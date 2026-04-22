《冰之城牆》改編點閱率1.6億全彩條漫 細膩青春群像校園劇現正熱播中

接棒《相反的你和我》 阿賀澤紅茶首部連載作品《冰之城牆》動畫版現正熱播中

曾橫掃各大漫畫榜單、深受廣大讀者喜愛的《冰之城牆》（氷の城壁），是漫畫家阿賀澤紅茶（阿賀沢紅茶） 於2020年至2022年間的連載作品，該作於LINE MANGA以全彩條漫的形式進行繪製，唯美的色彩配置與清透的畫風，還有不時出現的可愛吉祥物及「Q版化」主角，完美擊中喜歡「卡哇伊」（可愛）元素及「疼痛青春」主題的讀者群。阿賀澤紅茶同時也是《相反的你和我》（正反対な君と僕）的作者，該部作品動畫已於3月時播畢，正好接棒給下一部動畫化出道作《冰之城牆》。

《相反的你和我》鈴木實優將接力棒交給《冰之城牆》冰川小雪，兩部作品皆是漫畫家阿賀澤紅茶的動畫化作品。圖/取自正反対な君と僕 公式 @seihantai_x 官方X

《冰之城牆》故事聚焦於四個各自擁有細膩情感的高中生，他們在人際關係中所受過的傷、內心築起的「冰牆」；由於精準捕捉了讀者的真實心境寫照，該作的高人氣程度目前已累積了超過1.6億次驚人點閱，也在「COMIC CMOA 年度排行榜 2022（女性漫畫類）」奪下第1名，更在 「Anime Japan 2023 讀者希望動畫化漫畫排行榜」中榮獲第2名，如今也被視為2026年最具期待值的改編大作，《冰之城牆》現正於Netflix獨家播出，目前已上架1至3集，第4集將於4月23日上架，每週四固定更新。

《冰之城牆》原作漫畫連載共117話，以單行本14集在2025年2月正式完結，目前台灣出版進度至第6集（東立出版），隨著動畫開播，也有許多讀者引頸期盼台版漫畫進度可以盡快更新，展現了觀眾們對後續故事劇情的高度期待。

《冰之城牆》1~7集日文版單行本封面。圖/集英社

《冰之城牆》8~14集日文版單行本封面。圖/集英社

《冰之城牆》第1集台版單行本封面。圖/東立出版社

劇情簡介

故事主要圍繞在4名角色之間的相處互動，「看似」──性格孤僻的冰川小雪、開朗外向的雨宮湊、率真大剌剌的安曇美姬與溫柔貼心的日野陽太，四人皆有各自的人際課題需要面對，隨著劇情的推進，在他們的心中產生了細微的變化，也讓他們一點一點開始願意嘗試表達真實的自我，無論是面對友情遭遇的困難，或是誠實面對心中怦然的情愫，其中的掙扎與成長，都還原了青春成長過程的青澀與真誠。

《冰之城牆》正式預告 第1篇

《冰之城牆》正式預告 第2篇

片頭主題曲OP「透明」由 Novelbright 所演唱

《冰之城牆》動畫化紀念賀圖

《冰之城牆》動畫化紀念賀圖。圖/取自 阿賀沢紅茶@agasawa_tea 「X」帳號

《冰之城牆》第3集動畫精彩劇照

《冰之城牆》冰川小雪。圖/取自『氷の城壁』TVアニメ公式官方X

《冰之城牆》安曇美姬。圖/取自『氷の城壁』TVアニメ公式官方X

《冰之城牆》雨宮湊。圖/取自『氷の城壁』TVアニメ公式官方X

《冰之城牆》日野陽太。圖/取自『氷の城壁』TVアニメ公式官方X

《冰之城牆》湊與小雪。圖/取自『氷の城壁』TVアニメ公式官方X

《冰之城牆》。圖/取自『氷の城壁』TVアニメ公式官方X

《冰之城牆》。圖/取自『氷の城壁』TVアニメ公式官方X