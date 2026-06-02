《無限暖暖》2.6版本「潮汐盡頭的明天」上線　陪伴靈魂走過最後旅途

開放世界換裝冒險遊戲《無限暖暖》2.6版本「潮汐盡頭的明天」即日已全球同步上線。2.6版本以送潮儀式為核心，帶來全新區域、風物任務「未曾止息的塤聲」以及全新常駐獨立關卡「往昔的緋園」。

五星限定套裝「黎明無聲」與四星限定套裝「逆規行跡」也同步登場，透過版本活動還可獲得三星套裝「誕夢祝禮」、限定名片【往念成舟】、鑽石及稱號等多項豐富獎勵。

全新風物任務「未曾止息的塤聲」

大潮退盡，送潮儀式即將降臨，那些困於記憶中的靈魂，終將迎來最後的告別。

風物任務「未曾止息的塤聲」劇情承接主線故事結尾，暖暖將擔任渡魂師，協助梅妲伊爾的老師「骨頭」找回塵封的記憶完成輪迴，同時梅戈希爾也將面對與姐姐之間多年未解的心結，踏上屬於自己的道別之路。完成風物任務可獲得腕飾「環骨追憶」、胸飾設計圖「往日之花」、耳飾設計圖「緋花初願」、鑽石與養成材料等豐富獎勵，於2.6版本期間內完成更可額外獲得限定名片【往念成舟】與鑽石等獎勵。

送潮儀式。圖／無限暖暖 提供

「安靈之渡」主會場亮相

每一次靈魂大潮結束後，帕克索爾人都會籌備一場特殊的送潮儀式，送別這些匯入大潮的靈魂。為了讓靈魂們不再感到孤單，帕克索爾人將舉辦「安靈之渡」——一場充滿暖意與熱鬧的市集，溫柔地撫慰即將遠行的魂靈，陪它們走過遺忘前的最後一段旅途。

此外，在「安靈之渡」主會場也新增兩大限時玩法，讓探索之旅更添趣味：

「歸途款待時」活動：活動期間，搭配師可前往安靈之渡，找到四大攤位負責人，參與魂憩之壇的布置，獲得鑽石、養成材料等獎勵。

「尋找，靈魂本色」活動：活動期間，搭配師可前往安靈之渡，找到埃斯卓皮亞，根據提示指引找到靈語謎題，完成靈語旅冊，即可獲得鑽石等獎勵。首次拼湊出靈魂吉祥物可獲得限定獎勵：特別稱號*16。

全新常駐獨立關卡「往昔的緋園」，走入梅妲伊爾的記憶花圃

步入紅花盛放的花圃，封存在記憶中的字句正逐一顯現。這片往昔的緋園，還有許多秘密未曾揭開。

推進「未曾止息的塤聲」任務至一定進度即可開啟關卡【往昔的緋園】的探索。期間限定活動「心之深處的緋花」也同步開放。於活動開放期間，搭配師們可前往全新常駐獨立關卡【往昔的緋園】，開啟一場綺麗的冒險之旅；參與「緋花餘憶」「羅盤之引」「庭間摘星」「花跡秘藏」「緋影存憶」玩法，將可獲得共鳴水晶、鑽石、升級包等豐富獎勵內容。

全新關卡【往昔的緋園】。圖／無限暖暖 提供

「往日的未竟歌」限定共鳴活動登場，全新五星套裝「黎明無聲」、四星套裝「逆規行跡」同步推出。共鳴活動開放時間：2026年5月29日2.6版本更新後 — 2026年6月24日03:49（UTC+8）

五星套裝「黎明無聲」（左）、四星套裝「逆規行跡」（右）。圖／無限暖暖 提供

《無限暖暖》2.6版本「潮汐盡頭的明天」已全球同步開啟，登陸PC、PlayStation Store、Epic Games Store、手機雙平台（Android & iOS）、Mac平台免費下載遊玩。

※ Mac版下載、規格需求、常見問題說明等詳細內容可前往👉《無限暖暖》官網公告查看。