《長相思》爆紅的男二主演鄧為，挑戰一人分飾兩角，表現驚艷、演技炸裂，將反派角色人物設定發揮得淋漓盡致，帥翻全網，討論度與聲量都極高。

‧ 缺點：女主角李一桐面對白甜角色難有突破性演出，被批演技太過流於表面，習慣自動化使用「裝嫩、嘟嘴、睜眼」等裝可愛的單一演法詮釋角色；男主曾舜晞則被質疑演繹廢柴城主「表情油膩」時而過於粗糙，時而略顯呆板無趣，兩人對戲被譏比拼誰更浮誇。

《雲秀行》鄧為一人分飾兩角，鄭適造型溫潤如玉（圖_愛奇藝國際版提供)

《雲秀行》曾舜晞（右）以口餵藥放閃李一桐（圖_愛奇藝國際版提供)

《雲秀行》曾舜晞化身守護型男友（圖_愛奇藝國際版提供）

4. 服裝、化妝、造型、剪輯評比

‧ 優點： 據傳劇組投入 8,000 萬高額預算，採用雲錦手工刺繡與 3D 打印技術，力求還原盛唐美學的中國古典風格。

‧ 缺點： 但是，造型翻車問題仍有不少觀眾仍不買單，例如，男主假髮盲目追求「高顱頂」造型導致看起來頭大身小，略有不協調感。而男二鄧為一人分飾兩角，演技實力雖備受肯定，但其中一個角色的突兀的以「大鬍子」造型，不自然且廉價，毀了演員顏值和演技，讓人不忍直視、頻頻出戲。另外，因版權問題，後以配音剪輯與後製也成一大問題，劇中有些片段是口型與音軌對不上，還有上一秒還是白面具，下一秒怎麼就變成黑色面具，再加上劇情慘遭魔改，只能說剪輯師還真是辛苦你了！

《雲秀行》鄧為一人分飾兩角 ，樓啟炎造型狂野、瘋批人設出圈。（圖_愛奇藝國際版提供）

《雲秀行》曾舜晞飾演的齊崢看似昏君。（圖_愛奇藝國際版提供）

《雲秀行》目前正在愛奇藝、優酷熱播中，仍有不少人演員粉絲護航認為此劇品質還算精良，沒有必要如此高規格檢視，若你是喜歡高顏值甜寵劇的觀眾，這部劇或許是部「下飯神劇」，但對於追求原著深度的粉絲而言，後續劇情是否能挽回口碑仍有待觀察。

圖／《雲秀行》官方微博

圖／《雲秀行》官方微博

圖／《雲秀行》官方微博

圖／《雲秀行》官方微博

圖／《雲秀行》官方微博

圖／《雲秀行》官方微博

圖／《雲秀行》官方微博

圖／《雲秀行》官方微博

圖／《雲秀行》官方微博

圖／《雲秀行》官方微博

圖／《雲秀行》官方微博