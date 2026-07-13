CATCHPLAY+7月強檔片單：《出口成髒》《你罪乖》《失明》《犯罪直播室》《VPOP ASIA》等10部作品精彩上架

7月好片一次看 ！《出口成髒》靠同理心拍出超催淚佳作， 坎城大導新作《63小時死亡對峙》話題驚悚片《你罪乖》獨家上架

CATCHPLAY+ 影音平台公布7月強檔片單，類型多元，除了金獎暖心好片外，也有獨家電影 與華語強檔，以及虛擬偶像音樂選秀節目，陪觀眾度過精彩盛夏。以下為您介紹10部精采作品：

文章目錄 📌榮獲英國獨立電影獎最佳主角獎：電影《出口成髒》

📌改編美國真實挾持案：電影《63小時死亡對峙》【CATCHPLAY+獨家上架】

📌驚悚扭曲劇情片：電影《你罪乖》【CATCHPLAY+獨家上架】

📌2025獲得影展大獎金棕櫚獎之作：電影《只是一場意外》

📌奧斯卡最佳動畫片提名：《再見未來男孩》

📌林依晨首度擔任監製並主演：電影《失明》

📌聚焦於九〇年代台灣社會的成長劇情片：電影《南方時光》

📌台灣首起女分屍命案懸疑劇情片：電影《搜查瑠公圳》

📌2025釜山國際影展現今韓國電影大觀單元：電影《犯罪直播室》

📌亞洲最大型虛擬偶像音樂選秀：節目《VPOP ASIA》

📌榮獲英國獨立電影獎最佳主角獎：電影《出口成髒》

首波主打暖心好評不斷的英國傳記電影《出口成髒》(I Swear)：，本片改編自蘇格蘭知名妥瑞氏症社會運動家約翰戴維森John Davidson的真實人生，深刻描繪他如何從飽受污名化到努力融入社會的奮鬥歷程。男主角羅伯特阿拉馬約Robert Aramayo以細膩動人的詮釋擊敗李奧納多狄卡皮歐、提摩西夏勒梅等勁敵，一舉奪下 2026 年英國電影學院獎（BAFTA）最佳男主角！為了追求極致寫實，本片更破天荒找來約 30 位真正患有妥瑞氏症的演員演出，打造出充滿愛的溫暖片場。這段經歷徹底改變了羅伯特的視角，他也期盼電影能喚起更多大眾的同理與關懷。談及如何詮釋這位傳奇社運人士，影帝羅伯特感性表示：「對我而言，這部戲從來都不只是關於那些抽搐（tics），因為更重要的事情是隱藏在這些症狀背後的『那個人』。約翰是一個如此令人驚嘆的人，儘管面臨重重掙扎，他的生命依舊無比精彩。」

圖／威秀影城

電影《出口成髒》劇照。 圖／CATCHPLAY+ 提供

📌改編美國真實挾持案：電影《63小時死亡對峙》【CATCHPLAY+獨家上架】

坎城名導葛斯范桑聯手比爾史柯斯嘉重現震驚全美真實挾持案件的電影《63小時死亡對峙》！此部電影於4月10日上映，目前由 CATCHPLAY+獨家上架。

劇情描述1977年2月8日，東尼基里西斯（比爾史柯斯嘉 飾）闖入全盛貸款公司總裁理查霍爾（戴克蒙哥馬利 飾）的辦公室，以一把改造過的獵槍劫持他為人質，並將那把槍以一條「死亡連線」從扳機連接到人質的脖子上，也與自己相連。這場人質危機持續 63 小時，期間透過新聞媒體直播，引發全美國的高度關注。究竟托尼的極限行動會如何收場？真相令人屏息以待。

圖／威秀影城

電影《63小時死亡對峙》劇照。 圖／CATCHPLAY+ 提供

📌驚悚扭曲劇情片：電影《你罪乖》【CATCHPLAY+獨家上架】

英國實力派演員史蒂芬葛拉翰詮釋扭曲親情的驚悚片《你罪乖》，此部電影於4月17日上映，目前由 CATCHPLAY+獨家上架。

劇情描述，19歲的問題青少年湯米（安森布恩飾）沉迷於毒品、派對與暴力，過著毫無節制的生活。某天深夜，他在一次失控的狂歡後與朋友走散，意外遭到陌生男子克里斯（史蒂芬葛拉翰 飾）綁架，醒來時發現自己被囚禁在一棟偏僻郊區住宅的地下室。這個家庭由父親克里斯、性格詭譎的母親凱瑟琳（安德麗亞瑞斯波羅格 飾），以及他們年幼的兒子所組成，他們聲稱想「拯救」湯米，透過一套扭曲而極端的方式，將這名失控的少年「重新教育」成一個「乖孩子」。

