《空之境界劇場版：終章》 四年命運交錯回到了原點，幹也、兩儀式在雪夜重逢

最溫柔的結局《空之境界劇場版：終章》命運交錯終於回到原點！

最安靜的一章……也是最溫柔的結局《空之境界劇場版：終章》將於6月17日（三）全台大銀幕上映！《空之境界劇場版：終章》故事敘述1999年3月，雪夜。黑桐幹也走向那個四年前、1995年3月——他與兩儀式初次相遇的地方。時光迴轉，命運重疊，兩人在同一個夜晚、同一處街角，再度邂逅。站在他面前的，是既非「式」、亦非「織」，而是真正意義上的「兩儀式」。在這場安靜對話中，少女揭開了幹也靈魂深處的祕密，也為兩人的故事劃下無聲卻溫暖的句點。

原作作者奈須蘑菇也分享了當初是如何決定《空之境界劇場版》的配音卡司陣容，他表示：「主要是由 ufotable、Aniplex、講談社、TYPEMOON這4家公司進行甄選並以投票制決定配音卡司。但基本上是以製作動畫的ufotable相關人員的意見為優先，他們提出了電影的製作方向和想要的音質。而當ufotable內部意見分歧時，他們就會來詢問我們的意見。因為是劇場版，我們會思考如果在巨大的密閉空間中，所流淌的音質是否要洗練一點或低沉一點會比較好，開始重新挑選卡司。」

奈須蘑菇揭露《空之境界劇場版》選定配音陣容的幕後花絮

奈須蘑菇也透露在甄選階段時，就很想讓令人印象深刻的坂本真綾為「兩儀式」配音，他表示：「坂本真綾展現出較沉穩的『式』，很符合《空之境界劇場版》的沉重氛圍，因此決定讓坂本真綾為『兩儀式』配音。」而對於會請本田貴子為「蒼崎橙子」配音的原因，奈須蘑菇表示：「首先她的聲音很有魄力，又帶有女性的氣質。而且在這個故事裡，『蒼崎橙子』是對白最多的角色，因此希望由聲音不管怎麼聽都聽不膩的聲優來詮釋這個角色，也希望對方能在『橙子』拿下眼鏡時，展現出令人畏懼的聲音。」精彩鉅獻《空之境界劇場版：終章》將於6月17日（五）全台上映！

《空之境界劇場版：終章》。圖/車庫娛樂提供

《空之境界劇場版：終章》。圖/車庫娛樂提供

《空之境界劇場版：終章》。圖/車庫娛樂提供

《空之境界劇場版：終章》。圖/車庫娛樂提供

《空之境界劇場版：終章》。圖/車庫娛樂提供