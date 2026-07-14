吉卜力公園雙企畫：推出原創動畫《魔女之谷的夜晚》、宮﨑駿歷時3年打造「全景盒展」魅力登場

吉卜力 公園兩大新企劃於今年暑假熱鬧啟動，包括專為園區打造的原創 短篇動畫 《魔女之谷的夜晚》以及宮﨑駿 歷時3年創作的全新企劃展「全景盒展」。日前導演宮崎吾朗與山下明彥出席記者會，盛大宣布動畫主角「新人君」由人氣男團 SixTONES 的傑西擔綱配音，這也是他首度挑戰吉卜力作品，而前輩「菊江小姐」則由創作歌手 AiNA THE END 飾演。此外，宮崎吾朗也大方透露父親宮﨑駿的近況，證實這位 85 歲的動畫大師創作欲依舊旺盛：「他現在仍持續在畫新的作品！」

吉卜力公園兩大新企劃於今年暑假在「吉卜力大倉庫」熱鬧啟動© Studio Ghibli

吉卜力公園限定《魔女之谷的夜晚》

談及首部專為吉卜力公園量身打造的短篇動畫電影《魔女之谷的夜晚》，導演宮崎吾朗展現獨特思維：「對吉卜力公園而言，最棒的遊樂設施不就應該是吉卜力工作室製作的影像嗎？」本作由宮崎吾朗負責原案，並聯手《崖上的波妞》、《風起》的作畫監督山下明彥共同執導。

《魔女之谷的夜晚》動畫主角「新人君」由人氣男團 SixTONES 傑西擔綱配音© 2026 Goro Miyazaki, Akihiko YamashitaStudio Ghibli.jpg

背景設定在園區的「魔女之谷」，描述在公園工作的「新人君」，被建築物維修、暖爐自行生火等不可思議的怪事搞得團團轉，直到閉園後，前輩菊江小姐突然對他說：「因為我是魔女啊！」進而展開奇幻夜晚的序幕。

談到驚喜的配音陣容，宮崎吾朗透露是向新上任的社長依田謙一諮詢時，社長極力推薦傑西和 AiNA THE END，並親自牽線促成。對於兩位配音新秀的表現，宮崎吾朗讚不絕口：「特別是傑西，擁有超乎外表想像的即興發揮能力，演技真的非常好，讓我很驚豔！」共同執導的山下明彥也附和道：「傑西外表非常帥氣，沒想到他完美詮釋了『搞笑擔當』，非常有幽默感，而 AiNA 則展現了與歌手時期截然不同的魅力。對我來說，這兩位都是大成功的滿分選角！」

導演宮崎吾朗透露父親宮﨑駿仍持續在畫新的作品。圖／甲上娛樂提供

宮崎吾朗幽默吐槽父親的創作熱情

除了全新動畫，動畫大師宮﨑駿繼《蒼鷺與少年 》後，再度推出全新創作展覽「全景盒展」。宮崎吾朗幽默吐槽父親的「不老熱情」：「吉卜力公園建設時他基本上沒插手，但似乎很不甘心、想留下自己的痕跡。拍《蒼鷺與少年》尾聲時他手邊變閒了，就嚷嚷著『我要為吉卜力公園做個展覽！』他到現在還在畫新畫喔，畫作多到從箱子溢出來，簡直像沒有框架的巨大全景盒。既然都走到這一步，我想他應該會一直畫到死為止吧。」對父親那毫不衰退的創作熱情表達了敬意。

宮﨑駿歷時3年打造「全景盒展」

重現《蒼鷺與少年》時間迴廊 專為兒童設計巧思滿滿

「全景盒展」共展出 31 件精美機關立體畫，是宮﨑駿歷時約 3 年親手打造的作品。展覽以大師小時候著迷的「紙手工藝」為原點，在盒子裡重疊多張圖畫，呈現出極具縱深感的立體世界。展出題材涵蓋《風之谷》、《龍貓》到《蒼鷺與少年》等長篇經典及珍貴短篇。宮崎吾朗導演讚嘆父親的表現力：「能夠將時間與空間封印在盒子裡的這份能力，正是不折不扣、孕育出宮﨑駿導演作品的力量源泉，這令我再次感到佩服。」

「全景盒展」展出題材涵蓋《風之谷》等長篇經典電影© Studio Ghibli

「全景盒展」展出《蒼鷺與少年》全新畫作 © Studio Ghibli

會場設計更以《蒼鷺與少年》中的「時間迴廊」為靈感，牆上設有窗口，拉開滑門往內窺探，就能看見風中搖曳的草木、游泳的魚群，立體生動得彷彿能聽見海浪與引擎聲。值得一提的是，全景盒窗口高度是專為兒童與輪椅族設計，宮崎吾朗表示：「真的很推薦大家把頭探進窗裡看，眼前的空間會瞬間放大，也希望孩子們能最先來看看！現在的孩子可能比較少有機會接觸到早期的舊作，如果能以這個展覽為契機，讓他們發現『原來還有這樣的作品啊』、『想再去重看一遍』的話，對我們來說就是最開心的事情了。」

「全景盒展」與全新原創短篇動畫《魔女之谷的夜晚》目前已於吉卜力公園內「吉卜力大倉庫」正式登場。此外，「充滿吉卜力展」展區也同步迎來全新改版，加入製作人鈴木敏夫的相關珍貴展示。暑假出遊，吉卜力迷千萬不能錯過！更多資訊請鎖定吉卜力公園官網。

《魔女之谷的夜晚》故事背景設定在園區的「魔女之谷」© Studio Ghibli

《魔女之谷的夜晚》為吉卜力工作室為吉卜力公園打造的全新短篇動畫電影© 2026 Goro Miyazaki, Akihiko YamashitaStudio Ghibli