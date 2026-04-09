《花綠青綻放之時》青春夏末最後的煙火 耗時8年製作「美術館級別」日本畫

《花綠青綻放之時》絕美視覺紅到國際 導演四宮義俊耗時8年完成

強勢入圍第76屆柏林影展主競賽單元的日本動畫長片《花綠青綻放之時》，將於5月29日在全台上映，並獲選為今年金馬奇幻影展雙開幕片之一，導演四宮義俊將來台出席映後活動。這部結合日本畫美學、青春敘事與煙火文化的原創動畫，不僅在國際影壇掀起話題，更憑藉獨特的視覺語言被視為近年最具突破性的動畫作品。曾與四宮多次合作的大師新海誠也發文誇讚：「太厲害了！《花綠青綻放之時》帶來暢快的觀影體驗，不在戲院看實在可惜。」

《花綠青綻放之時》以創業330年的老字號煙火工廠「帶刀煙火店」為舞台，描繪在面臨都市開發與強制遷移的壓力下，分別走上不同人生道路的青梅竹馬再度重逢，試圖完成傳說中的夢幻煙火「守破離」，在時間逼迫跟現實拉扯下，做出屬於自己的選擇。片名中的「花綠青」是過去用於煙火的綠色顏料，燃燒後會轉為藍色，卻因含有毒性而逐漸消失，這一設定不僅成為劇情關鍵，也象徵著那些正在消逝卻仍閃耀的記憶與情感，與片中角色面對時代變遷的處境形成呼應。

《花綠青綻放之時》。圖／A NEW DAWN Film Partners

《花綠青綻放之時》。圖／A NEW DAWN Film Partners

《花綠青綻放之時》。圖／A NEW DAWN Film Partners

導演四宮義俊耗時8年才完成《花綠青綻放之時》，這也是他的首部長篇動畫，他過去曾參與《言葉之庭》、《你的名字》、《謝謝你，在世界的角落找到我》等作品，四宮把礦物顏料的質感、筆觸與留白美學融入動畫，使畫面呈現出有別於傳統賽璐珞風格的層次與溫度，也讓《花綠青綻放之時》在視覺上展現出強烈辨識度。

《花綠青綻放之時》。圖／華映娛樂提供

《花綠青綻放之時》。圖／A NEW DAWN Film Partners

日本新生代演員 萩原利久x古川琴音 首度挑戰動畫配音

《花綠青綻放之時》找來兩位近年活躍於影視圈的實力派演員萩原利久及古川琴音擔任男女主角「帶刀敬太郎」、「式森薰」的配音，為作品注入清新且富有張力的表演。萩原為堅持獨守家業的帶刀敬太郎配音，他近年接連演出NHK晨間劇《御飯糰》及電影《最喜歡今天的天空，還說不出口的我》等作品，表現備受關注；古川則詮釋離鄉赴東京生活、在未來與現實之間掙扎的青梅竹馬式森薰，她曾以多部作品獲得電影獎項肯定，也是日版《不能說的·秘密》女主角，演技實力有目共睹。

《花綠青綻放之時》。圖／華映娛樂提供

日法共同製作 超高水準動畫入圍柏林影展

在影像風格上，四宮義俊發揮他所擅長的光影與水面描寫，把煙火在夜空綻放的瞬間以及記憶片段交織呈現，從草木的搖曳、水滴的反光，到夜色中微光的轉變皆展現極高完成度，使整部作品如同一幅流動的繪畫，這種細膩質地也讓不少影評人形容觀影過程彷彿置身美術館。電影結合手繪動畫、CG與定格動畫技術，由法國動畫公司Miyu Productions與日本團隊共同製作，在藝術性與技術層面皆達到國際水準，一舉入圍「第76屆柏林影展」主競賽單元，成為繼2002年宮崎駿《神隱少女》、2023年新海誠《鈴芽之旅》後，少數能躋身柏林主競賽殿堂的日本動畫。

《花綠青綻放之時》。圖／A NEW DAWN Film Partners

《花綠青綻放之時》。圖／A NEW DAWN Film Partners

除了影展的入圍肯定，影壇的評價亦持續發酵，其中跟四宮義俊有過合作經驗的動畫大師新海誠，看過電影後在社群平台「X」發文寫下「太厲害了…！無論是聲音、色彩、構圖還是表演，都充滿了明確的美學意識，這是一部以獨立製作風格完成的理想型商業電影，四宮先生曾在我執導的《言葉之庭》及《你的名字》中提供許多關鍵視覺意象，那樣獨一無二的才華，如今以長篇電影的形式開花結果，讓我不禁有種自己突然變老的感覺（笑），這是一部讓人不自覺挺直背脊、帶來暢快觀影體驗的作品，如果沒有在電影院觀賞，會有些可惜。」

《花綠青綻放之時》。圖／華映娛樂提供

《花綠青綻放之時》。圖／A NEW DAWN Film Partners

《花綠青綻放之時》。圖／A NEW DAWN Film Partners

劇情簡介

《花綠青綻放之時》故事描述以一間創業330年的煙火工廠「帶刀煙火店」為中心，煙火店面臨土地徵收的壓力，圍繞著在那裏成長的年輕人、還有傳說中的夢幻煙火「守破離」所展開的物語。年輕的敬太郎在煙火店堅守了4年，為了代替忽然失蹤的父親完成夢幻煙火的製作，一直獨自沉浸在工作中。另一方面，在東京生活的兒時玩伴式森薰，因為過去的一場事件，選擇離開故鄉。然而，在煙火店即將拆的前一天，她回到了此地。久別重逢的兩人，為了揭開失落煙火的秘密，展開了一場意想不到的計畫……。

《花綠青綻放之時》將於5月29日上映，更多電影資訊，請上👉「華映娛樂」官方臉書粉絲團。

《花綠青綻放之時》日本版海報。圖／A NEW DAWN Film Partners

《花綠青綻放之時》。圖／華映娛樂提供