圖／威秀影城

電影《你最乖》劇照。 圖／CATCHPLAY+ 提供

📌2025獲得影展大獎金棕櫚獎之作：電影《只是一場意外》

斬獲坎城最高榮譽金棕櫚獎的話題之作《只是一場意外》，此部電影於1月17日上映，將於7月17日上架CATCHPLAY+平台。由大滿貫名導賈法潘納希挺住伊朗禁令，在伊朗政府未批准的情況下拍攝的，並入圍地98屆奧斯卡最佳國際影片及最佳原創劇本，巧妙以真假疊套、虛實難辨的復仇鬧劇細剖極權可懼，斬獲坎城影展最高榮譽金棕櫚獎。

劇情描述一場車禍，讓瓦希德疑似遇見從前對他嚴刑拷打的獄警，慘遭酷刑虐待的痛苦記憶一股腦地湧上心頭。他在衝動之下綁架對方，並找來獄友驗證其真實身份。當真相隨著眾人之口越辯越模糊，原本堅決復仇的心也開始逐漸動搖。一場扣人心弦、懸疑緊湊的不幸冒險就此展開...。

圖／威秀影城

電影《只是一場意外》劇照。 圖／CATCHPLAY+ 提供

此部電影於2月13日上映，將於7月17日上架CATCHPLAY+平台。

主角小男孩艾珂，來自一個和諧、科技先進的遠未來 2932 年，因為偷拿姊姊的跨時空彩虹斗篷，意外啟動時空旅行，墜落到了西元 2075 年近未來的地球。此時的地球面臨嚴重的環境生態危機，人類必須居住在受保護的圓頂建築內，並高度依賴機器人。他在這裡遇見了一個 10 歲的小女孩伊莉絲。由 AI 機器人保姆照顧長大的伊莉絲，努力想幫艾珂尋找回家的方法，兩人與機器人守護者「米齊」（Mikki）展開一場時空冒險，目標是幫助艾珂重返遠未來的家園。在光怪陸離的探險中，孤單的兩人情誼日漸深厚，卻終究得面臨告別的時刻…。

圖／威秀電影

電影《再見未來男孩》劇照。 圖／CATCHPLAY+ 提供

📌林依晨首度擔任監製並主演：電影《失明》

電影《失明》（Blind Love）改編自作家劉梓潔的同名小說，由林依晨首度擔任監製並主演，新銳演員劉敬憑此片入圍第62屆金馬獎最佳新演員，去年9月19日上映全台戲院，將於2026年7月17日上架CATCHPLAY+平台。

劇情描述，在世人眼中，主角書儀（林依晨 飾）是人生勝利組的典範——坐擁令人稱羨的完美丈夫與聰穎兒子。這一切的榮耀，都是她傾盡心血、步步為營所換來的結晶。然而，當她的高中兒子天翰（劉敬 飾）情竇初開，深陷於才華橫溢的攝影師雪津（吳可熙 飾）的魅力之中時，一場始料未及的意外，竟如利刃般劃破她精心構築的完美假象，引爆了隱藏在幸福表象下的驚濤駭浪。

三人的關係，在謊言、試探與慾望的迷霧中盤根錯節，糾纏不清。與此同時，書儀被診斷出罹患罕見眼疾，光明將一點一滴地從她生命中消逝，直至永恆的黑暗。那些她刻意選擇視而不見、深埋心底的秘密與慾望，也將無所遁形。這不僅是光明消逝的試煉，更是被迫直視內心深處，揭開所有偽裝的殘酷旅程 ；一場關於愛、背叛，以及因心盲而引起的風暴，正以不可逆轉之勢，朝她席捲而來...。

圖／威秀影城

電影《失明》劇照。 圖／CATCHPLAY+ 提供

📌聚焦於九〇年代台灣社會的成長劇情片：電影《南方時光》

曹仕翰執導，易智言監製，吳慷仁、孫淑媚、鄭有傑、黃迪揚、鄭志偉等人主演，以細膩動人的敘事，聚焦於九〇年代台灣社會動盪下，一群少年在家庭、校園、社會與自我認同間徘徊掙扎的成長故事。此部去年11月14日上映全台戲院，目前已上架CATCHPLAY+平台。

電影劇情描述主角小洲，面對父母的期望、師長的管教、同儕的友誼與青春的迷惘之中尋找屬於自己的未來與自由。全片真實描繪台灣少年在時代洪流中如何從迷失、反抗到逐漸理解與和解，展現青春的勇氣與生命的韌性。

