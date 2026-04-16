《藤本樹17-26》2週票房達9百萬！重映見證漫畫鬼才的靈感大爆發

《鏈鋸人》作者創作原點 《藤本樹17-26》4/24重返台灣大銀幕

以《鏈鋸人》、《驀然回首》等超人氣作品廣為人知，作品擅於結合極端情感與視覺衝擊的漫畫鬼才藤本樹，他從17歲至26歲所創作、被視為他「創作原點」的八部短篇作品，首度改編成動畫電影《藤本樹17-26》，並區分為「PART 1」與「PART 2」兩部，繼去年10月在台上映之後，挾帶藤本樹的超高人氣，以及八部短篇的絕佳好評，雖然當時只能限定兩週上映，不過卻締造全台近900萬票房佳績，讓人見識到作品的絕讚魅力。台灣發行商在這段期間，持續收到熱情觀眾期盼重新上映的詢問，而經過與日方持續溝通協調之後，確定將在4月24日起，於全台九家威秀影城上映，請影迷務必把握再度入場，感受藤本樹作品魅力的機會。

漫畫鬼才8部短篇首度電影化 《藤本樹17-26》挑戰感官極限

藤本樹從17歲到26歲所創作的八部代表性短篇，濃縮了他十年間的風格轉變，以及創作意識的演化歷程，將首度進行動畫電影化，誕生成電影版《藤本樹17-26》。題材橫跨青春校園、戀愛喜劇、末日科幻、性別探索等多種元素，描繪他從年少衝動到創作成熟的完整軌跡，將讓大家見證這位鬼才創作者的成長歷程。本次電影將網羅漫畫《藤本樹短篇集17-21》與《藤本樹短篇集22-26》中所收錄的八部短篇作品，再拆分成「PART 1」與「PART 2」兩部電影（每部電影各四部短篇）。

《藤本樹17-26》＜在庭院裡曾經有兩隻雞＞篇。圖/采昌國際多媒體

《藤本樹17-26》＜佐佐木同學阻止了子彈＞篇。圖/采昌國際多媒體

《藤本樹17-26》＜戀愛是盲目的＞篇。圖/采昌國際多媒體

《藤本樹17-26》＜刺客＞篇。。圖/采昌國際多媒體

「PART 1」包括描繪人類滅絕後，兩位倖存者情感羈絆的《在庭院裡曾經有兩隻雞》；展現青春期衝動爆發的《佐佐木同學阻止了子彈》；愛情暴走到宇宙規模的科幻戀愛喜劇《戀愛是盲目的》；以少女殺手為主角、揭露扭曲愛戀的《刺客》。「PART 2」包括以海中鋼琴為引子，刻畫少年與人魚戀曲的《人魚狂想曲》；超越性別框架、尋找自我認同的《醒來變成女生的病》；訴說背負殘酷命運的兄妹重生故事《預言的那由多》；以及描繪姊妹之間因為繪畫產生嫉妒、矛盾與成長的《妹妹的姊姊》。其中，《預言的那由多》與《妹妹的姊姊》更廣被讀者視為《鏈鋸人》與《驀然回首》的創作原型。八則故事雖然篇幅短小，卻都如炸彈般將情緒引線點燃，在有限時間內爆發出巨大的故事張力與視覺衝擊力。

《藤本樹17-26》＜人魚狂想曲＞篇。圖/采昌國際多媒體

《藤本樹17-26》＜醒來變成女生的病＞篇。圖/采昌國際多媒體

《藤本樹17-26》＜預言的那由多＞篇。圖/采昌國際多媒體

《藤本樹17-26》＜妹妹的姊姊＞篇。圖/采昌國際多媒體

8短篇、7導演、6公司 《藤本樹17-26》去年台映創票房佳績

值得一提的是，八部作品並非由同一團隊操刀，而是透過ZEXCS、Lapin Track、GRAPH77、100studio、Studio Kafka、P.A.WORKS這六間不同風格的動畫工作室、集結長屋誠志郎、木村延景、武内宣之、安藤尚也、渡邊徹明、寺澤和晃、本間修等七位來自不同領域的導演分別製作完成。他們彼此之間沒有任何妥協與統一標準，完全以各自對作品的詮釋出發，打造極具實驗性與藝術感的短篇動畫合集。無論寫實冷冽還是狂放抽象，每部短篇都呈現出與眾不同的視覺語言與情緒張力，讓觀眾飽覽八種截然不同的敘事方式與藝術表現，宛如像在觀賞一場多重宇宙交錯的創作實驗展。

聲優陣容同樣誠意滿滿，集結小野賢章、堀江瞬、花澤香菜、杉田智和、能登麻美子等多位日本人氣與實力兼具的聲優擔任配音，並特別邀請搞笑藝人岡野陽一跨界參與，替角色注入獨特氣質，也為作品增添話題。讓觀眾不只是「看見」藤本樹的繪畫世界，更能在聲音中「聽見」角色的痛苦、迷惘、執著與渴望等各種情緒。繼去年10月在台上映之後，挾帶藤本樹的超高人氣，以及八部短篇的絕佳好評，雖然當時只能限定兩週上映，不過卻締造全台近900萬票房佳績，讓人見識到作品的絕讚魅力。

《藤本樹17-26》確定將在4月24日起，於全台九家戲院重新上映，包括台北信義威秀、台北京站威秀、南港LalaPort威秀、新店裕隆城威秀、桃園統領威秀、新竹大遠百威秀、MUVIE CINEMAS 台中TIGER CITY、台南南紡威秀、高雄大遠百威秀，透過大銀幕與環繞音效強化情感張力，讓觀眾沉浸在藤本樹最原始的創作世界。

對藤本樹粉絲來說，這是一次重回「藤本樹宇宙」創作原點的朝聖之旅；對動漫迷來說，這是一次見證創意與形式解放的實驗狂歡；對新觀眾來說，這也是進入藤本樹世界的入門之鑰。邀請所有觀眾一同走進戲院，透過大銀幕體驗這位創作狂人最初也最純粹、最狂野的原點。欲知本片最新消息，請上👉電影官方臉書粉絲團。

《藤本樹17-26》。圖/采昌國際多媒體