貓貓、壬氏與後宮經典場景來了！《藥師少女的獨語展》7/17高雄駅一番街限時登場

超人氣動畫 作品《藥師少女的獨語》自播出後，以充滿魅力的角色、細膩的後宮描寫與層層推進的懸疑推理劇情，在亞洲掀起熱烈話題。如今，《藥師少女的獨語展》正式宣布將於 2026 年夏天登陸高雄 ，帶領粉絲走進貓貓與壬氏所身處的華麗後宮世界。

本次展覽將於 2026 年 7 月 17 日至 9 月 13 日於「高雄駅一番街 北站」限時展出，透過動畫經典場景重現、角色設定資料展示與沉浸式空間設計，完整呈現《藥師少女的獨語》世界觀與魅力，邀請粉絲跟著貓貓一起探索藥材、人心與後宮中的各種事件。

展覽四大亮點正式公開

亮點一：動畫經典場景與珍貴設定資料台灣首次公開

展覽集結多款角色設定、美術設計、場景資料與動畫製作內容，從角色服裝、宮廷世界觀到細膩畫面設定，完整呈現《藥師少女的獨語》動畫魅力。粉絲更能近距離回味貓貓與壬氏之間令人難忘的經典瞬間，重新走入充滿謎團與情感交錯的後宮世界。

《藥師少女的獨語展》香港站展區照片（圖文/TRENDIC、INCUBASEStudio、INCUBASE Arena提供）

《藥師少女的獨語展》香港站展區照片（圖文/TRENDIC、INCUBASEStudio、INCUBASE Arena提供）

《藥師少女的獨語展》香港站展區照片（圖文/TRENDIC、INCUBASEStudio、INCUBASE Arena提供）

《藥師少女的獨語展》香港站展區照片（圖文/TRENDIC、INCUBASEStudio、INCUBASE Arena提供）

亮點二：沉浸式拍照區重現後宮名場面

展場打造多處沉浸式拍照空間，重現劇情中的後宮場景與動畫經典橋段氛圍，讓觀眾彷彿親自走進《藥師少女的獨語》的世界。從經典棋盤對弈、庭園造景到角色場景打卡區，粉絲可與貓貓、壬氏及人氣角色們一同留下專屬回憶。

《藥師少女的獨語展》香港站展區照片（圖文/TRENDIC、INCUBASEStudio、INCUBASE Arena提供）

《藥師少女的獨語展》香港站展區照片（圖文/TRENDIC、INCUBASEStudio、INCUBASE Arena提供）

亮點三：高雄動漫新基地「高雄駅一番街 北站」全新登場

本次展覽也將於全新動漫展演空間「高雄駅一番街 北站」舉辦，作為高雄最新動漫文化聚集地，未來將持續帶來更多人氣 IP 展覽與限定活動，打造南台灣全新動漫朝聖據點。

《藥師少女的獨語展》香港站展區照片（圖文/TRENDIC、INCUBASEStudio、INCUBASE Arena提供）

《藥師少女的獨語展》香港站展區照片（圖文/TRENDIC、INCUBASEStudio、INCUBASE Arena提供）

亮點四：粉絲必收！預售金色鏤空角色書籤商品套票一次看

本次預售票即日起正式開賣，推出預售限定「金色鏤空角色書籤」商品套票，粉絲可收藏多款人氣角色限定書籤，全套共 9 款，將於驗票入場時隨機發放；不分票種，凡購票入場更可獲得「角色收藏透卡」乙張，全套共 10 款，每張票券限領乙份，入場時隨機發放。更多展覽資訊 可至「藥師少女的獨語展 高雄站」官方臉書或至 Instagram查詢。

《藥師少女的獨語展》香港站展區照片（圖文/TRENDIC、INCUBASEStudio、INCUBASE Arena提供）

《藥師少女的獨語展》展覽主視覺（圖文/TRENDIC、INCUBASEStudio、INCUBASE Arena提供）

展覽資訊 《 藥師少女的獨語展 》

展覽日期｜2026年7月17日 －2026年9月13日

展覽地點｜高雄駅一番街 北站，高雄捷運高雄車站 B2（近3、4號出口）

營業時間｜每日 12:00－20:00（19:30停止售票及入場）

主辦單位｜TRENDIC、INCUBASE Studio、INCUBASE Arena

售票通路｜ibon、Klook售票系統 購票資訊 預售單人票 300 元 （原價420元）

預售商品套票 488元 （金色鏤空角色書籤乙組，隨機贈送，含單人票一張）