導演曹仕翰表示：「《南方時光》的靈感來自我自身的成長經驗。台灣社會長期處於戰爭危機的潛在壓力下，青少年的自我認同往往在強權夾縫中擺盪。這部電影不只是個人成長的回望，更是對台灣社會現況的深刻反思。我希望透過少年真實的掙扎與選擇，讓世界看見台灣年輕世代對自由、民主的渴望與堅持。」

圖／威秀影城

電影《南方時光》劇照。 圖／CATCHPLAY+ 提供

📌台灣首起女分屍命案懸疑劇情片：電影《搜查瑠公圳》

去年5月22日上映電影，該片由賴俊羽執導，傅凱羚與張文綺聯合編劇，改編自1961年的真實案件瑠公圳分屍案，當時受限於當時的刑事鑑識技術，警方遲遲無法確認死者身分；在49天的偵辦期間內，嫌犯多達80餘人。在破案壓力下，警方採取強硬手段辦案，並在社會上引發多起離奇傳聞。該部電影主演陣容包含朱軒洋、吳卓源、張世、朱栢康、梁修身、姚淳耀、李雪、潘儀君及詹懷雲，目前已於7月10日上架CATCHPLAY+平台。

劇情描述戒嚴時期，台北市水圳中發現一具遭肢解的女屍，男主角刑警趙子午（朱軒洋飾演）與記者張秀秀（吳卓源飾演）展開調查，卻不料趙子午的父親趙志昇將軍被捲入其中，被指控為分屍案嫌犯。兩人在全⺠熱議與媒體編造報導下尋找蛛絲馬跡、警總則突然將矛頭轉向趙子午，企圖以此逼迫趙志昇認罪。誓言為趙志昇洗刷清白的兩人，最終突破迷局，找出了真正的兇手。

圖／威秀影城

電影《搜查瑠公圳》劇照。 圖／CATCHPLAY+ 提供

📌2025釜山國際影展現今韓國電影大觀單元：電影《犯罪直播室》

此部電影定檔3月21日，台灣則是預計7月19日CATCHPLAY+平台上架。

謎案線索變成流量密碼、正義淪為成名工具，兇手可能正藏在你的觀眾之中！【魷魚遊戲2】姜河那領銜主演《犯罪直播室》，劇情描述身為韓國頂尖犯罪頻道直播主的主角宇相（姜河那），靠著精闢的懸案解析穩坐人氣王座，事業卻因醜聞跌落谷底。為了重返巔峰，宇相發起全新企劃，誓言要在直播中揪出逍遙法外的連環殺手。隨著線索浮現，宇相驚覺那名冷血殺手正在螢幕另一頭，全程注視著他的行動。這場為了流量而設下的局，正朝悄悄向著失控的邊緣狂奔…。

圖／飛行國際 提供

電影《犯罪直播室》劇照。 圖／CATCHPLAY+ 提供

📌亞洲最大型虛擬偶像音樂選秀：節目《VPOP ASIA》

除了豐富的電影陣容，CATCHPLAY+ 更將帶來由 HTC VIVE ORIGINALS打造的亞洲最大型虛擬偶像音樂選秀旗艦型節目《VPOP ASIA》，由金鐘主持 Lulu 黃路梓茵擔綱主持，破天荒集結 ØZI、持修、比莉、艾怡良、韋禮安、安心亞等共 29 位超豪華評審陣容！首度嘗試高規格 3D 虛擬技術混合真人實境，讓 15 位練習生以虛擬之身站上真實舞台，與真人評審、樂隊現場交鋒！《VPOP ASIA》將於 7 月 18 日起每週六晚間 10 點在CATCHPLAY TV的TVBS 歡樂台首播，並於7 月 19 日起每週日凌晨 0 時於 CATCHPLAY+更新上架，引領觀眾見證新世代虛擬巨星的誕生。

節目《VPOP ASIA》。 圖／CATCHPLAY+ 提供

精華 FAQ Q1：CATCHPLAY+7月片單最大的看點有哪些？ 本月片單以多部得獎片、獨家上架電影與華語強片為主，包含《出口成髒》《63小時死亡對峙》《你罪乖》《只是一場意外》等，也同步推出大型虛擬偶像選秀《VPOP ASIA》。

Q2：《出口成髒》為何被視為暖心佳作？ 《出口成髒》改編自妥瑞氏症社運人士John Davidson的真實故事，並找來約30位真正患有妥瑞氏症的演員演出，透過細膩寫實的方式呈現主角在污名與奮鬥中的生命歷程。

Q3：《VPOP ASIA》的播出方式與陣容是什麼？ 《VPOP ASIA》由Lulu黃路梓茵主持，集結ØZI、持修、比莉、艾怡良、韋禮安、安心亞等29位評審，7月18日起每週六在TVBS歡樂台首播，7月19日起每週日在CATCHPLAY+更新。