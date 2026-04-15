《空之境界劇場版：第七章 殺人考察(後)》最沉痛終章將上映 式與幹野的命運如何再次交會

一段「只想平凡活著」的願望，卻觸發命運最深的崩解

最沉痛、最純粹的篇章《空之境界劇場版：第七章 「殺人考察(後)」》將於4月24日（五）全台大銀幕上映！《空之境界劇場版：第七章 「殺人考察(後)」》故事敘述1995年，兩儀式與黑桐幹也相遇，1996年，她陷入長眠。兩年後，她醒來，世界也隨之開始轉動。如今是1999年。那些試圖奪走她的謀劃與計算，原本應已崩潰。但命運的齒輪仍悄然轉動。她所渴望的，不過是和所珍視之人，一起過著平凡的生活——而那樣的願望，卻足以喚來最深的罪與代價。

《空之境界劇場版：第七章 「殺人考察(後)」》。圖/車庫娛樂提供

奈須蘑菇筆下最沉痛、最純粹的篇章，凝視存在與選擇

原作作者奈須蘑菇透露對於將自己過去所寫的作品搬上大銀幕這件事，感到滿不好意思的，「因為《空之境界》是我寫的作品中最不成熟的，經過多年後竟然要從墳墓中甦醒，甚至曾想過還是就此停手……但再怎麼說都是跟原作有關的故事，加上看到了工作人員們的熱情，我想《空之境界劇場版》應該會令人感到驕傲。」另外，對於第一次接觸《空之境界》的觀眾，奈須蘑菇也給予了一些建議，他表示：「光看第一章的話應該會無法理解；看完第一章和第二章後，可能可以稍微理解一點；等看完全部七章的電影後，即使沒讀過原作，應該也能理解整個故事了。」

《空之境界劇場版：第七章 「殺人考察(後)」》。圖/車庫娛樂提供

《空之境界劇場版：第七章 「殺人考察(後)」》。圖/車庫娛樂提供

《空之境界劇場版：第七章 「殺人考察(後)」》讓坂本真綾感到寂寞又熱血沸騰！

《空之境界劇場版：第七章 「殺人考察(後)」》在日本上映當時，為「兩儀式」配音的坂本真綾、「黑桐幹也」的鈴村健一、「白純里緒」的保志總一朗、演唱主題曲的「Kalafina」三位成員、動畫公司「ufotable」的工作人員們，都特地參加影人場與觀眾見面。

坂本真綾表示：「沒想到迎來了第七章，一直覺得就像在參加祭典一樣，今天結束後應該會覺得有點寂寞，但高潮迭起的熱血沸騰感也會在心中油然而生吧！」鈴村健一則說：「這是大家堅持到底完成的作品，對我來說是很有意義的作品，覺得非常感動，希望大家都會喜歡！」

保志總一朗表示：「在本作中我做了許多嘗試，十分專注於配音的部分，用盡全力。希望能將這部作品的絕妙之處，完整地呈現給各位！」

Kalafina的成員Wakana表示：「我們『Kalafina』和《空之境界劇場版》一起開始，對我們而言，這是部十分有意義的作品，以後也請大家多多指教！」Keiko則說：「很感謝大家因為《空之境界》而認識『Kalafina』，之後我們也會帶著那樣的心情，為各位帶來更多很棒的歌曲！」Hikaru則說：「終於迎來了這一天，說長不長，說短也不短，彷彿就像在做夢一樣！這次我們所演唱的歌曲也非常適合這部作品，希望大家都能樂在其中！」精彩鉅獻《空之境界劇場版：第七章 「殺人考察(後)」》將於4月24日（五）全台上映！

《空之境界劇場版：第七章 「殺人考察(後)」》電影預告

《空之境界劇場版：第七章 「殺人考察(後)」》。圖/車庫娛樂提供

《空之境界劇場版：第七章 「殺人考察(後)」》。圖/車庫娛樂提供

《空之境界劇場版：第七章 「殺人考察(後)」》。圖/車庫娛樂提供

《空之境界劇場版：第七章 「殺人考察(後)」》。圖/車庫娛樂提供

《空之境界劇場版：第七章 「殺人考察(後)」》。圖/車庫娛樂提供